Продолжения сериалов в мае 2021: вампиры, боги, динозавры

Love, Death + Robots

Когда и где? Все эпизоды выйдут 14 мая на Netflix (в России — там же).

Что? Сборник взрослых анимационных короткометражек.

О чём? Неизвестно. Но, судя по первому сезону, о любви, смерти и роботах во всех проявлениях.

Чего ждём? Таких же сногсшибательных историй, как и в первом сезоне, где вообще не было проходных эпизодов. Каждый подкупал или любопытным стилистическим решением, или выдающейся графикой, или неожиданными поворотами. Netflix не раскрывает подробности, какие студии в этот раз рисовали короткометражки, и о рассказах-первоисточниках нам тоже остаётся лишь догадываться.

Впрочем, внимательные читатели заметили, что несколько кадров из трейлера подходят под рассказ Джеймса Балларда «Утонувший великан». Повод перечитать!

Adventure Time: Distant Lands

Когда и где? Эпизод выйдет 20 мая на HBO Max (где в России — неизвестно).

Что? Сюрреалистическое фэнтези, третий из запланированных спецвыпусков.

О чём? О Финне и Джейке, главных героях основного сериала. Их ждёт новое путешествие, которое обещает стать самым масштабным, удивительным и важным за всю историю их странствий по землям Ууу.

Чего ждём? Как и всегда с «Временем приключений» — незаурядности. Главное, чтобы запала хватило на весь час приключений. Анонс обещает, что друзья окажутся так далеко от дома, как никогда не бывали. И в этих странных уголках Ууу им предстоит столкнуться с чудовищным злом! Судя по трейлеру, нас ждут новые диковинные создания и какие-то странные противники в масках и с крыльями.

Castlevania

Когда и где? Все эпизоды выйдут 13 мая на Netflix (в России — там же).

Что? Тёмное фэнтези, экранизация серии видеоигр.

О чём? О войне людей с вампирами. В прошлых сезонах Тревору Бельмонту, его подруге-волшебнице Сифе и полукровке Алукарду удалось расправиться с самим Дракулой. Но его верные последователи продолжают сеять хаос и погружать мир во мрак. Каждый стремится достичь своих целей: удержать власть, отомстить за предательство или разобраться в собственной природе.

