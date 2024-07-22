«Пацаны», 4 сезон: грязнее, кровавее, но так же хорошо?

На стриминге Amazon Prime завершился четвёртый сезон сериала «Пацаны». Два года с последнего сезона пролетели незаметно — в 2023 году нам показали спин-офф «Поколение „Ви“», который приятно освежил франшизу, добавил новых, потенциально интересных героев и встряхнул вселенную основного сериала. Но пошло ли это на пользу самим «Пацанам»? Давайте разбираться.

О предыдущем сезоне «Пацаны», 3 сезон: Пацаны быстро взрослеют Единственное, за что хочется пожурить третий сезон, — это финал, который возвращает статус-кво.

Знаете, что такое Mid-TV? Это среднего качества сериал — в нём компетентные эффекты, нормальные декорации, неплохие актёры с опытом игры в кино, незамысловатый сюжет для галочки, пара гэгов и чуть-чуть душевных моментов. Ничего не напоминает? Думаем, что вы вспомните немало подобных шоу, выпущенных стириминговыми сервисами за последние пять лет: от «Колеса времени» и «Властелина колец» до «Ведьмака» и… «Пацанов»?

Когда «Пацаны» только стартовали — в 2019 году, совсем в другом мире, — они были глотком свежего воздуха, необычным, кровавым, сатирическим сериалом о супергероях, в котором практически не было положительных персонажей. Даже те, кто противостоял продажным, глупым, расистским сверхлюдям, не были героями. Шоураннер Эрик Крипке сильно изменил оригинальный комикс Гарта Энниса, но сделал сериал таким же нонконформистским, лишь по-другому расставив акценты.

На волне популярности вселенная «Пацанов» продержалась четыре сезона основного шоу и один сезон спин-оффа, который тоже вышел жестоким и увлекательным. Но ничто не длится вечно. В сериальном мире есть негласный закон: любая драма хороша максимум три сезона, после чего начинает повторять сама себя, а история — топтаться на месте.

К четвертому сезону сатира «Пацанов» потеряла свой блеск. Мы слегка устали от антитрампистской риторики, пародии на попытки больших корпораций примкнуть к woke-культуре и литров крови, поливающих экран каждую серию. Нам было необходимо что-то новое — акцент, поворот, смещение полюсов, что угодно, чтобы вновь с интересом следить за противостоянием любителя сальных фразочек Билли Бутчера и фаната парного молока Хоумлендера.

Но вся оригинальность досталась «Поколению „Ви“» — спин-оффу «Пацанов», действие которого происходит в университете Годолкина, извращённой версии школы профессора Ксавье, где обучаются будущие суперы. За счёт молодого актёрского состава и смещения фокуса с глобальных проблем на разборки супергероев и правительства внутри учебного заведения «Поколению „Ви“» удалось сохранить свежесть и привлечь к франшизе новую аудиторию.

В противовес спин-оффу, очередной сезон «Пацанов» будто бы задался целью показать собрату дурной пример того, как не надо делать продолжение шоу. Шутки — всё те же, проблемы — всё те же, а новые герои — самая умная женщина на планете Сестра Сейдж и специалистка по лактации с творческим псевдонимом Зажигалка — куда менее яркие, чем нацистка Штормфронт или даже отмороженный Солдатик в исполнении Дженсена Эклса.

Формально все персонажи развиваются. Сенатор Виктория Ньюман, обладающая забавной способностью взрывать всем (кроме сюжетно важных действующих лиц) головы силой мысли, метит в президенты. Пацаны в открытую работают на ЦРУ. Отец Хьюи при смерти. Фанаты Старлайт становятся пародией на движение #MeToo. Поезд-А, похоже, совсем теряет веру в Семёрку и особенно в Хоумлендера. Французик же… ох, Французик.

По факту же после кульминации прошлого сезона темп истории резко замедлился. Из серии в серию мы видим мытарства умирающего Бутчера, ссоры ММ, Французика и Кимико, страдания Хьюи, депрессию Старлайт, психические срывы Хоумлендера. И скажите, что из этого мы не наблюдали раньше? Что касается полюбившейся зрителям политической и социальной сатиры, то авторы «Пацанов» совсем разленились глубоко копать — дальше укола в адрес фанатов Трампа дело не идёт.

Вакханалия жестокости и вовсе вышла из-под контроля. Целые серии в середине сезона нужны только ради того, чтобы устроить бессмысленную кровавую баню. Теперь к этому добавилось и гротескное сексуальное насилие, которое тоже вышло на новый уровень. Когда в интервью Variety у Эрика Крипке спросили, не перебрали ли они с издевательствами в адрес Хьюи, у которого уже и так смертельно болен отец, тот ответил, что это «слишком мрачный взгляд на вещи». Сами создатели считают сцену в «бэтпещере» Технорыцаря «уморительной».

Темп возрастает только в финальном эпизоде — авторы сериала будто бы втискивают в час хронометража события, которые могли показать в пяти предыдущих сериях. Тут вдоволь и экшена, и эмоциональных разборок персонажей, и жестоких смертей. Оправдывает ли это абсолютно филлерный сезон, который нужен, только чтобы расставить ружья для заключительного (по словам Крипке) пятого сезона? Возможно, создатели «Пацанов» думают, что этим летом нам просто нечего смотреть, а потому сойдёт и так. Однако на каждых «Пацанов» или «Аколит» найдётся свой «Дом Дракона».