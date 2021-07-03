Продолжения сериалов в июле 2021: Дикий Запад, средневековая Корея и Розуэлл

А вот и вторая часть ежемесячного дайджеста сериалов! В этой подборке — только продолжения. В июле смотрим новый сезон «Чудотворцев» (отправляемся на Дикий Запад в компании Стива Бушеми и Дэниела Рэдклиффа), спецвыпуск «Королевства зомби» про лучницу из Китая и продолжение околонаучного триллера «Биохакеры». И не пропустите новые эпизоды самого летнего и уютного мультсериала!

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Чудотворцы: Дикий Запад

Miracle Workers: Oregon Trail

Когда и где? С 13 июля на TBS (в России — на «КиноПоиске» с июля).

Что? Комедийная антология со Стивом Бушеми и Дэниелом Рэдклиффом.

О чём? Теперь нелёгкая забросила актёров на Дикий Запад, где они стали героями вестерна. Рэдклифф — проповедник-идеалист, ведущий целый караван в штат Орегон в поисках лучшей жизни. Компанию ему составит Бушеми в роли бандита в бегах, а также кучка других добрых (и не очень) личностей.

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=b-W5wEljcKY

Чего ждём? Пародию на вестерны. «Чудотворцы» уже обыгрывали проблемы небесной канцелярии в первом сезоне и показывали нелёгкую жизнь выгребателя ям во втором. Создатели планируют высмеивать не столько старые добрые вестерны, сколько историю Америки вообще. Разумеется, без шуток ниже пояса не обойдётся!

Королевство зомби: Асин с Севера

Kingdom: Ashinjeon

Когда и где? 23 июля на Netflix (в России — там же).

Что? Спецвыпуск корейского сериала о нападении зомби.

О чём? О загадочной китаянке Асин, которую принц Ли Чхан и его спутники встретили во втором сезоне у северных границ Чосона, когда искали продавца живоцвета.

Чего ждём? Возвращения в корейский зомби-апокалипсис XVI века. Похоже, реальная пандемия осложнила съёмки сериала про пандемию вымышленную — проект пока что не продлили на третий сезон, поэтому команда смогла пока подготовить только одну серию. Зато какую! Кажется, нам наконец-то расскажут о настоящих причинах появления зомби.

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Розуэлл, Нью-Мексико, 3 сезон

Roswell, New Mexico

Когда и где? С 26 июля на The CW (в России — неизвестно).

Что? Подростковая фантастическая мелодрама, экранизация книг.

О чём? О любви к пришельцу. Главная героиня Лиз возвращается в родной город Розуэлл, где встречает свою школьную любовь — паренька по имени Макс. Теперь он работает в местной полиции. Однажды на Лиз нападают грабители, Макс кидается её защищать — и вместе с этим открывает в себе сверхъестественные способности. Оказывается, что Макс — потомок пришельцев, чей корабль разбился на Земле много лет назад. Более того, выясняется, что на Земле он такой не один…

Чего ждём? Развития неожиданного сюжетного поворота. В последних кадрах второго сезона герои неожиданно повстречали странного гостя, который выглядит в точности как бородатый Макс. Карина Маккензи, шоураннер первого и второго сезонов, рассказывала, что этот персонаж застрял у людей с 1948 года.

Сама Маккензи покинула проект после второго сезона, и сериалом занялся соавтор Кристофер Холлер.

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Биохакеры, 2 сезон

Biohackers

Когда и где? 9 июля на Netflix (в России — там же).

Что? Околонаучный триллер.

О чём? О девушке Мие — студентке медфака одного из лучших университетов Германии. Здесь каждый студент — настоящий первооткрыватель; кто-то внедряет ген флюоресценции в животных, кто-то создаёт органическое пианино. Неожиданно Мия знакомится с выдающейся преподавательницей и профессором Лоренц, исследования которой способны изменить мир.

Чего ждём? Новых околонаучных тайн! Трейлер второго сезона начинается с того, что Мия приходит в себя и узнаёт, что по каким-то причинам потеряла память о последних трёх месяцах. Ей необходимо найти друзей, разобраться в происходящем и столкнуться с ещё одной неведомой угрозой.

Онлайн-кинотеатр продолжает развивать сегмент европейских сериалов. Судя по всему, руководство осталось довольно показателями «Биохакеров» — у первого сезона шоу 100% рейтинг свежести от критиков и 82% от зрителей (а вот на IMDb средний балл составил 6,8). Посмотрим, каким получится второй сезон.

А ещё

«Шоу Снупи» — первая половина первого сезона вышла в начале февраля, а спустя полгода создатели представили вторую половину. Эти эпизоды посвятили беззаботным летним приключениям Снупи, Чарли Брауна и их друзей. У них всё лето впереди! Они отправятся на пляж, поиграют в мини-гольф, покатаются на велосипедах и организуют пижамную вечеринку. Самый добрый и уютный мультсериал планеты возвращается 9 июля на Apple TV+ (в России — там же).

«Выдающиеся звери» (Beastars) — а вот и официальный международный релиз второго сезона популярного аниме-сериала, который называют не иначе как «„Зверополис“ для взрослых». Во втором сезоне фокус немного смещается — теперь в центре внимания расследование убийства и то дружеские, то конкурентные отношения с оленем Луи. Смотрим 15 июля на Netflix (в России — там же).

«Джонни тест» — продолжение-перезапуск канадского фантастического мультсериала про младшего брата двух супергениальных сестричек-близняшек, Сьюзан и Мэри. Они ставят над Джонни всякие эксперименты, из-за чего то у мальчика появляются клоны, то он обзаводится суперсилами, то происходит ещё что-то. Разумеется, опыты близняшек постоянно приводят к неприятностям и привлекают внимание злодеев. В сезоне от Netflix героев ждёт масса новых приключений, от «королевской битвы» на удалённом острове до столкновения со злым младшим братом Джонни. Все эпизоды выйдут 16 июля (в России тоже доступно на Netflix).