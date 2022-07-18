Обитель кринжа: почему не получилась экранизация Resident Evil от Netflix

В 2022 году две 14-летние дочери-близняшки Альберта Вескера, Джейд и Билли, переезжают в Новый Раккун-Сити в Южной Африке. И постепенно они начинают погружаться в тайны зловещий корпорации «Амбрелла», на которую работает их отец. В параллельной сюжетной линии, разворачивающейся в 2036 году, Джейд пытается выжить в мире после новой, ещё более масштабной, вспышки Т-вируса, что превратила планету в постапокалиптические пустоши.

Resident Evil: Biohazard Жанр: хоррор, экшен

Шоураннер: Эндрю Дабб

В ролях: Элла Балинска, Аделин Рудольф, Лэнс Реддик, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Паола Нуньес

Премьерный показ: 14 июля 2022 года, Netflix

Продолжительность: 8 серий по 46-63 минуты

Похоже на: серия фильмов «Обитель зла», «Форсаж: Шпионские гонки», «Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода»

В современном Голливуде твой успех определяется тем, каким количеством узнаваемых франшиз ты владеешь. И Netflix, которому нужно конкурировать с такими гигантами, как Disney, Warner Bros. и Universal с их многомиллиардными IP, отчаянно ищет новую золотую жилу, которой в своё время стали экранизации комиксов. Стриминговый гигант обратил внимание на видеоигры — за последние годы десятки адаптаций вышли (от Castlevania и Cuphead до DOTA и Dragon’s Dogma) или были анонсированы (от BioShock и Tomb Raider до The Division и Dragon Age). Игровые франшизы предлагают многообразие жанров, сеттингов и героев, но и требуют к себе особенного, можно сказать, педантичного подхода, при котором следует соблюдать баланс между интересами фанатов и новых зрителей. И если ранее всё ограничилось преимущественно удачными анимационными проектами, с сериалом по Resident Evil наступил черёд крупнобюджетных live-action адаптаций.

У серии Resident Evil, пожалуй, самая богатая история экранизаций. Помимо совместного подряда семейной четы Андерсон-Йовович из шести частей (к счастью, уже закончился) и прошлогоднего перезапуска приближенного к игровому канону «Добро пожаловать в Ракун-сити» (к сожалению, кажется, только начался), существует ещё три CGI-мультфильма, созданных непосредственно Capcom, и прошлогодний мини-сериал от них же. И, честно говоря, новый проект уступает всем им.

Кажется, создатели нового сериала слишком серьёзно восприняли мнение, что Resident Evil — это такой B-movie. Если в видеоиграх это была осознанно выбранная эстетика и попытка сделать оммаж жанру, то сериал с ходу производит впечатление проекта, над которым работали спустя рукава — причём те люди, которые не предприняли ни малейшей попытки понять, что делает эту вселенной особенной.

Структура сюжета с двумя параллельными сюжетными линиями в разных временах открывала возможность рассказать по-настоящему захватывающую историю, где нашлось бы место неожиданным поворотам и обману зрительских ожиданий. Но всё, на что хватило создателей, — спин-офф для самых маленьких зрителей (чем, кстати, сам Netflix активно промышляет, выпуская подростковые мультсериалы по «Форсажу» и «Парку Юрского периода»). Сценарий полнится какими-то нелепыми условностями, а авторы тратят хронометраж на третьестепенные вещи (в шоу по Resident Evil зритель точно не рассчитывает увидеть линию про школьный буллинг, подростковую влюблённость и походы на вечеринки под Билли Айлиш). Главные героини удачливы и талантливы во всём, в чём можно, но при этом так скучны и плохо сыграны, что вызывают лишь раздражение, причём как и в 14-летнем возрасте, так и в 28-летнем.

Практически всё, что делает «Резидент Ивел» «Резидент Ивелом» создатели практически полностью игнорируют: если убрать из шоу несколько имён и названий, останется абсолютно выхолощенная и лишённая намёка на индивидуальность история про зомби и козни злой корпорации. Всё-таки японцам из Capcom не откажешь в фантазии и креативе даже в самых неудачных играх серии. Безумные монстры, яркие герои, сумасбродный экшен, баланс между серьёзностью и буффонадой? Всему этому в проекте Netflix не нашлось.

Когда шоу только анонсировали, больше всего критики вылилось на решение взять на роль Альберта Вескера актёра Лэнса Реддика, звезду великой «Прослушки», «Джона Уика» и игры Quantum Break. Но в итоге его герой и его арка здесь — лучшее, что есть в сериале. Здесь культовый антагонист неожиданно предстаёт в амплуа любящего отца и вечно сомневающегося, неоднозначно героя, а один из твистов, связанный с ним, приводит к нескольким смешным и неожиданным сценам, дающим актёру огромный простор для того, чтобы блеснуть своим талантом (правда, даже они неспособны окупить просмотр сериала). Жаль, что всё происходящее в этих эпизодах (как, впрочем, и во многих других) очень плохо стыкуется с игровым каноном. И это при том, что события сериала, в отличие от других экранизаций, считаются каноничными.

Спойлеры про Вескера Ближе к концу сериала выясняется, что Вескер, за которым мы наблюдали до этого — всего лишь один из трёх клонов, которых оригинал создал для проведения исследований над Т-вирусом. Это и позволяет Реддику сыграть сразу четырёх Вескеров! Причём найти подход к каждому из них. В одном образе упирая на комедию, в другом — на брутальную серьёзность, в третьем — на рассудительность. Взаимодействие Вескеров — самое увлекательное (и порой смешное!), что есть в сериале. Но, к сожалению, это лишь несколько сцен в шестичасовом сериале.

Сущность «бэшек» проявляется не только в работе сценаристов, но и в режиссуре в целом. Сериал попросту выглядит бедно и скудно: бросается в глаза далеко не всегда удачное использование хромакея и компьютерных моделей монстров, а экшен скорее усыпляет, чем развлекает. Все решения оператора, монтажёра и постановщиков ощущаются настолько стандартными, выполненными будто по чек-листу, что после просмотра ловишь себя на мысли, что ты не можешь вспомнить ни одну экшен-сцену, кроме той, где нам показывают Вескера в деле, и то из-за того, что она вызывает скорее смех.