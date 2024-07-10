Обзор аниме «Подземелье вкусностей»: кулинарное фэнтези, разжигающее аппетит

Команда разношёрстных (и голодных) приключенцев спускается в пещеры, чтобы вызволить из драконьего живота пожертвовавшую собой сестру одного из главных героев. Участь незавидная, но её всё ещё можно спасти! Звучит как плюс-минус стандартная затравка для фэнтезийного аниме, но в «Подземелье вкусностей» всё куда интереснее, чем может показаться на первый взгляд. Подземелье тут — не просто пещеры с нежитью и сокровищами, а комплексная многоуровневая экосистема со своими правилами и живностью; монстры — не столько препятствия на пути в зловещие глубины, сколько изысканные блюда высокой кухни!

Из огня да в полымя

Всё началось в одной маленькой деревне. Однажды земля задрожала, и из-под неё открылся проход в подземелье, из которого вышел человек. Он оказался правителем Золотого королевства, которое считалось уничтоженным давным-давно. Оно процветало, пока безумный волшебник не переместил его под землю, заточив там его жителей. Пообещав любому, кто разберётся с магом, несметные богатства, правитель Золотого королевства обратился в прах. С тех пор десятки авантюристов спускаются в подземелье в поисках злого волшебника…

Оригинальное название: Dungeon Meshi Жанр: фэнтези, комедия, приключения Первоисточник: манга Рёко Куи Сэйю: Саяка Сэмбонги, Кэнтаро Кумагай, Хироси Нака, Мицухо Камбэ, Асуна Томари Премьера: 4 января 2024 года Похоже на: «Повар-боец Сома», «Мастер на все руки Сайто в другом мире», «Созданный в Бездне»

Храбрый рыцарь Лайос вместе со своей гильдией в глубинах подземелья терпит поражение от красного дракона. Тот не только сокрушает авантюристов, но и съедает их подругу — мага-целительницу Фарлин. Очнувшись в деревне, Лайос решает вернуться в подземелье, чтобы спасти свою сестру из чрева дракона — и заодно одолеть безумного мага. Есть, правда, нюанс: путь неблизкий, а денег на провиант совсем нет. Придётся довольствоваться стряпнёй из монстров…

В этом опасном приключении Лайосу помогают эльфийка-волшебница Марсиль, полурослик-взломщик Чилчак и дворф Сенши — отважный воин и настоящий кулинарный гуру.

В «Подземелье вкусностей» монотонное путешествие из точки А в точку Б разбавляется всевозможными приключениями. Персонажи натыкаются то на жителей подземелья в беде, то на чудовищ, для победы над которыми нужны чёткий план и слаженная работа. В сериале отлично работает формула «злодея недели»: это не просто филлерная заварушка и сюжетная затычка, а препятствие, которое закаляет членов команды и раскрывает их личности с новой стороны. На пути героя встретятся поселение подземных орков, очаровательные и крайне смертоносные сирены, мимики (куда ж без них?), ожившие доспехи и — разумеется! — огромный красный дракон.

Разношёрстная команда приключенцев влюбляет в себя с первого взгляда. Химия между персонажами развивается играючи и легко. Настолько, что в какой-то момент начинаешь переживать за их отношения больше, чем за свои! За, казалось бы, простыми образами, которые можно описать парой слов, кроются проработанные личности — со своими достоинствами и слабостями.

Лайос — бессменный лидер группы, поначалу кажется чудаковатым простофилей. Но с каждым эпизодом в герое всё больше раскрывается уверенный в себе, самоотверженный воин, готовый пожертвовать жизнью ради друзей. А ещё он всегда мечтал попробовать еду из монстров…

Марсиль — своенравная и принципиальная эльфийка-волшебница. Немного резкая в своих поступках и словах, но на деле очень преданная команде. Это, впрочем, не мешает ей делать выговоры сопартийцам за необдуманные или чересчур рискованные поступки. Идея угощаться монстрами ей пришлась не по душе, но за неимением альтернативы она была вынуждена согласиться на столь экзотическую пищу. И не пожалела об этом!

Чилчак — прагматичный и самый проницательный полурослик во вселенной с довольно грустной историей. В команде отвечает за взломы замков, обезвреживание ловушек и утилизацию винных напитков из запасов.

Сенши — мой персональный «хазбандо» и просто очаровательный дворф. В силу возраста и опыта он немного упрям и консервативен, что не мешает ему заботиться о товарищах. Герой очень много времени провёл в подземелье, изучая его фауну и особенности приготовления из неё еды. Он присоединился к Лайосу, когда узнал, что тот отправляется за красным драконом. Как удобно, ведь Сенши как раз грезил отведать на вкус этого гада!

Изуцуми — милая зверолюдка с характером, присоединившаяся к ребятам ближе к концу сезона, чтобы снять с себя проклятие. Она — главный источник «смаг-фейсов» и мемов в фандоме «Подземелья вкусностей», но про это мы поговорим чуть позже.

За невероятную проработку характеров персонажей однозначно стоит хвалить Рёко Куи, автора оригинальной манги, а также главного режиссёра экранизации Ёсихиро Миядзиму, которому удалось вдохнуть ещё больше жизни в и без того убедительные образы с чёрно-белых страниц. Вместе они создали рецепт, который немного освежил жанр фэнтези в аниме. «Подземелье вкусностей» — настоящее пиршество для глаз! Кстати о пиршестве…

Ты то, что ты ешь

Еда в «Подземелье вкусностей» полноправный герой, которому уделяют очень много внимания. Не зря ведь аниме называется именно так! Еда в сериале объединяет, помогает разрешать конфликты и двигает сюжет вперёд. А ещё интересно обыгрывает типичные для фэнтези штампы. Например, восстановление маны.

Колдовать здесь могут вообще все, вопрос лишь в количестве магии у волшебника. Ману можно восстановить, хорошенько отдохнув… или поглотив другое существо с большим запасом магии.

Стряпня из монстров в аниме выглядит до неприличия аппетитно. Какая разница, из чего её приготовили (и с каким отвращением на это дело смотрела Марсиль), когда перед тобой такая красотища! Будь то сорбет из «заряженной» святой воды, варенье из жуков-мимиков или пирог из растений-людоедов — каждое блюдо будто сошло с иллюстраций из меню дорогущего ресторана.

А Сенши настолько вкусно рассказывает о еде, что невольно прикидываешь, где бы раздобыть парочку мандрагор да яйца василиска, чтобы приготовить их по дворфийскому рецепту.

Однако не стоит грустить, что не получится отведать кулинарные изыски из «Подземелья вкусностей». На YouTube полно рецептов блюд, точь-в-точь повторяющих блюда из аниме — с ингредиентами, которые можно отыскать почти в любом продуктовом магазине.

Эмоциональный аттракцион

В какой-то момент в аниме разворачиваются события, которые на фоне беспечных кулинарных приключений вводят в ступор. Подождите, «Подземелье вкусностей» — это ещё и тёмное фэнтези?!

Сериал постоянно балансирует между комедией, драмой и мрачняком. Подземелье — это не курорт, а крайне опасное место. Многие авантюристы испытали смерть на своей шкуре и остались в строю исключительно благодаря волшебникам, умеющим возвращать с того света. Если нужно поднять ставки, сериал не побрезгует даже жестокими сценами.

Через них же «Подземелье вкусностей» описывает правила мира, по которым приходится существовать его жителям. Касается это как взаимоотношений между расами, так и фауны подземелья. Один убивает другого, чтобы выжить. В этом плане сериал немного походит на «Созданного в бездне». В обоих тайтлах есть многоуровневый «данж», который зрители изучают вместе с героями, а чудовища на каждом уровне уникальны и по-изощрённому опасны.

Пусть в аниме иногда проскакивают заставляющие вздрогнуть моменты, авторы знают меру. Даже в самые печальные и безвыходные моменты герои не теряют надежду на то, что смогут выбраться из любой передряги благодаря своим навыкам и смекалке. Что бы ни произошло, они всегда готовы разбавить мрачняк фирменным юмором.

Подземелье мемов

Нынче понять, насколько состоятелен тайтл, можно по количеству мемов в интернете. И «Подземелье вкусностей» на этом поприще ничуть не уступает «Провожающей в последний путь Фрирен»! От скриншотов с глупыми выражениями лиц, которые сами по себе смешные, до самодельных картинок и эдитов. У аниме бесконечный мемный потенциал.

Способствует тому как безупречная работа над комедией в оригинальной манге Рёко Куи, так и старания студии Trigger, которая дополнила яркие образы персонажей в своей экранизации. Мне сложно выделить самого смешного героя, я обожаю их всех. Но у интернета на этот счёт другое мнение.

Зверолюдка Изуцуми покорила сердца людей ещё до выхода аниме, а после лишь закрепила свою позицию. Она невероятно меметичная как сама по себе, так и в тандеме с остальными приключенцами.