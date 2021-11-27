Продолжения сериалов в декабре 2021: «Ведьмак» возвращается, «Пространство» кончается

Вторая часть дайджеста сериалов за декабрь обещает много всего интересного — столько, что смотреть будем ещё и на новогодних праздниках. К столу подают финалы космических саг «Пространство» и «Затерянные в космосе», на десерт будет изысканный хронофантастический норвежский детектив «Пришельцы из прошлого», а главное блюдо — приключения Геральта из Ривии. А ещё — не пропустите полнометражный фильм про озорницу Хильду, а также мультсериалы про динозавров, кентавров и страдающее средневековье!

Ведьмак, 2-й сезон

The Witcher

Когда и где? С 17 декабря на Netflix (в России — там же).

Что? Высокое фэнтези, экранизация книг Анджея Сапковского.

О чём? О приключениях ведьмака Геральта, профессионального истребителя нечисти. Ему приходится сталкиваться с предубеждением людей и иметь дело не только с опасными чудовищами, но и с жутко назойливым бардом. Параллельно Йеннифер обучается в магической школе Аретуза и постепенно становится одной из самых могущественных чародеек на Континенте. И в то же время юная принцесса Цирилла бежит из охваченной войной Цинтры. Линии трёх персонажей причудливо переплетаются, чтобы в скором времени повлиять на судьбу всего Континента.

Чего ждём? Расширения по всем фронтам. Второй сезон охватит ещё несколько отдельных историй вроде «Крупицы истины» (в трейлере даже показали, как будет выглядеть подверженный проклятию полумедведь-получеловек Нивеллен в исполнении Кристофера Хивью), а затем сосредоточится на центральной сюжетной линии о войне Севера и Юга. Нам наконец-то покажут Каэр Морхен, наставника Весемира (его играет Ким Бодния) и других ведьмаков.

Опять же, судя по трейлеру, Netflix раскошелился на спецэффекты, красивые драки, новую броню для Геральта и, что важнее, новую броню для нильфгаардцев. Второй сезон задержался из-за коронавирусной пандемии, но в итоге команде удалось всё отснять и завершить производство — пусть и на это потребовалось куда больше времени.

О сериале «Ведьмак»: все плюсы и минусы сериала про чеканную монету Самый ожидаемый и самый противоречивый сериал года, который вызвал и восторги, и много критики. Его достоинства становятся видны постепенно.

Пространство, 6-й сезон

The Expanse

Когда и где? С 10 декабря на Amazon Prime Video (в России — там же).

Что? Космическая фантастика, экранизация цикла Джеймса Кори.

О чём? О Солнечной системе будущего, в которой все плетут интриги против всех. Земля, Марс и жители пояса астероидов и раньше относились друг к другу настороженно. Но конфликт обострило сперва появление массового биологического оружия на основе инопланетной технологии, а затем открытие врат в другие миры. Группа астероидян-радикалов под командованием Марко Инароса нанесла сокрушительный удар по Земле, и теперь война развернулась широким фронтом по всей Солнечной системе.

Чего ждём? Завершающего штриха. В шестом сезоне будет всего шесть эпизодов, он, как и книга-первоисточник «Пепел Вавилона», завершит большую сюжетную линию, посвящённую войне с радикалами. А ещё трейлер, похоже, подсвечивает эпизод на Лаконии, и то ли это подводка к будущей трилогии (и нам показали Терезу Дуартэ), то ли фрагмент из рассказа «Странные псы».

В шестом сезоне не участвует Кас Анвар, сыгравший пилота Алекса Камала. Его отстранили от работы после обвинений в сексуальных домогательствах на съёмочной площадке. Персонажа вывели из сюжета уже в финале пятого сезона.

Формально для сериала шестой сезон станет последним — и в целом это соответствует сюжету книг, потому что действие финальной трилогии (седьмой, восьмой и девятый романы) разворачивается спустя 30 лет после событий шестой книги. По слухам, сериал может получить продолжение уже в виде отдельного проекта с другим актёрским составом — но пока таких анонсов не было.

Пришельцы из прошлого, 2-й сезон

Beforeigners

Когда и где? С 5 декабря на HBO Max (в России — на «Амедиатеке»).

Что? Детективная хронофантастика.

О чём? О последствиях неожиданной аномалии, из-за которой в современном мире появились пришельцы из трёх эпох: кроманьонцы, викинги и люди XIX века. Общество быстро отреагировало на времигрантов, запустив программы адаптации и образования, но интеграция из-за разного менталитета и культур до сих пор вызывает сложности. Главные герои — полицейский детектив Ларс и викингша-стажёр Алфхильдра — начинают расследование об убийстве, которое постепенно выводит их на след глобального заговора.

Чего ждём? Долгожданного продолжения истории о мировом заговоре и путешествии во времени. Долгожданного — потому что с выхода первого сезона прошло два года, и с тех пор новостей было раз-два и обчёлся.

Неожиданно, второй сезон посвящён в том числе и… Джеку-потрошителю! Похоже, знаменитый серийный убийца из-за аномалии мог тоже попасть из Лондона XIX века в Осло наших дней. За расследование снова берутся Ларс и Алфхильдра, которым параллельно ещё предстоит разобраться с новоприбывшим королём.

В новом сезоне к актёрскому составу присоединятся Пол Кэй (Торос из «Игры престолов»), Энн Акин («Я могу уничтожить тебя»), Джейд Анука («Тёмные начала»), Билли Постлетуэйт («Чернобыль»), Хедда Штирнштедт («Наше время пришло») и Филлип Рош («Алиенист»).

Затерянные в космосе, 3-й сезон

Lost in Space

Когда и где? С 1 декабря на Netflix (в России — там же).

Что? Научная фантастика, семейная драма.

О чём? О семье колонистов в недалёком будущем. Космическое судно Робинсонов потерпело крушение на планете в нескольких световых годах от места назначения, и теперь Морин, Джону, их детям и Роботу предстоит выживать в новых условиях.

Чего ждём? Красочного завершения. Авторы обещают, что ставки будут высоки как никогда. Семья была в ловушке на загадочной планете почти год, но пришло время выбираться. Джуди, Пенни, Уилл и Робот возглавляют миссию по спасению колонистов. Но, к сожалению, на поверхность вот-вот всплывут тайны, которые могут изменить жизнь героев. Параллельно Джон и Морин делают всё, чтобы вновь встретиться со своими детьми. И как будто бы этих проблем мало — Робинсонам предстоит разобраться с величайшей инопланетной угрозой.

«Затерянным в космосе» не дано тягаться с «Пространством» в плане масштабов и сюжета, но по части визуальных эффектов, атмосферы неизведанного и накала драмы сериал ничуть не отстаёт. Теперь главное, чтобы финал не подвёл.

О сериале «Затерянные в космосе»: семейная робинзонада, где нет семьи Ремейк классического сериала снят неплохо, но его подводят поведение персонажей и неубедительная игра актёров.

Хильда и Горный король. Спецэпизод

Hilda and the Mountain King

Когда и где? С 1 декабря на Netflix (в России — там же).

Что? Сказочный мультсериал, экранизация комиксов Люка Пирсона.

О чём? О Хильде, доброй девочке с синими волосами, всюду сующей нос. Раньше героиня с мамой жили в домике за городом, но оказалось, что он мешает местным волшебным существам, — делать нечего, пришлось переезжать. Правда, в городе всяких дивных созданий ничуть не меньше. Хильда притягивает их, как магнит, а разбираться с ними девочке помогают не только лучшие друзья, но и мама.

Чего ждём? Атмосферного, красивого, праздничного… фильма. Да, это не новый сезон «Хильды» (продолжение в работе), а полноценный анимационный фильм на полтора часа, в основу которого лёг шестой том одноимённого комикса.

В «Горном короле» Хильда попытается встретиться с мамой и друзьями, для чего ей предстоит погрузиться в необычный мир троллей: познакомиться с их обычаями, легендами и даже кухней. Напряжение между людьми и троллями всё растёт, скоро отношения двух народов могут обернуться настоящей войной.

О первоисточнике Комиксы «Хильда»: мир, полный скандинавского хюгге Сериал о маленькой девочке в мире огромных троллей вот-вот выйдет. Самое время познакомиться с комиксом, по которому он снят, — уютным и по-хорошему странным.

А ещё

«Необыкновенное Рождество Зои» (Zoey’s Extraordinary Christmas) — ещё один спецэпизод в подборке. В июне стало известно, что мистический мюзикл «Необыкновенный плейлист Зои» закрыли, но шоу неожиданно вернулось с праздничным эпизодом, который должен ответить хотя бы на некоторые вопросы, оставшиеся у зрителей после финала. Выходит 1 декабря на Roku Channel (первые два сезона есть на «Амедиатеке»).

«Мир Юрского периода: Лагерь мелового периода» (Jurassic World: Camp Cretaceous) — уже четвёртый сезон компьютерного мультсериала про детишек, которые оказались на Исла Нублар прямо в разгар катастрофы. Им довелось проникнуть в недра лаборатории и узнать о прошлых экспериментах и неком закрытом острове. Ребятам удалось сбежать от опасности — лишь для того, чтобы оказаться лицом к лицу с новыми жуткими чудищами вроде саблезубого тигра и механических зверей. Выходит 3 декабря на Netflix (в России — там же).

«Мир кентавров» (Centaurworld) возвращается со вторым сезоном. Этот пародийный, но очень эмоциональный фэнтезийный мюзикл в первом сезоне рассказывал историю храброй боевой лошадки, которая пыталась разыскать свою всадницу в причудливом мире говорящих коней. Теперь лошадкам всех мастей вместе со всадницей предстоит объединиться (и спеть несколько песенок), чтобы дать отпор жуткому Королю Нигде. Выходит 7 декабря на Netflix (в России — там же).

«Скрестив мечи» (Crossing Swords) — взрослая кукольная анимация в жанре средневековой комедии возвращается со вторым сезоном. Неудачливый оруженосец Патрик продолжает свой путь по рыцарской карьерной лестнице на службе у ворчливого и скабрёзного короля Мерримана. Приключений будет выше крыши — и новые друзья, и новые враги, и новые ужасы, которые оставят шрамы в душе Патрика на всю жизнь. Как вам нападение кровожадных лепреконов? А остров обезьян-убийц? Выходит всё это дело 10 декабря на Hulu (в России первый сезон показывал more.tv).