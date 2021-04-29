Продолжения сериалов в мае 2021: вампиры, боги, динозавры

А вот и вторая часть нашего большого материала про сериалы мая — в неё вошли только продолжения. В этом месяце проектов столько, что оторваться невозможно, — и это мы выбрали только фантастику! Ждём возвращения потрясающей антологии про любовь, смерть и роботов, финала истории Дракулы в Castlevania, спецвыпуска «Времени приключений» и современного переосмысления скандинавских мифов.

Любовь, смерть и роботы, сезон 2

Love, Death + Robots

Когда и где? Все эпизоды выйдут 14 мая на Netflix (в России — там же).

Что? Сборник взрослых анимационных короткометражек.

О чём? Неизвестно. Но, судя по первому сезону, о любви, смерти и роботах во всех проявлениях.

Трейлер

Чего ждём? Таких же сногсшибательных историй, как и в первом сезоне, где вообще не было проходных эпизодов. Каждый подкупал или любопытным стилистическим решением, или выдающейся графикой, или неожиданными поворотами. Netflix не раскрывает подробности, какие студии в этот раз рисовали короткометражки, и о рассказах-первоисточниках нам тоже остаётся лишь догадываться.

Впрочем, внимательные читатели заметили, что несколько кадров из трейлера подходят под рассказ Джеймса Балларда «Утонувший великан». Повод перечитать!

Время приключений: Далёкие земли, спецвыпуск

Adventure Time: Distant Lands

Когда и где? Эпизод выйдет 20 мая на HBO Max (где в России — неизвестно).

Что? Сюрреалистическое фэнтези, третий из запланированных спецвыпусков.

О чём? О Финне и Джейке, главных героях основного сериала. Их ждёт новое путешествие, которое обещает стать самым масштабным, удивительным и важным за всю историю их странствий по землям Ууу.

Чего ждём? Как и всегда с «Временем приключений» — незаурядности. Главное, чтобы запала хватило на весь час приключений. Анонс обещает, что друзья окажутся так далеко от дома, как никогда не бывали. И в этих странных уголках Ууу им предстоит столкнуться с чудовищным злом! Судя по трейлеру, нас ждут новые диковинные создания и какие-то странные противники в масках и с крыльями.

Кастлвания, сезон 4

Castlevania

Когда и где? Все эпизоды выйдут 13 мая на Netflix (в России — там же).

Что? Тёмное фэнтези, экранизация серии видеоигр.

О чём? О войне людей с вампирами. В прошлых сезонах Тревору Бельмонту, его подруге-волшебнице Сифе и полукровке Алукарду удалось расправиться с самим Дракулой. Но его верные последователи продолжают сеять хаос и погружать мир во мрак. Каждый стремится достичь своих целей: удержать власть, отомстить за предательство или разобраться в собственной природе.

Тизер

This is where it all started. The final season of Castlevania arrives May 13. pic.twitter.com/sLqWjJxjoA — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) April 16, 2021

Чего ждём? Грандиозного завершения истории. Netflix объявил, что четвёртый сезон станет последним для мультсериала, — по всей видимости, это реакция на скандал вокруг сценариста Уоррена Эллиса («Трансметрополитен»), которого прошлым летом обвинили в злоупотреблении властью ради секса.

Есть и хорошие новости: Netflix планирует развивать вселенную другими сериалами. Деталей пока нет, но мы подозреваем, что для франшизы, пережившей несколько перезапусков, такое развитие вполне подойдёт. Тем более что в прошлом сезоне нам показали Коридор, связывающий разные вселенные и эпохи!

Мистический квест: Пир ворона, сезон 2

Mythic Quest: Raven’s Banquet

Когда и где? С 7 мая на Apple TV+ (в России — там же).

Что? Производственная комедия.

О чём? О буднях команды, разрабатывающей популярную MMORPG «Мистический квест» (мы знаем, что «Мифический», но в Apple перевели так). С дополнением «Пир воронов» покончено, пришла пора нового аддона. А заодно новых проблем и неурядиц.

Чего ждём? Всё той же милой комедии с шутками про неформальные отношения и дурачества на рабочем месте. И с довольно романтизированным взглядом на разработку видеоигр.

Авторы продолжают приглашать в сериал разных звёзд — в апрельском спецвыпуске, посвящённом выходу с карантина, засветился Энтони Хопкинс, а во втором сезоне в гости заявится Снуп Догг в роли самого себя.

Рагнарёк, сезон 2

Ragnarok

Когда и где? Все эпизоды выйдут 27 мая на Netflix (в России — там же).

Что? Городское мифологическое фэнтези.

О чём? О судьбе небольшого скандинавского городка Эдды, который страдает от загрязнения окружающей среды и изменения климата. Всему виной влиятельная корпорация Jutul Industries, не желающая терять статус и богатство. Ею управляют члены семью Йотул, богатейшие люди Норвегии, по совместительству — великаны из скандинавской мифологии. Спасти свой родной городок пытается школьник Магни, который оказывается ни много ни мало воплощением самого Тора! Помогают ему друзья и брат, тоже как-то связанные с мифологическими персонажами.

Чего ждём? Новый виток конфликта переродившихся богов и великанов, приправленного высказыванием на экологическую тему. Для простых зрителей — драма в декорациях небольшого норвежского городка. Для знатоков мифологии — викторина «кто есть кто».

Подсказка для викторины Скандинавская мифология. Боги, миры, чудовища и Эдды В каких богов верили викинги и их сородичи и откуда мы всё это знаем? Какими были настоящие Тор и Локи и при чём здесь Гомер?

Мир юрского периода: Лагерь мелового периода, сезон 3

Jurassic World: Camp Cretaceous

Когда и где? Все эпизоды выйдут 21 мая на Netflix (в России — там же).

Что? Подростковый анимационный сериал.

О чём? О группе подростков из детского лагеря на острове Исла Нублар. Когда динозавры начали погром (действие разворачивается параллельно событиям «Мира юрского периода»), ребятам удалось не просто выжить, но и как следует изучить лагерь и заодно построить плот. К сожалению, из-за тропического шторма их выбросило в другую часть острова, где они обнаружили лабораторию доктора Генри Ву. Там герои узнают об очередном смертоносном динозавре, который не прочь сожрать пару людишек.

Чего ждём? Новых приключений нерадивых подростков. Хотя качество графики и анимации вызывает вопросы, сериалу удалось привлечь внимание зрителей — в основном за счёт щедро рассыпанных пасхалок и аккуратного расширения мифологии. В конце концов, изучать тайны генетической лаборатории всяко интереснее, чем просто бегать от динозавров.

Легенды завтрашнего дня, сезон 6

DC’s Legends of Tomorrow

Когда и где? С 2 мая на The CW (в России — ждать релиза на «КиноПоиске»).

Что? Супергеройская хронофантастика.

О чём? Об отряде путешественников во времени и пространстве, которые борются с самыми разными угрозами и всячески отрываются в перерывах между делами. Придя в себя после недавнего празднования победы, команда обнаруживает, что Сару, их капитана, похитили некие инопланетяне, называющие себя Чужими (Aliens). Герои готовы пойти на всё, чтобы вытащить подругу, которая тем временем выясняет страшную правду о похитителях.

Чего ждём? Продолжение самого отвязного, лихого и несерьёзного сериала из всей супергеройской линейки The CW. Создатели продолжают развлекаться как с сюжетами, так и с подачей, — например, в прошлом сезоне герои превратились в маппетов. А новый будет опираться на классические боевики восьмидесятых — вы только взгляните на этот трейлер!

А ещё

С перерыва возвращается мистический детектив «Люцифер». Действие продолжится ровно с того момента, на котором закончилась первая половина сезона. Создатели обещают несколько звёздных гостей — например, в сериале появится Роб Бенедикт, которого мы помним по роли Бога в «Сверхъестественном». Здесь он сыграл наёмника, привлёкшего внимание полиции. Все восемь эпизодов пятого сезона выйдут 28 мая. А затем сериал ждёт финальный шестой сезон — на этот раз действительно финальный.