Сериал «Эдем»: скучный рай прекрасных аниматоров

В далёком будущем нет людей — только роботы, собирающие яблоки, и роботы, которые их охраняют. О людях так давно ничего не слышно, что в них перестали верить (впрочем, охранники продолжают выискивать еретиков, проповедующих существование людей, и насильно перепрограммируют ренегатов). Однажды двое роботов-рабочих находят капсулу, в которой оказывается человеческий ребёнок. Они привязываются к малышке и бегут в пустыню, где обосновалась община роботов, верящих в людей. Девочка вырастает и хочет узнать правду о своём происхождении. А ещё о том, куда же подевались люди…

Eden Жанр: научная фантастика, постапокалипсис

Режиссёр: Ясухиро Ирие

Роли озвучивают: Марика Коно, Кэнтаро Ито, Кёко Хиками, Тарусукэ Сингаки, Юуки Кувахара, Юко Каида, Коити Ямадэра

Продолжительность: 4 эпизода по 25 минут

Премьерный показ: 27 мая 2021, Netflix

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мультфильм «Прочь!» (Гинтс Зильбалодис, 2019)

Более звёздного состава, чем тот, что работал над «Эдемом», невозможно представить. Именно он, а не сама история, служили главным рекламным крючком сериала. В списке громких имён были не только режиссёр (Ясухиро Ирие, создатель «Стального алхимика» и — почему-то об этом никто не говорит — Alien 9) и сценарист (Кимико Уэно, автор Space Dandy), но также художники (в первую очередь Тосихиро Кавамото, пускай даже он работал только над дизайном персонажей) и композитор (Кевин Пенкин с впечатляющим послужным списком — от «Башни Бога» и Made in Abyss до Norn9, Necrobarista и «Восхождения героя щита»). И это только те, о ком говорилось в пресс-релизах и рекламных материалах; в титрах же фигурируют и мастер дизайна макетов Атсуши Такэучи, и прекрасный художник Clover Xie, и это уже не говоря о сэйю…

Когда такое происходит, речь идёт либо о продукте, который должен перевернуть аниме-индустрию или хотя бы создать мощный резонанс, либо о чьём-то личном проекте, к работе над которым подключают далеко не всех — только лучших из лучших. В случае с «Эдемом» обе версии вызывают сомнения: для первой маловато рекламы, для второй слишком подозрительно выглядит титр «Writer», под которым указано только имя Кимико Уэно, но не режиссёра и/или продюсера. То есть говорить о близкой сердцу истории, требовавшей воплощения, не приходится.

И это, к сожалению, очень заметно.

Визуализация и лор мира впечатляют значительно больше, чем сам сюжет. Не анимация, но именно прекрасный фантастический мир со своей историей завораживает, создаёт впечатление грандиозности и эпичности. Впрочем, эта фэнтезийная вселенная начинает разваливаться, если её рассматривать внимательнее. «Эдем» из таких вещей, которые ждут от зрителя эмоциональной вовлечённости, а не раздумий над фантастическим допущением. Заботливо прорисованные вручную декорации поражают, дизайны роботов интересные (не считая главного антагониста, выглядящего как Саурон с красными светящимися панельками). Дизайн же девочки впечатляюще посредственный — и вызывает кучу вопросов, например, «кто из сумасшедших роботов шил ей под размер шорты, портупею и корсет».

Образ Сары вдвойне страдает от анимации. Это та самая старомодная игровая цифровая анимация, когда герой постоянно совершает движения, в том числе ненужные и неестественные, и ни секунды не может постоять спокойно. У роботов та же проблема, но из-за того, что большая часть из них не антропоморфна, это не пугает. А вот когда лицевая анимация одновременно показывает слишком много движений мимических мышц и при этом запаздывает с реакцией на полторы секунды, становится страшновато и неуютно. Не «зловещая долина», спасибо анимешной условности лиц и тел, но очень, очень близко к ней.

Лор хоть и кажется масштабным и перспективным, но постоянно спотыкается о клише и проваливается на простых невинных вопросах к сеттингу (почему у роботов есть гендерные роли, занимаются ли роботы-работники чем-то помимо сбора яблок, почему никто не контролировал эксперимент по спасению жизни элиты человечества и так далее). Сама же история банальна донельзя: это традиционный сюжет про единственного оставшегося в живых человека, который должен спасти остальных людей и привести их в новый, улучшенный мир, попутно сражаясь со злыми роботами, верящими, что человечество только испортит идеальную вселенную. Посыл понятен, вот только ни в какой момент времени человечество (и любой из его представителей) не берёт на себя ответственность за свои ошибки и, по сути, не отвечает на главный вопрос сериала: «Заслуживают ли люди жить в идеальном мире?»

Нажмите, если не боитесь спойлеров В конечном счёте нам даже не показали, как героиня взаимодействует с людьми, как она реагирует на выведенное из криогенного сна человечество, как оно её воспринимает… Сюжетная арка Сары просто не доведена до конца, разве что чисто технически: она исполнила долг, который взяла на себя, но последствий её действий мы не видим — вообще никаких.

Подобный сюжет хорошо бы смотрелся в сказочном жанре, но «Эдем» пышет пафосом научно-фантастического откровения. Замкнутая локальная история про нескольких роботов, девочку и злодея раздувается до библейских масштабов и подаётся с помпезностью блокбастеров 1980-х. Да, лор, сеттинг и сама основа истории предполагают именно такую грандиозность, но сериал её просто не вытягивает. Здесь минимум локаций и персонажей, сцены флешбэков срежиссированы так, что на первое место выходит личная драма антагониста, а не проблемы постройки человеческих резерваций для элиты. А гигантские массы людей и роботов остаются за кадром, выталкивая на первый план дуэль на гигантских мехах — кстати, очень скучно поставленную.

Возможно, история бы казалась значительно лучше, если бы это была просто камерная биография девочки в роботизированном будущем. Но и эта часть проседает: герои говорят шаблонными фразами и развиваются не сообразно происходящим с ними событиям, а потому что так прописано в «пути героя». Потенциал сеттинга может быть безграничным, но какой в этом толк, если история настолько скучная и посредственная?

Выйди «Эдем» десятилетия два назад, вероятно, он бы стал культовым: благодаря технологиям (далеко не прорывным для современной анимации, хотя и впечатляющим) и тяге поздних 1990-х и ранних 2000-х к притчевым сюжетам в фантастическом сеттинге, про который можно написать гораздо больше, чем про самих персонажей. Больше всего «Эдем» напоминает не другие аниме, а латвийский мультфильм «Прочь!» Гинтса Зильбалодиса — и не только потому, что это тоже фантастическая анимационная картина с сел-шейдингом. «Прочь!» — это также притча про ребёнка, оказавшегося вдали от людей и ищущего к ним путь. Там нет ни подробного лора, ни детального объяснения, на чём строится фантастический мир, но это совершенно неважно — перед нами притча, жанр, который подразумевает определённые допущения.

«Эдем» же весь состоит из таких допущений, при этом пытаясь казаться чем-то большим, чем сказка про добрую девочку и злых роботов. И в итоге сериал, над которым работала феерически профессиональная команда создателей, может похвастать отдельными элементами (дизайнами, музыкой, некоторыми кадрами), но сам по себе не впечатляет.