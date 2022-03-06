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    Сериалы
    #анонс #дайджест #что посмотреть

    Сериалы марта 2022-го: Halo, «Лунный рыцарь», спин-офф «Пацанов»

    6 марта 2022
    06.03.2022
    19033
    5 минут на чтение
    #анонс #дайджест #что посмотреть
    Сериалы марта 2022-го: Halo, «Лунный рыцарь», спин-офф «Пацанов»

    При иных обстоятельствах мы бы сказали, что март выдался урожайным на сериалы —выходит много ожидаемых громких новинок («Лунный рыцарь», экранизация Halo), интересные комедии («Наш флаг означает смерть», «Осатанелые»), египетская фантастика («Теодосия») и даже французская («Параллели»). Правда, вряд ли сейчас кому-то есть до них дело.

    Лунный рыцарь

    The Moon Knight

    Сериалы марта 2022-го: Halo, «Лунный рыцарь», спин-офф «Пацанов» 1

    Когда и где? с 30 марта на Disney+ (в России — нигде). 

    Что? Нечто среднее между супергероикой и психологическим триллером.

    О чём? О мужчине по имени Стивен Грант, который ведёт мирную жизнь, но страдает от расстройства личности. Грань между реальностью и снами размывается, и иногда герой считает себя бывшим наёмником Марком Спектором. У Стивена появляется ощущение, будто он забыл свою прошлую жизнь. Но египетский бог луны Хонсу собирается напоминать ему о ней. 

    Трейлер

    Чего ждём? Судя по трейлеру, это будет один самых мрачных проектов студии. Хотя даже сюда авторы умудрились добавить пару шуток — больше для контраста.

    Впрочем, чтобы сериал оказался хорошим, достаточно почаще показывать лицо главного героя, которого играет Оскар Айзек («Дюна», «Звёздные войны»). Или Итана Хоука, воплотившего лидера религиозного культа. Шоураннером выступает Джереми Слейтер — он работал над «Академией Амбрелла»

    В Marvel позиционируют сериал как историю героя с диссоциативным расстройством личности. Вполне закономерный ход, учитывая происхождение персонажа в комиксах и желание компании уделять всё большее внимание ментальным травмам в своих проектах (например, в «ВандаВижене»).

    Halo

    Сериалы марта 2022-го: Halo, «Лунный рыцарь», спин-офф «Пацанов» 2

    Когда и где? с 24 марта на Paramount+ (с 25 марта на «Амедиатеке»). 

    Что? Фантастический боевик.

    О чём? О продолжительной войне человечества с инопланетной империей Ковенант. Время действия — XXVI век. 

    Трейлер

    Чего ждём? Если авторы не врут — драматичной личной истории Мастера Чифа, вплетённой в глобальный конфликт. Но нас, пожалуй, устроит возможность посмотреть сериал без нужды копаться в обширной мифологии вселенной — кажется, создатели на это тоже рассчитывают. 

    Первоначально сериал по Halo разрабатывали для канала Showtime, но за время производства ему подыскали новый дом. Главные роли исполнили Пабло Шрайбер («Американские боги»), Наташа Макэлхоун («Блудливая Калифорния») и Джен Тейлор — актриса, озвучившая в играх Кортану, искусственный интеллект.

    По трейлеру сериал отдаёт «Звёздным десантом», в кадре много экшена и стычек с инопланетянами. И акцент не только на самом Мастере Чифе, но и на других воинах-спартанцах. 

    Наш флаг означает смерть

    Our Flag Means Death

    Сериалы марта 2022-го: Halo, «Лунный рыцарь», спин-офф «Пацанов» 3

    Когда и где? Стартовал 3 марта на Paramount+ (с 5 марта — на «Амедиатеке»). 

    Что? Околоисторическая пиратская комедия.

    О чём? О невероятной судьбе аристократа Стида Боннета, который решил податься в пираты-джентльмены. Он пытается освоить это непростое ремесло, а на пути сталкивается с пиратом Чёрной Бородой. Сюжет вдохновлён историей реального Боннета, который жил на стыке XVII и XVIII веков.

    Трейлер

    Чего ждём? Милый и незаурядный помотивчик от Тайки Вайтити и Дэвида Дженкинса с Ризом Дэрби в главной роли. Трейлер обещает много наивных и забавных сцен, где Боннет сталкивается с суровыми реалиями пиратства. 

    Осатанелые

    The Boys Presents: Diabolical

    Сериалы марта 2022-го: Halo, «Лунный рыцарь», спин-офф «Пацанов» 4

    Когда и где? Все эпизоды вышли 4 марта на Amazon Prime Video (в России — там же). 

    Что? Анимационная антология во вселенной «Пацанов».

    О чём? Истории как знакомых по сериалу супергероев, так и нескольких новых, включая альтернативные версии персонажей. Скажем, как вам три Хоумлендера разом?

    Трейлер

    Чего ждём? Судя по первым отзывам, в сериале сохранились похабный юмор и жестокость оригинальных комиксов. При этом авторы — а среди продюсеров Эрик Крипке, Сет Роген и Эван Голдберг — постарались выделить каждый эпизод с помощью запоминающегося визуального стиля. 

    Стражи порядка

    The Guardians of Justice

    Сериалы марта 2022-го: Halo, «Лунный рыцарь», спин-офф «Пацанов» 5

    Когда и где? Все эпизоды вышли 1 марта на Netflix (в России — там же). 

    Что? Супергеройский сериал на стыке игрового кино и анимации.

    О чём? О таинственной смерти Чудо-человека, который сорок лет назад появился в небесах, чтобы защищать человечество. А теперь якобы покончил с собой в прямом эфире. Его команда — Стражи порядка — должна разобраться в происходящем, попутно защищая планету.

    Трейлер

    Чего ждём? Очередной пародии и деконструкции супергеройского жанра — на этот раз от Ади Шанкара, одного из создателей «Кастлвании». Он запускает Bootleg Universe, в рамках которой будет обыгрывать разные жанры. Уже в трейлере сразу угадываются аллюзии на «Хранителей» и комиксы про Бэтмена (в частности, на «Что случилось с Крестоносцем в маске?»). Ну и комбинация игрового кино и анимации как минимум привлекает внимание — пусть и живые съёмки выглядят бюджетными (хотя если это что-то вроде Kung Fury, то уже неплохо).

    Сияющая долина

    Shining Vale

    Сериалы марта 2022-го: Halo, «Лунный рыцарь», спин-офф «Пацанов» 6

    Когда и где? С 4 марта на Starz (в России — неизвестно). 

    Что? Комедийный хоррор.

    О чём? О семейке Фелпс, которая переезжает в новый дом, проданный за подозрительно низкую цену. Как оказалось, в старинном здании никто не жил уже много лет, а всё из-за страшного тройного самоубийства и других злодеяний. И вскоре мать семьи, Пэт, начинает видеть призрака владелицы дома — Розмари. К сожалению, Пэт никто не верит, а тем временем Розмари хочет захватить тело новой хозяйки.

    Трейлер

    Чего ждём? Наконец-то свежего взгляда на избитый сюжетный ход про семейку, переехавшую в новый дом. В сериале пародируются самые популярные штампы — например, Пэт ещё и писательница, которая в этом новом странном доме работает над романом. А вот Розмари считает своим долгом написать в этом романе про… горячий пенис. 

    В главных ролях — Кортни Кокс, Мира Сорвино и Грег Киннер.

    Параллели 

    Parallels

    Сериалы марта 2022-го: Halo, «Лунный рыцарь», спин-офф «Пацанов» 7

    Когда и где? С 23 марта на Disney+ (в России — неизвестно). 

    Что? Подростковая хронофантастика.

    О чём? О четырёх подростках из дружеской компании, живущих около франко-швейцарской границы. Их жизнь кардинально меняется из-за загадочного события, в результате которого их раскидывает во времени и по параллельным вселенным. Двое остались в настоящем времени; другие двое попали в совершенно иную временную линию. Теперь они стремятся отыскать друг друга и вернуться домой до того, как будущее изменится навсегда. 

    Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=KUVug77DXKQ 

    Чего ждём? Чего-то в духе немецкой «Тьмы», но, судя по трейлеру, с большим уклоном в романтические отношения и с более резкой динамикой. Это первый оригинальный проект Disney+ во Франции, и запускать его будут как в родной стране, так и в США и Великобритании. 

    Теодосия

    Theodosia

    Сериалы марта 2022-го: Halo, «Лунный рыцарь», спин-офф «Пацанов» 8

    Когда и где? С 10 марта на HBO Max (в России — неизвестно). 

    Что? Подростковый приключенческий сериал, экранизация книг.

    О чём? О юной Теодосии, которая вместе с младшим братом в Египте 1906 года пытается дать бой тайному ордену. В этом ребятам помогает магический артефакт, найденный в усыпальнице. В ходе приключений героям предстоит путешествовать сквозь пространство и время, исследовать древние гробницы и даже принять помощь египетской принцессы-колдуньи.

    Трейлер

    Чего ждём? Незатейливого, но очаровательного приключения, эдакой «Мумии» на минималках. Крупные стриминги нечасто балуют экзотическими сеттингами вроде Египта начала XX века, поэтому будет на что посмотреть.

    А ещё 

    Thermae Romae Novae — аниме-сериал, экранизация одноимённой комедийной манги про архитектора общественных бань Луция, который из Древнего Рима каким-то образом перемещается в современную Японию. Он с удовольствием изучает местные сауны, после чего загорается новыми идеями. Но, к несчастью, они противоречат стилю, заданному Императором. Оригинальная манга выходила с 2008-го по 2013 год. Все эпизоды сериала выйдут на Netflix 28 марта.

    «Отдел кадров» (Human Resources) — непристойная анимационная производственная комедия, спин-офф сериала «Большой рот». Рассказывает про жутких, диковинных, странных монстров, которые заботятся о своих клиентах — людях. Все эпизоды выйдут на Netflix 18 марта.

    Сериалы марта 2022-го: Halo, «Лунный рыцарь», спин-офф «Пацанов» 9
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    Редактор
    Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.

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