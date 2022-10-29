Спецвыпуск «Сила Доктора»: эра Чибнелла закончилась! Что мы увидели в финале

На прошлой неделе в эфир вышел специальный выпуск «Доктора Кто» под названием «Сила Доктора». Он стал завершением не только эпохи Тринадцатого Доктора, но и эры шоураннера Криса Чибнелла, который заведовал сериалом последние пять лет. Эра его получилась довольно противоречивой, и наконец настала пора подвести её итоги. Чем же нам запомнится правление Чибнелла и его финал?

Начнём с финала, поскольку в некотором роде это и есть эра Чибнелла в миниатюре и в очень высокой концентрации. Это суматошная серия, насыщенная событиями настолько, что суть сюжета порой ускользает от зрителя и вызывает вопросы. Но на сей раз всё на удивление успешно компенсируется фансервисом, отсылками к прежним эрам и возвращениями старых героев. «Сила Доктора» стала спецвыпуском в честь столетия компании ВВС, что, возможно, как раз и сподвигло Чибнелла в полной мере воздать дань прошлому. Именно в этом и заключается главная прелесть серии.

Кого мы увидели в «Силе Доктора»

Осторожно, спойлеры! В этом и следующем разделе рассказано обо всех камео этого спецвыпуска! Если не смотрели и не хотите знать заранее, переходите сразу к последнему разделу.

В «Силе Доктора» Чибнелл нашёл место и для придуманных им самим героев (для Виндера, без которого сюжет на самом деле легко обошёлся бы; для Беглого Доктора, представшей в виде голограммы и совсем ненадолго, но видеть её всё равно было приятно; для Грэма, который до сих пор остаётся самым популярным из спутников Тринадцатой), и для давних любимцев публики, в том числе тех, кто в ньюскуле вообще до сих пор не появлялся.

Это и спутница Пятого Тиган Джованка, и спутница Седьмого Эйс — об их появлении мы знали заранее. Они показали себя с прекрасной стороны, были чрезвычайно милы и сыграли довольно-таки важную роль в сюжете (в отличие от Кейт Стюарт в 13-м сезоне — её возвращение тогда стало большим событием, но вот смысла в нём в итоге оказалось мало).

Это и сама Кейт, которая тоже засветилась в финале и теперь участвовала в событиях куда активнее и даже чуть не стала жертвой киберпреобразования. За её судьбу зрителям даже пришлось всерьёз поволноваться, потому что Чибнелл уже успел зарекомендовать себя как радикальный автор, вполне способный таким вот образом расправиться с персонажем, которого сам же и ввёл в сериал (придумал Кейт Стюарт не Чибнелл, но именно в его серии 7-го сезона «Сила трёх» она появилась в сериале впервые).

Ещё одно олдскульное достижение серии — это возвращение актёров, сыгравших нескольких классических Докторов, преимущественно поздней эры, которую особенно любит Чибнелл. Колин Бейкер и Сильвестр Маккой (Шестой и Седьмой) до нынешних пор не возвращались в сериал с самого своего ухода (хотя успели сняться в юбилейном комедийном скетче «Почти пять Докторов», и записи с их Докторами периодически фигурировали в разных сериях).

Питер Дэвисон (Пятый) в последний раз появлялся в сериале в мини-выпуске «Крушение во времени» 2007 года, где произошла его встреча с Десятым. Особенно радует, что благодаря придуманной Чибнеллом концепции (интерактивной голограмме Доктора) Тиган и Эйс получили шанс поговорить именно со «своими» Докторами — с Пятым и Седьмым. Эти сцены не могут не согреть сердце тем, кто видел классические серии с ними. Надо отдать Чибнеллу должное, затея действительно хороша — спецвыпуск получился настолько близок к мультидокторскому, насколько это возможно без реального возвращения кого-либо из Докторов.

Пола Макганна (Восьмого) мы в последний раз видели в юбилейном мини-выпуске «Ночь Доктора» 2013 года, где он регенерировал в Военного. О возвращении этих четверых уже давно ходили слухи, но неожиданно к ним присоединился Первый в исполнении Дэвида Брэдли — до того мы видели его в серии «Дважды во времени», когда регенерировал Двенадцатый. Получается, что Брэдли сыграл Первого и в самой первой, и в самой последней серии с участием Джоди Уиттакер, и это очень приятная закольцовка.

Но и на этом возвращения не закончились — в самом конце серии перед нами предстаёт клуб неанонимных спутников Доктора. И среди них, помимо уже знакомых нам по эре Чибнелла Яс, Грэма, Дэна и Кейт, сидят Тиган, Эйс, спутница Третьего Доктора Джо Грант (которую в последний раз мы видели в спин-оффе «Приключения Сары Джейн» в 2010 году), спутница Шестого Мел Буш (в последний раз она появлялась в благотворительном скетче «Измерения во времени» в 1993 году) и спутник Первого Доктора Йен Честертон.

Последнее особенно потрясающе, потому что в последний раз Йен появлялся в сериале в 1965 году, 57 лет назад. Актёру скоро исполняется 98 лет, и можно говорить про Чибнелла всё что угодно, но именно он додумался и успел пригласить Уильяма Расселла снова исполнить знаковую роль, прежде чем могло бы стать поздно, и это очень большая заслуга.

И да, если задуматься как следует, почти все возвращения тут нужны исключительно ради самих возвращений и воздействуют скорее на эмоции, чем на сюжет — но здесь это попросту неважно, даже придираться нет никакого желания. Мы получили то, что получили, и это чудесно.

Ещё одно достояние спецвыпуска — другой персонаж, одновременно и возвращённый Чибнеллом, и созданный им — Мастер в исполнении Саши Дхавана. При первом же своём появлении в начале 12-го сезона этот Мастер проявил себя как яркая и харизматичная инкарнация архиврага Доктора, но конкретно в «Силе Доктора» в этой роли Дхаван особенно хорош. Особого внимания достойна сцена танца Мастера под песню «Rasputin» Boney M — она одновременно и очень забавна (а юмор, как известно, способен сделать лучше очень многое), и приятно напоминает о Мастере Симма, который в третьем сезоне отжигал под «I Can’t Decide» от Scissor Sisters.

Чувствуется в этой сцене некая авторская внутренняя свобода, которая редко какому произведению не идёт на пользу. И не только в этой сцене, но и в смешных картинах вроде «Крика» и «Моны Лизы» с криво прифотошопленным Мастером, и в каламбуре про «далекоплан Мастера», и в «матрёшке» с киберлюдьми, и во всех возвращениях и отсылках.

Старые враги поочерёдно появляются и заполоняют собой сюжет, следом один за другим в игру вступают спутники, повествование летает между разными локациями от Боливии до России, и при просмотре невозможно отделаться от мысли, что происходит абсолютное безумие, которое при этом выглядит вполне увлекательно и даже пробивает на эмоции. И, похоже, всё так и задумано — просто Чибнелл напоследок решил оторваться по полной программе. На протяжении всей серии заскучать он зрителям не даёт — с экшен-сцены в начале и до самой регенерации, которая вышла довольно эмоциональной и действительно очень красивой.

А уж закончилась она особенно зрелищно — если есть на свете зрители, которые смотрели финал, не ожидая увидеть в конце Дэвида Теннанта, им стоит позавидовать.

Что не так с «Силой Доктора»

Но все эти достоинства, к сожалению, не отменяют изъянов. Причём всё тех же, присущих эре Чибнелла в целом.

Начать можно со спутников и их историй. Дэн Льюис, который только в прошлом сезоне присоединился к Доктору и Яс, почти в самом начале серии чуть не погибает, решает, что с него хватит, и покидает ТАРДИС. Вот так избавляться от спутников, особенно в начале истории, особенно по такой причине, особенно в ньюскуле — довольно нестандартная для сериала практика, и послевкусие она оставляет странное. Если расставание с Дэном вышло таким скомканным, выходит, не так уж много он значил и для Доктора, и для сюжета, и, следовательно, для нас. Подобное ещё могло прокатить в классике, но вот в возрождённом сериале — уже вряд ли.

Но ладно бы проблема была только в Дэне. Отчасти та же судьба постигла и Ясмин Хан, хоть она и оставалась с Тринадцатой от начала и до самого конца. За целых три сезона Яс так и не раскрылась в полной мере как объёмная личность со своими не только достоинствами, но и недостатками. Романтическая линия между Яс и Доктором, которая вроде бы начала зарождаться какое-то время тому назад, так ни к чему и не привела.

И что особенно странно, когда Доктору приходит пора регенерировать, Ясмин покидает её… просто потому, что это как-то само собой разумеется? Ей совершенно ничто не мешало остаться и продолжить путешествовать со следующей инкарнацией Доктора, как не раз делали спутники и в ньюскуле, и в классике — но нет, она уходит, и никакого объяснения этому нет, будто иначе и быть не может. И снова впечатление странное — словно после регенерации Доктор по умолчанию резко станет неинтересна Яс, или Яс станет неинтересна ей, поэтому дальше общаться им незачем.

Также очень печально, что достойного прощания ни с кем из спутников, кроме Яс, в серии у Доктора не было. Все они важны, все они помогли ей, но Яс просто развозит их по домам за кадром, пока Доктор лежит без сознания. Как и в случае с уходом Дэна, всё это несколько умаляет значимость их отношений с Доктором.

К некоторым второстепенным персонажам в «Силе Доктора» тоже есть вопросы. К примеру, совершенно неясно, зачем в этой серии был нужен Инстон-Ви Виндер, с которым мы познакомились в прошлом сезоне. Он просто возникает в серии по случайному стечению обстоятельств, какое-то время дрейфует в сюжете, затем один раз помогает Яс и стреляет в Мастера, и в итоге его возвращают домой. Обойтись без него история могла бы легко, и есть даже подозрение, что Виндер служит заменой Джеку Харкнессу — а вот его-то присутствие действительно стало бы ценным само по себе, даже если бы он сделал всё то же самое. Или, вероятно, дело как раз в уходе Дэна. Есть версия, что из-за конфликтов в расписании актёр Джон Бишоп вынужден был уйти раньше времени, а Виндер и Грэм стали ему заменой.

Есть ещё Ашад — частично преобразованный киберчеловек из конца 12-го сезона, которого Мастер клонировал и вернул в качестве союзника. Историю Ашада в полной мере нам так и не раскрыли. В принципе, на его месте вполне мог быть любой другой киберчеловек, годится он разве что для персонализации этой расы.

Поведение Доктора здесь тоже можно покритиковать. Её «социальная неловкость» уже давно смущает многих зрителей, поскольку порой больше походит на неискренность или даже равнодушие и совершенно не вяжется с весёлым, шебутным и непосредственным образом, который Тринадцатая стремится поддерживать. В «Силе Доктора» мы видим это снова. Казалось бы, спустя десятки лет Доктор должна быть очень рада встрече с давними спутницами Тиган и Эйс, но даже если это и так, то виду она не подаёт. Их воссоединение сопровождается неловкостью, отстранённостью и обидой, причём не слишком-то обоснованными. Далее по ходу сюжета ситуация немного налаживается, но тепла между героинями всё равно ощутимо недостаёт. Учитывая, как давно мы не видели Тиган и Эйс и как многое связывает их с Доктором, подобный прохладный приём даже немного оскорбителен.

Ещё одна удручающая характеристика сюжетов с Тринадцатой — слишком уж часто она выступает в роли или пассивного наблюдателя неприятных обстоятельств, или жертвой этих обстоятельств. Нечто похожее происходит и здесь. Спасти инопланетное существо в начале серии ей не удаётся, противостоять далекам — тоже, она покорно становится их узницей, её перемещают к Мастеру, который перед тем успешно её обманывает, а затем ещё более успешно заставляет регенерировать в себя. В результате почти до конца серии Тринадцатой остаётся прохлаждаться в собственных чертогах разума.

Создаётся впечатление, что все спутники Доктора в этой серии делают больше, чем она сама. Хотя, конечно, действуют они по указке голограммы, которую предусмотрительно сделала Доктор, а значит, она помогает себе сама чужими руками. Кроме того, в конце серии Тринадцатая собирается-таки с духом и перед регенерацией успевает придумать и реализовать план по решению проблемы с вулканами, так что бесполезной назвать её тоже никак нельзя. Но хотелось бы большего, учитывая, что это всё-таки её финальная серия.

Также эпоха Чибнелла известна радикальными (иногда не вполне обоснованными) сюжетными ходами и их не всегда удовлетворительным разрешением. Например, совсем недавно катаклизм космического масштаба под названием Поток уничтожил практически всю Вселенную, а потом об этом будто просто забыли. Вероятно, Вселенная починилась и существует в прежнем виде, но нам не объяснили, как это произошло и почему. А в 12-м сезоне нам поведали, что Доктор — таинственное создание из иной вселенной, которому Повелители времени обязаны способностью к регенерации. Мы узнали, что до Первого у Доктора было ещё множество инкарнаций, и некоторые из них работали на Дивизион — тайную организацию Повелителей времени.

Всё это как будто бы вело к чему-то глобальному… но в конечном счёте ничем особо не закончилось. Доктор заполучила свои утраченные воспоминания об этом и просто отложила их на чёрный день. С тем же успехом о тех днях её жизни, как и о её новом происхождении будущие шоураннеры могут вообще никогда не вспоминать. И ради чего тогда всё это было?

В общем, всё как обычно — что-то недообъяснено, что-то недообосновано, хорошие идеи не находят достойного разрешения, а кое-какие приёмы отдают вторичностью. Например, вся тема с Доктором, которой удаётся находиться и раздавать указания в нескольких разных местах, очень напоминает финал прошлого сезона. Всё это мы уже видели, и именно потому серию, как и всю эру Чибнелла, сложно назвать безупречной.

Но она запомнится надолго и оставит след в истории сериала — это факт.

Чем запомнится эра Чибнелла

Достаточно уже того, что Чибнелл решился впервые сделать Доктора женщиной. Много десятилетий главный герой был мужчиной, и отход от этой формулы стал первым решением Чибнелла на посту главного сценариста. И хотя такая масштабная перемена вызвала у зрителей не только восторги, но и недовольство, этот пластырь стоило оторвать давно. Предпосылки к смене пола Доктора встречались и прежде, но именно Чибнелл решился реализовать эту идею. Учитывая, что он предпринял такой шаг в первом же своём сезоне, смелости ему не занимать, и уже это не может не вызвать уважение. Хотя следующий Доктор снова будет мужчиной, в дальнейшем вернуться к идее Доктора-женщины следующим авторам будет уже гораздо проще.

В первом своём сезоне Крис ещё старался сохранять нейтралитет, сглаживать углы и вообще максимально дружелюбно знакомил с сериалом новых зрителей, не перегружая сюжеты лором и возвращениями старых героев. Но уже со второго сезона он пустился во все тяжкие — в очередной раз уничтожил Галлифрей, вернул Мастера, Джека Харкнесса, а потом и других персонажей ньюскула и классики. Можно сказать, особенно после финальной серии, что эра Чибнелла куда «олдскульнее» эры того же Расселла Т. Дэвиса — и у этого есть как плюсы, так и минусы.

Удачные решения у Чибнелла тоже были, и их немало. Именно в его эре в «Докторе Кто» снялись такие выдающиеся актёры, как Стивен Фрай, Алан Камминг, Горан Вишнич, Кевин Макналли, Крис Нот, Мэттью Макналти, Марк Эдди, Джейкоб Андерсон. Именно Чибнелл создал таких интересных персонажей, как Карваниста, профессор Джерико, Мастер Дхавана и Беглый Доктор. Именно при нём были написаны такие приятные и необычные исторические серии, как «Роза», «Демоны Пенджаба», «Ведьмоловы», «Ночь ужасов Николы Теслы» и «Призраки виллы Диодати». Именно он вернул в сериал морских дьяволов и плачущих ангелов, сонтаранцев и джудунов. И всё это имеет свою ценность.

Да, порой его эра походила на суматошный и не всегда логичный сумбур, но по крайней мере она была смелой и разнообразной. Поэтому давайте скажем Крису спасибо за то, что она была, и с надеждой взглянем в будущее.

Шоураннер Расселл Т. Дэвис уже взялся за дело, и в следующем году нас ждут несколько спецвыпусков с Дэвидом Теннантом в роли Четырнадцатого Доктора (почему? как? сие неведомо), а потом его сменит звезда «Полового воспитания» Шути Гатва. Ожиданий много, посмотрим, чем дело кончится — кто знает, может, нас ждёт новый золотой век «Доктора Кто»?