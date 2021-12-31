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    #Marvel #супергеройские сериалы

    «Соколиный глаз» — праздничный сериал о худшем из Мстителей

    31 декабря 2021
    31.12.2021
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    7 минут на чтение
    #Marvel #супергеройские сериалы

    В 2012 году Мстители впервые явили себя миру и защитили от инопланетян миллионы жителей Нью-Йорка. В числе спасённых — юная Кейт Бишоп: образ супергероя-лучника так сильно отпечатался в её памяти, что девочка тоже принялась изучать стрельбу и акробатику. Двенадцать лет спустя Кейт неожиданно оказывается в центре опасной криминальной аферы, а на выручку ей снова приходит былой кумир, Соколиный глаз. Матёрый герой и его юная протеже объединяют усилия, чтобы раскрыть загадочное убийство и успеть домой к Рождеству.

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    В этом материале мы разбираем сюжет всего сезона целиком. Тем, кто не хочет лишать себя сюрпризов, рекомендуем посмотреть сериал ДО прочтения обзора.

    «Соколиный глаз» — праздничный сериал о худшем из Мстителей 6

    Праздник к нам приходит

    Hawkeye

    Жанр: комедийный боевик
    Шоураннер: Джонатан Игла
    В ролях: Джереми Реннер, Хейли Стайнфелд, Вера Фармига, Алаква Кокс, Флоренс Пью, Винсент Д’Онофрио
    Продолжительность: 6 эпизодов по 39-59 минут
    Премьерный показ: 24 ноября — 22 декабря 2021, Disney+
    Похоже на: «Железный человек 3», «Шазам!», «Чёрная вдова»

    Неловко получилось. Соколиный глаз всегда оставался в тени более популярных Мстителей; так же и его персональный сериал несколько затерялся на фоне грандиозных успехов нового «Человека-паука». Интерес к проекту держался преимущественно на громких гостевых персонажах из других историй, а за основным сюжетом вроде бы никто особо не следил. Среди кинокритиков такой эффект известен как «никто не вынес уроков из второго сезона “Мандалорца”».

    На фоне долгожданного возвращения Винсента Д’Онофрио в роли Кингпина — которое случилось в один день с камео Чарли Кокса в «Нет пути домой», вот так совпадение! — многие зрители заговорили о том, что «Соколиный глаз» стал наследником супергеройской саги от Netflix. Это не так. Если вы ждёте от нового сериала четвёртый сезон «Сорвиголовы», неминуемо разочаруетесь. Здесь совершенно иной стиль: вместо брутальной криминальной драмы — весёлый рождественский боевик про неуживчивых партнёров. Даже удивительно, что в шоураннеры не позвали живого классика жанра бадди-муви Шейна Блэка, автора «Смертельного оружия» и «Железного человека 3».

    Впрочем, продюсер Джонатан Игла («Безумцы», «Бриджертоны») тоже не промах и свято блюдёт традиции праздника. Нью-Йорк в «Соколином глазе» показан по-рождественски безумным: герои летают на гирляндах, висят на ёлках, сбивают в пылу погони надувного Санту и борются с врагами в магазине игрушек. Авантюрные мелодии в саундтреке перемежаются мотивами из «Щедрика» и «Щелкунчика». Наконец, все сюжетные линии — включая детективную интригу! — неизменно возвращаются к теме семьи. Персонажи примиряются с близкими или, на худой конец, учатся отпускать их из своей жизни.

    «Соколиный глаз» — праздничный сериал о худшем из Мстителей 1

    Зарождается здесь и новая семья: Клинт Бартон и Кейт Бишоп, Соколиный глаз и его наследница. Динамика их отношений — пожалуй, главное достоинство сериала. К тому же настолько полнокровной истории про наставника и его юного ученика в киновселенной Marvel ещё не было. И нет, Тони Старк в «Человеке-пауке» не в счёт: Железный человек откровенно избегал своего подопечного, в то время как Клинт и Кейт поневоле связаны. Герои постоянно сражаются бок о бок, конфликтуют и учатся друг у друга.

    Во многом их сближает общая травма. Кейт потеряла отца в битве за Нью-Йорк, а Клинт так и не оправился после гибели Наташи Романофф в фильме «Мстители: Финал». Обе партии — непростые и драматичные, что особенно ценно для Джереми Реннера, который наконец-то получил возможность проявить себя в Marvel-вселенной. В лучших эпизодах «Соколиного глаза» актёр словно возвращается к своим ранним ролям из «Повелителя бури» и «Города воров»: воплощает усталого ветерана, неспособного адаптироваться к жизни на гражданке. Каждую секунду Клинт проводит в сосредоточенном напряжении и поиске угроз, а его радость в кругу семьи выглядит откровенно вымученной.

    Кейт — полная его противоположность. Бой-девица, оптимистичная и самоуверенная до идиотизма. На то есть основания: сериал регулярно подчёркивает мастерство и смекалку героини. Кейт ловко управляется хоть с луком, хоть со шпагой, а там, где боевые навыки бесполезны, прокладывает себе дорогу наглостью. Однако самое мощное её оружие — эмпатия. Даже с врагами девушка быстро находит общий язык за кастрюлей макарошек или через разговоры об Imagine Dragons. Всего за шесть эпизодов Кейт вписывается в супергеройскую галерею Marvel как влитая, и блестящую актрису Хейли Стайнфелд несомненно ждёт во франшизе большое будущее.

    «Соколиный глаз» — праздничный сериал о худшем из Мстителей 2

    Призрак прошлого Рождества

    Через двух столь непохожих протагонистов «Соколиный глаз» исследует саму идею героизма. Для Клинта подвиги обернулись одиночеством и потерями, в том числе потерей слуха — запоздалая отсылка к комиксным корням персонажа. Кейт, напротив, видит в супергероях источник силы и вдохновения. Сериал довольно тонко обыгрывает эту тему через тот факт, что у киноверсии Соколиного глаза раньше не было фирменного костюма. Стремясь к анонимности, Клинт лишь замыкается на себе, а не воодушевляет других. Оказывается, героический «бренд» ничуть не менее важен, чем спасение людей!

    Каждый из персонажей по-своему прав, и их идеи находят отклик в окружающем мире. За силу вдохновения отвечает комичная ватага ролевиков, в итоге примыкающая к героической партии. За груз потерь и ошибок — русская шпионка Елена Белова (снова в исполнении харизматичной Флоренс Пью), которая намерена отомстить Клинту за гибель своей сестры Наташи.

    Так «Соколиный глаз» становится ещё и непрямым сиквелом фильма «Чёрная вдова». Между двумя историями действительно немало общего: Клинт и Наташа живут под гнётом былых трагедий, но постепенно принимают своё прошлое и воссоединяются с теми, кто им дорог. Процесс этот непростой и небыстрый. Оба супершпиона (и, по касательной, Елена) привыкли выражать чувства тумаками и апперкотами, хотя, казалось бы, для разрешения конфликта достаточно просто сесть и поговорить.

    «Соколиный глаз» — праздничный сериал о худшем из Мстителей 3

    С другой стороны, какой боевик без драк? Увы, с этим в «Соколином глазе» всё непросто. Клинт — герой дальнобойный, и пока экшен сосредоточен на стрельбе, сериал нередко впечатляет эффектными пролётами камеры и изобретательными комбо. Модифицированные стрелы открывают для авторов практически бесконечный простор фантазии: кислота и электрошок, газ и иглы, батут и мини-отсек для записок с угрозами. Насадки на любой вкус!

    Большая финальная разборка (разумеется, у Рокфеллеровской ёлки — главного символа Рождества в Нью-Йорке) наглядно показывает, что в бою Клинт ничуть не уступает другим героям. Простой парень с луком вполне способен победить целую армию, а недостаток сверхспособностей он компенсирует разнообразием арсенала. «Самый бесполезный Мститель» наконец-то реабилитирован в глазах фанатов киновселенной.

    Вот только когда дело доходит до рукопашной, у сериала начинаются проблемы. Несмотря на в целом добротную хореографию, недостаток жанрового опыта у постановщиков саботирует процесс. Риз Томас ранее занимался преимущественно павильонными скетч-шоу вроде Saturday Night Live, а режиссёрский дуэт Берт и Берти известен прежде всего по скромным инди-комедиям. Разговорные эпизоды им действительно удаются на ура, а вот драки выполнены в худших традициях «Железного кулака»: тёмные локации, закрытые костюмы (чтобы прятать дублёров) и суматошный монтаж.

    «Соколиный глаз» — праздничный сериал о худшем из Мстителей 4

    Новогодние обещания

    С монтажом в «Соколином глазе» вообще творится что-то странное. Не раз и не два в диалогах камера внезапно прячется за спину говорящего персонажа — как правило, это признак переписанных задним числом реплик. Многие второстепенные сюжетные ветки и мотивации откровенно пробалтываются: к примеру, героям даже не нужно убеждать союзников-ролевиков выкрасть из участка вещдок, всё происходит за кадром. Сложно избавиться от ощущения, что изначальный сценарий был рассчитан на 7-8 эпизодов, но из-за сложности съёмок в условиях пандемии сценарий пришлось сокращать. Кстати, аналогичные коррективы затронули «ВандаВижен» и «Сокола и Зимнего солдата».

    Сбивчивый темп «Соколиного глаза» сильнее всего бьёт по глухонемой преступнице Эхо в исполнении Алаквы Кокс. Всё развитие Эхо как персонажа укладывается в первые пять минут флэшбеков, в дальнейшем она лишь сражается с другими героями. Сражается весьма бодро, тут не поспоришь, но потенциал для её персонального спин-оффа (уже анонсированного) пока неочевиден.

    «Соколиный глаз» — праздничный сериал о худшем из Мстителей

    А ведь демиург Marvel-вселенной Кевин Файги явно возлагает на Эхо большие надежды, иначе не принёс бы ей в жертву главную гостевую звезду сериала — дядюшку Фиска. Впрочем, спешим успокоить поклонников Кингпина: с высокой вероятностью его смерть окажется подтасовкой. Неспроста в момент убийства камеру кокетливо отводят, а до того весь финальный эпизод подчёркивают, что в прямом бою Фиска не взять. Стрелы, взрывы, автоавария — здоровяку всё нипочём.

    Более того, сюжетная линия Эхо и Кингпина в «Соколином глазе» во многом рифмуется с комикс-аркой Parts of a Hole из второго тома «Сорвиголовы». Та история также заканчивается выстрелом в Фиска, однако злодей выживает, пусть и ослепнув на оба глаза. Эти события подстёгивают крах криминальной империи Кингпина, но постепенно он залечивает раны, давит конкурентов (в буквальном смысле), возвращает себе статус и даже зрение.

    «Соколиный глаз» — праздничный сериал о худшем из Мстителей 5

    Похоже, подобный сюжет Файги понадобился, чтобы визуально дистанцироваться от сериалов Netflix, при этом не устраивая тотальный перезапуск. С одной стороны, перед нами всё еще узнаваемый и любимый фанатами Кингпин — чрезвычайно опасный злодей, который ворочает судьбами людей и цедит каждое слово, едва сдерживая могучий бас. Но в то же время это уже гораздо менее демонический образ: обновлённый Фиск ходит в забавной гавайской рубашке, лично участвует в боевых сценах, а его неубиваемость кажется почти комичной.

    Судя по всему, такая судьба уготована не только Кингпину. «Человек-паук: Нет пути домой» так же переосмысливает злодея Электро, подгоняя его образ и характер под стандарты магистральной киновселенной Marvel. Затем, если верить слухам, сериал «Женщина-Халк» представит свежее прочтение Сорвиголовы (герой облачится в классический жёлтый костюм), а сиквел «Доктора Стрэнджа» адаптируют к новым реалиям персонажей из киноцикла «Люди-Икс».

    Звучит даже немного зловеще. Франшиза Файги ретроспективно присваивает наработки других вселенных, пожирает и перерабатывает их героев. Грядущий год покажет, чем обернётся такой фансервис: любовным оммажем или паразитированием. Впрочем, коль скоро на носу праздники, будем надеяться на лучшее. Перемены — это не всегда плохо.

    «Соколиный глаз» завершает 2021 год для киновселенной Marvel. И во многом этот сериал отражает как лучшие, так и худшие черты новой фазы франшизы. Драматичный сюжет, слегка подпорченный сценарной сумятицей. Жанровые эксперименты, которым часто недостаёт реальной смелости и технического мастерства. Дань уважения героям прошлого и яркий дебют новых обаятельных персонажей.

    Подобно «Чёрной вдове», «Зимнему солдату» и «Шан-Чи», «Соколиный глаз» едва ли обязателен к просмотру. Но почему бы мёрзлым зимним вечером не собраться с друзьями на одном диване и не поболеть за любимых героев, сражающихся со злом? На то нам и даны праздники!

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    Сценарист, киновед, рыцарь Старой Республики. Защитил дипломную работу о Киновселенной Marvel.

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