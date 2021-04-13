Сериал «Сквозь снег», 2 сезон: классовая борьба в новом Ноевом ковчеге

Техногенная катастрофа стала причиной нового ледникового периода. Последняя надежда человечества — построенный магнатом Уилфордом суперпоезд «Рассекающий снег», вместивший и остатки человечества, и все их проблемы.

Snowpiercer Жанр: постапокалипсис, антиутопия Шоураннер: Джош Фридмен, Грэм Мэнсон В ролях: Давид Дигс, Дженнифер Коннели, Мики Самнер, Иддо Голдберг, Шон Бин Продолжительность: 20 эпизодов по 45-50 минут Премьерный показ: 17 мая 2020, Netflix Похоже на: «Поезд в Пусан» (2016) • «Три процента» (2016–2020) • «Последний корабль» (2014–2018)

Сначала изменилась погода. Мать-природа решила, что с неё хватит, и устроила себе зимнюю спячку, а человечеству — ледяной геноцид. Последние выжившие собрались в чудесном поезде «Рассекающий снег» из тысячи и одного вагона, где социальное устройство предельно простое: чем ближе ты к локомотиву, тем лучше живёшь. Населяющие хвост поезда люди живут хуже скота — буквально, потому что скот кормит весь поезд и поэтому обитает в средних вагонах, а безбилетники, в момент отправления прорвавшиеся в ковчег на рельсах, не вписывались в планы руководства.

Такова фабула комикса, фильма и сериала «Сквозь снег». Как они соотносятся между собой? Примерно так же, как и другие мультимедийные вселенные: каждое произведение рассказывает свою историю, стараясь дистанцироваться от остальных, стать узнаваемым само по себе. В фильме 2013 года Пон Чжун Хо многое взял из графического романа Жака Лоба и Жана-Марк Рошетта, но помимо комикса он пользовался раскадровками, специально нарисованными Рошеттом. Сериал же в первую очередь основывается на фильме, лишь эпизодически обращаясь к комиксу. Иронично, что съёмки сериала начались ещё в 2017 году, но из-за производственных проблем первый сезон вышел только в 2020 году — как раз когда фильм Пон Чжун Хо «Паразиты» стал триумфатором всех возможных премий, что подогрело интерес к другим работам режиссёра.

«Преемственный» подход к адаптации можно наблюдать, например, в образе главного героя. В графическом романе Пролофф — чудом выбравшийся из хвоста поезда отщепенец. Он ощущает себя узником ада, чудом вытащившим билет на этот свет, и готов драться насмерть, лишь бы не возвращаться. Предложение стать парламентёром хвоста он встречает враждебно, боясь, что стоит ему оказаться за ограждением, его снова запрут. Кертис из фильма — суровый лидер восстания, ему не плевать на товарищей, но он готов без колебаний пожертвовать ими на пути к локомотиву. Андре Лейтон (Давид Диггс) из сериала — уже идейный пролетарий, ему неуютно, когда его в одиночку выдёргивают из хвоста. Ни человеческая еда, ни удобства его не привлекают, он готов наслаждаться комфортом только со всеми и не прочь пострадать за это.

Чего в комиксе и фильме не было, так это разных точек зрения. В историях Жака Лоба, а затем и Бенжамена Леграна мы смотрели глазами одного-двух героев — участников важных для поезда событий. В фильме Пон Чжун Хо мы путешествовали по поезду вместе с бунтовщиками, в первую очередь с Кертисом. Сериал тоже стартует как история об угнетённых героях и деспотичной буржуазии, которую нужно свергнуть, но вскоре разгоняется и становится историей о пассажирах и персонале в целом. Готовьтесь к тому, что проводники, которых вы поначалу будете ненавидеть за жестокое обращение с хвостовиками, вскоре станут одними из самых раскрытых и понятных персонажей. Сценаристы понимают, что новым героям трудно появиться на поезде из ниоткуда, поэтому берегут и соединяют уже намеченные линии.

Очевидный дисбаланс в жизни трёх классов поезда (про хвост и речи нет) можно было бы легко урегулировать, но нам предлагается спросить самих себя: почему всё взять и поделить до сих пор не получилось? Ведь хоть «Рассекающий снег» и стал квазигосударственной структурой, которой приходится заботиться о том, что осталось от общества, его постройка была частной инициативой, сработавшей там, где потерпели крах настоящие государства.

Мелани Кавилл (Дженнифер Коннели), менеджер поезда, понимает важность иерархии общества, без которой новизна новых условий будет слишком явной и давящей. Но из комфортного локомотива этого не объяснить живущим в собственных нечистотах хвостовикам! Они тоже важны, хотя бы для подсобных, грязных работ. И нельзя забывать, что от населения планеты осталось только три тысячи человек, и разбрасываться человеческим ресурсом просто так не годится. Но хвостовикам мало такой незначительной роли, и весь первый сезон мы будем наблюдать за борьбой Лейтона и Мелани.

Мелани вытаскивает Лейтона из хвоста, потому что в прошлой жизни тот был детективом, а в прекрасном поезде будущего преступления тоже есть (важная сторона жизни, которую позволяет проиллюстрировать формат сериала), в том числе жестокие убийства. Лейтон не только раскрывает дело, но и подмечает слабые места правящих классов, обрастает связями — и в конце концов устраивает свою революцию. Она выходит не столь разрушительной, как та, что в фильме. Казалось бы, близится столь желанный социализм Лейтона, но тут поезд берёт на абордаж «Большая Элис» под управлением настоящего мистера Уилфорда.

Оказывается, Мелани угнала поезд, бросив умирать на морозе и свою опоздавшую к отправлению дочь, и Уилфорда, решив, что тот не годится на роль президента мира. Мелани настаивала, чтобы в поезд взяли как можно больше учёных — а Уилфорд больше заботился об обустройстве «Ночного вагона» — чего-то среднего между баром, кабаре и борделем. Уилфорду нужно беспрекословное подчинение на грани с поклонением, Мелани достаточно было порядка, основанного на взаимном согласии. Да, она притесняла хвостовиков и карала их восстания, но Уилфорд бы скорее всего просто отстегнул вагоны с безбилетниками и обрёк их на быструю гибель.

Играет Уилфорда Шон Бин, за последние двадцать лет вжившийся в амплуа мудрого и стойкого ветерана (которого, вероятно, убьют), но здесь вас ждёт сюрприз. Как и Гэри Олдману, Бину удаются уникальные злодеи. Его Уилфорд мало походит на фриковатого гения, сыгранного Эдом Харрисом в фильме. Это алчный сибарит, который жаждет роскоши даже в полном ограничений мире. По собственному определению он «морально дислексичен», его первостепенный мотив — собственное наслаждение.

И на «Рассекающий снег» Уилфорд явился не с пустыми руками. Он спас Александру — брошенную дочку Мелани, воспитал её, сделал машинистом своего поезда и выдрессировал ненавидеть мать. Это как если бы в «Звездных войнах» Палпатин обучал Люка Скайуокера, а не Энакина, и готовил сына к схватке с отцом. Пикировки Мелани и Александры — одни из самых эмоциональных моментов второго сезона.

Противостояние «Рассекающего снег» и «Большой Элис» поднимает ставки выше банальной борьбы за кресло машиниста. Появляются данные, что температура Земли повышается, и это даёт надежду, что новый ледниковый период обратим. Уилфорда всё и так устраивает, а Мелани вызывается выбраться наружу и собрать данные с метеостанции — с тем, чтобы её забрали, когда поезд будет делать новый круг. Но с её отбытием шансы Лейтона сохранить власть убывают: многие остались недовольны как раскрытым обманом, что Уилфорда столько лет не было на поезде, так и новыми порядками, позволившими хвостовикам жить среди остальных.

Раскрывающиеся основные и второстепенные герои, их манипуляции и заговоры — это здорово, но хватает и того, в чём «Сквозь снег» недорабатывает. Удивительно, но сериалу про гигантский поезд недостаёт собственно… поезда. Да, «Рассекающий снег» всё время в движении, нам показывают пейзажи за окном, порой из громкоговорителя раздаётся предупреждение о тряске, но ощущение, что находишься в движущемся составе, создать не удаётся. Это можно списать на улучшенные буфера, гасящие амортизацию в чудо-поезде, но сколько упрощений можно допустить, прежде чем ощущение нереальности происходящего разрушит погружение в сериал?

В начале каждого эпизода один из героев напоминает, что действие происходит на «Рассекающем снег», состоящем из тысячи и одного вагона. Допустим, длина одного вагона — 25 метров. Это значит, что путь из хвоста в первый класс составил бы порядка 25 километров! Первый графический роман и фильм целиком посвящены этому пути, но герои сериала регулярно покрывают огромные расстояния за часы, если не минуты. В какой-то момент мы узнаём о расположенном внизу поезда секретном скоростном транспорте, с помощью которого Мелани попадала в нужные ей места, но целый полк персонажей им пользоваться бы не смог.

Нам сообщают, что прошли годы с конца света, но о дефиците речи не идёт. Бар в ночном вагоне исправно работает, а ведь наладить производство алкоголя из ничего было бы непосильной задачей даже для Уилфорда. Хвостовики, как и положено, выглядят чумазыми и бросаются на настоящую пищу, стоит им прорваться в передние вагоны, но скажите на милость, откуда у них всех здоровые зубы через много лет антисанитарии? Ящик зубной пасты вряд ли входил в список покупок на случай армагеддона (и зря). В комиксе Жак Лоб уделял внимание даже таким мелким элементам, сценаристы сериала же рисуют картину мира широкими мазками, когда стоило бы сосредоточиться на деталях.

Из-за производственного кавардака, в котором пребывал сериал, он потерял и нескольких создателей, и героев. Режиссёр «Доктора Стрэнджа» Скотт Дерриксон должен был снимать пилотный эпизод, но из-за отказа от первоначального сценария Джоша Фридмена выбыл из процесса, получив упоминание как исполнительный продюсер. Во втором сезоне без объяснения причин пропали доктор Климпт, возлюбленная Бесс Джинджу Сёнг, малыш-хвостовик Майлз, которого весь первый сезон готовили к роли инженера-машиниста (он объявляется на минуту во втором сезоне и поясняет, что занят чем-то очень важным, но понятно, что это заплатка на сценарии, пострадавшем из-за разных графиков съёмок).

Второй сезон несомненно исправил огрехи первого, сохранил ровный темп повествования, повысил ставки и раскрыл персонажей, однако и потерял нескольких заметных пассажиров по дороге. Остаётся надеяться, что в третьем, который уже анонсирован, нам предложат что-то новое помимо схватки Лейтона и Уилфорда за власть. Сериал повторяет за фильмом оптимистичную мысль: жизнь вне поезда возможна — надо лишь не похоронить её в погоне за сиюминутными устремлениями.