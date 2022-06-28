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    #Netflix #Академия Амбрелла #обзор сериала #супергеройские сериалы

    «Академия Амбрелла», 3 сезон: Ah shit, here we go again

    28 июня 2022
    28.06.2022
    6281
    7 минут на чтение
    #Netflix #Академия Амбрелла #обзор сериала #супергеройские сериалы
    «Академия Амбрелла», 3 сезон: Ah shit, here we go again

    Семейка супергероев-неудачников Харгривзов совершает очередной прыжок в пространстве и времени, чтобы наконец-то вернуться домой. Яркая синяя вспышка переносит их в стены родной академии, в которой внезапно… живёт совсем другое семейство сверхлюдей. Новая команда называет себя «Академией Спэрроу» и явно не желает уступать место странным попаданцам из другой временной линии.

    Осложняется ситуация и тем, что в этой версии 2019 года сэр Реджинальд Харгривз ещё жив, а бесконечные перемещения героев по разным линиям времени создали Кугельблиц — энергетическую чёрную дыру, которая засосёт в себя весь мир всего через пять дней. А это значит, что «Амбрелле» нужно в очередной раз сплотиться, раскрыть парочку заговоров и предотвратить апокалипсис. Впрочем, ничего нового.

    Трейлер

    The Umbrella Academy

    Жанр: супергероика, семейная трагикомедия
    Шоураннеры: Стив Блэкмен, Джереми Слэйтер
    В ролях: Эллиот Пейдж, Роберт Шиен, Эйдан Галлахер, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Джастин Мин, Эмми Рэйвер-Лампман, Риту Арья
    Премьерный показ: 22 июня 2022 года, Netflix
    Продолжительность: 10 серий по 45–60 минут
    Похоже на:
    «Академия Амбрелла», первый сезон;
    «Академия Амбрелла», второй сезон.

    «Это. Было. Странно».

    Примерно с такими словами я уже в третий раз заканчиваю смотреть новый сезон «Академии Амбрелла» — и в третий раз я испытываю от увиденного крайне противоречивые чувства. С одной стороны, это отменное развлекательное шоу с уже полюбившимися всем персонажами и стабильно высоким градусом придури. С другой стороны, из эпизода в эпизод крепнет ощущение, что шоураннеры и сценаристы держат тебя за полного идиота и снова пытаются продать ту же самую историю, лишь лениво ретушируя в ней отдельные детали.

    И самое обидное, что в итоге я оказался этим идиотом — потому что в очередной раз с удовольствием «проглотил» этот сюжет и теперь с нетерпением жду четвёртый сезон.

    «Академия Амбрелла», 3 сезон: Ah shit, here we go again 5

    Фанаты могут спать спокойно — Пятый всё ещё крадёт каждую сцену со своим участием, а исполнитель этой роли Эйдан Галлахер не слишком повзрослел

    Впрочем, несмотря на постоянные самоповторы, в новой «Амбрелле» хватает и свежих идей, и довольно неожиданных твистов, заставляющих залпом смотреть эпизод за эпизодом. Поклонение чёрной дыре как языческому божеству — есть. Самураи-зомби из другого мира — есть. Свадьба центральных персонажей на фоне уже случившегося апокалипсиса и дурацкий мальчишник с караоке — тоже есть. Не обошлось при этом и без классических фишек прошлых сезонов: зрелищных драк, шикарного саундтрека (который уже успел полностью переехать ко мне в плейлист), неожиданных актёрских работ и смешных комедийных эпизодов. 

    Всё то, чем была хороша «Амбрелла» раньше, сохранилось и окрепло. Но при этом, к большому сожалению, баланс хорошего-плохого явно не соблюдён, а отдельные решения сценаристов и шоураннеров заставляют яростно хлопать себя ладонью по лицу.

    «Академия Амбрелла», 3 сезон: Ah shit, here we go again 3

    Ваня (Виктор) был(а) и остаётся чуть ли не единственным адекватным персонажем в сериале. А вот к Эллисон в новом сезоне возникает много вопросов

    Начнём, пожалуй, с того, что чаще всего обсуждают в комментариях Рунета (и не только), — с трансгендерного перехода Эллен (Эллиота) Пейдж и того, как это вплели в сюжет сезона. Забудьте про все слухи и теории о мультивселенных и о буквальном «превращении» героини в героя при изменении реальности. Здесь у нас классический сюжет о неприятии себя и поиске внутренней гармонии, причём поданный настолько толсто и неуклюже, насколько возможно. Ваня решает совершить переход практически по щелчку пальцев и для этого просто… коротко стрижётся. Причём преображением героини (героя) явно заведовал главный злодей современных телесериалов — парикмахер Уилла Байерса из «Очень странных дел».

    Теперь Ваню зовут Виктор (жаль, что Ваня — не мужское имя, да?), а остальные персонажи принимают это за доли секунды и моментально забывают, как звали сестру больше 30 лет. Даже в момент стресса или смертельной опасности не сбиваются и называют исключительно Виктором и в мужском роде. А в тех немногочисленных сценах, где персонажи решаются хоть капельку поговорить об этом, на фоне обязательно играет ободряющая музыка и в лоб звучит мораль о том, как важно принимать друг друга такими, какие мы есть. 

    «Академия Амбрелла», 3 сезон: Ah shit, here we go again 1

    У «Академии Спэрроу» даже есть личный спортзал! А «Амбрелла» в это время только пьянствует и балуется плюшками

    Для глобального сюжета эта линия не важна, так что поговорим о более серьёзных разочарованиях — об «Академии Спэрроу». В первом же эпизоде нам показывают новую интригующую команду супергероев, которая, в отличие от привычной нам «Амбреллы», всё ещё спасает мир и не растеряла форму. Оказывается, Харгривз-старший проникся таким отвращением к своим детям, когда встретил их в 1963-м, что решил усыновить других супермладенцев и не допустить распада коллектива.

    Итак, в команде есть Маркус — парень с суперсилой (забавно, что из 43 детей со сверхспособностями у двоих они одинаковые); ещё живой Бен с его умением создавать ктулхуобразные щупальца прямо из груди; слепая девушка Фей со способностью призывать стаи ворон и видеть мир их глазами; Альфонсо, умеющий отражать любой полученный им урон; Слоун — девушка, контролирующая гравитацию; Джейми, которая плюётся галлюциногенным ядом; и Кристофер — странный телекинетический куб, поражающий врагов энергетическими разрядами. Вот они, первые достойные противники наших персонажей! 

    «Академия Амбрелла», 3 сезон: Ah shit, here we go again 6

    Если вы смотрели «Отбросов» с Робертом Шиеном, то новые способности Клауса вас однозначно порадуют

    Но в итоге ни один из членов «Академии Спэрроу» не получает должного раскрытия, а уже к середине сезона почти каждого из них тем или иным способом убивают — видимо, чтобы побыстрее свести на нет плохо прописанный конфликт с «Амбреллой» и его последствия. И вместо того, чтобы показать нам забористый экшен или хотя бы пару хороших флешбэков о прошлом новой команды, шоу быстренько встаёт на классические рельсы: с топтанием на месте, сотней разговоров о неотвратимости апокалипсиса и постоянными мелкими ссорами, возникающими на пустом месте. 

    Пока все собачатся, Лютер ищет своё место в мире. Диего корчит из себя одинокого волка, но быстро понимает, что он человек семейный. Эллисон страдает по пропавшей дочери. Клаус открывает новые грани своих способностей. Пятый выполняет за всех грязную работу и пытается сделать хоть что-то полезное для спасения мира. Ваня (простите, Виктор) всё время не получает должного внимания, что в итоге приводит к нескольким серьёзным конфликтам. А потом случается апокалипсис, и в последнюю минуту герои всё же объединяются и ищут способ всё исправить. Абзац выше мог стать жёстким спойлером к новым эпизодам, но вы ведь уже видели всё это в первом и втором сезонах, верно? 

    «Академия Амбрелла», 3 сезон: Ah shit, here we go again 2

    В третьем сезоне Диего успевает примерить на себя роль отца. А его «сына» во всём этом балагане играет звезда «Эйфории» Джейвон Уолтон

    Для любого другого шоу такие хождения по кругу были бы непростительной наглостью и поводом окончательно забросить просмотр новых серий. Но только не для «Амбреллы». Признаюсь честно, я смотрю это шоу не ради хитросплетений сюжета и мощных драматических диалогов. Я смотрю его ради обаятельной и придурковатой семейки Харгривзов и ради актёров, которые, кажется, так слились со своими персонажами, что в каждого веришь и чувствуешь с ним почти настоящее родство. И в третьем сезоне я в очередной раз поймал себя на мысли: когда я смотрю на похождения героев из центральной команды Амбреллы, мне не важно, чем они занимаются на фоне глобального сюжета. 

    Из-за этого лучшие сцены в третьем сезоне — те, где семья объединяется и просто дурачится, исходя из своих архетипов. Начиная с постоянных «затупок» Лютера (который окончательно оформился в колоритнейшего комедийного персонажа) и наглых ужимок Пятого — и заканчивая эпизодом свадьбы, где все успевают напиться и изрядно почудить. И особенно приятно видеть, что в семью Харгривзов окончательно влилась Лайла (Риту Арья) — дочь Куратора из второго сезона, умеющая «отражать» чужие сверхспособности. Она добавила в команду интересных взаимодействий и забавных ситуаций.

    «Академия Амбрелла», 3 сезон: Ah shit, here we go again 4

    К третьему сезону Лютер наконец-то заслужил внятную любовную линию. И, как говорится, «за их отношения переживаешь больше, чем за свои»

    А ещё третий сезон «Академии Амбрелла» начался с фееричной танцевальной сцены под песню Footloose, которая сходу продала мне все дальнейшие эпизоды. И теперь я использую её в качестве теста «Стоит ли вам смотреть новый сезон». Если при просмотре этой сцены вы начинаете радоваться как ребёнок и в голос хохотать над происходящим на экране — обязательно ознакомьтесь с новыми сериями, потому что такого весёлого безумия с участием главных героев в них будет много. Если же танцевальная битва вас совсем не трогает и вы предпочли бы увидеть вместо неё «серьёзные» разборки супергероев — смело проходите мимо, ничего принципиально нового из свежих эпизодов вы не узнаете. 

    В третьем сезоне «Амбреллы» форма вновь главенствует над содержанием. Это яркое, стильное, громкое и очень смешное шоу о команде никчёмных супергероев. Химия между героями сохранилась, образы раскрылись чуть лучше, а забавных взаимодействий стало ещё больше.

    К сожалению, всё это не отменяет ужасной вторичности и бессмысленности сюжета. Появляются новые детали, остаётся много заделов на четвёртый сезон, но вместе с тем основная формула не меняется. Апокалипсис случится. Отец — главный злодей. Герои спасутся и попадут в новую временную линию.

    Поэтому, зная, по какому пути идут шоураннеры, лучше прямо сейчас спросить себя — вы готовы в четвёртый раз смотреть ещё десять эпизодов той же самой истории?

    О предыдущих сезонах

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     Александр Стрепетилов |  05.08.2020

    Хотя большую часть сюжета сценаристы выдумали сами, сезон вызывает чувство дежавю. Сколько ещё раз герои будут наступать на одни и те же грабли?

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