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    #виртуальная реальность #мультсериал #первые впечатления #фан-арт

    The Amazing Digital Circus: этот мультик свёл интернет с ума

    13 ноября 2023
    Фото аватара
    13.11.2023
    7352
    8 минут на чтение
    #виртуальная реальность #мультсериал #первые впечатления #фан-арт
    The Amazing Digital Circus: этот мультик свёл интернет с ума 11

    Женщина в костюме шута открывает глаза и оказывается в кислотном 3D-мире, похожем на совокупность всех низкопробных шоу для маленьких детей. Где она? Как здесь оказалась? Что происходит? Да как, в конце концов, её зовут?! Похоже, ответы знает эксцентричный конферансье Кейн, хозяин этого места. Но он не настроен ими делиться — разве что готов провести экспресс-экскурсию по своей крайне небольшой вселенной.

    Героиня получает новое имя Помни и осознаёт, что заперта в цирковом шатре вместе с пятью такими же бедолагами. Все они когда-то были людьми, а теперь приобрели новые гротескные образы и не помнят ни истинных себя, ни своих имён. Помни твёрдо решает вспомнить, кто она такая, и бежать из этого безумия.


    Те, кто сидит в соцсетях и особенно на арт-платформах, в последний месяц то и дело встречали всевозможные изображения с милой миниатюрной девушкой-шутом. Интернет в очередной раз сошёл с ума от 25-минутной пилотной серии YouTube-мультсериала. Попробуем разобраться, почему так происходит и при чём здесь «Отель Хазбин» и Харлан Эллисон.

    Кто в Цирке живёт?

    Прежде чем понять, чем так цепляет «Удивительный цифровой цирк», стоит познакомиться с его обитателями.

    Конферансье Кейн

    The Amazing Digital Circus: этот мультик свёл интернет с ума

    Искусственный интеллект, по каким-то причинам создавший виртуальную реальность, в которой держит людей со стёртой памятью, заключив их в цифровые аватары. Следит, чтобы жертвы не отдалялись от Цирка, не лезли в окружающую его Бездну и не сходили с ума слишком быстро — иначе они выходят из строя и их нужно утилизировать. По мнению Кейна, питомцев лучше всего держат в тонусе ежедневные приключения и задания разного уровня психоделичности. Он хаотичный и непоследовательный, много темнит и недоговаривает, часто ссылается на свой «незавершённый проект». Кейн не производит впечатления отпетого злодея и садиста, это скорее трикстер, который не понимает, что его весёлые игры могут психологически навредить пленникам.

    Помни

    The Amazing Digital Circus: этот мультик свёл интернет с ума 4

    Центральная героиня сериала, девушка 25 лет, получившая от Кейна «скин» в виде низкорослого шута. Самая новая обитательница Цирка. Имя Pomni для неё конферансье выбирает случайным подбором, но, как считают в интернете, русское и болгарское значение глагола «помни» намекает, что героиня не до конца забыла себя. Помни тихая, немного застенчивая, тревожная (даже если не брать в расчёт шок от ужасного цифрового плена), не любит, когда её трогают без спроса. В пилоте пытается адаптироваться к обстоятельствам и плывёт по бурному морю событий.

    Рагата

    The Amazing Digital Circus: этот мультик свёл интернет с ума 5

    30-летняя женщина в теле тряпичной куклы. На втором месте по сроку пребывания в Цирке. Рагата производит впечатление непробиваемой оптимистки, которая старается во всём искать позитив, но на самом деле это её защитная реакция на все ужасные события и физические травмы, которые происходят с ней в Цирке. Она берёт Помни под своё крыло, но в финале пилота обижается на маленькую шутиху за предательство. Панически боится сороконожек.

    Джакс

    The Amazing Digital Circus: этот мультик свёл интернет с ума 2

    22 года, мужчина в образе игрушечного долговязого фиолетового кролика. Самый молодой обитатель Цирка. Ироничный остряк и импульсивный эгоист. Кажется, Джакса не пугают здешние ужасы — он ведёт себя так, будто это не его заперли здесь со всеми, а всех заперли с ним. Острит, ругается и говорит сальности. Творит мелкие пакости и ломает чужие вещи без причины. Себе на уме, говорит, что участвует в приключениях Кейна только ради веселья и выгоды. Обладает ключами, открывающими все двери. Джакса не любит никто из жителей Цирка. Он единственный, кроме Кейна, ломает четвёртую стену и обращается к зрителям.

    Гэнгл

    The Amazing Digital Circus: этот мультик свёл интернет с ума 1

    Антропоморфная красная ленточка с головой в виде театральной маски, которая когда-то была 26-летней женщиной. Весёлая маска Гэнгл сломалась, поэтому она впала в депрессию. Героиня постоянно стесняется, грустит, боится чего-то, и более бойкие обитатели Цирка задвигают её на второй план. По словам создательницы, Гэнгл любит аниме, рисует мангу и даже в виртуальной реальности владеет дакимакурой.

    Кингер

    The Amazing Digital Circus: этот мультик свёл интернет с ума 3

    48-летний мужчина в короне, уже практически спятивший долгожитель Цирка. По мнению товарищей по несчастью, это следующий кандидат на полный распад личности. Параноик, ведёт себя непоследовательно. Любит насекомых и, возможно, их когда-то коллекционировал. Построил форт из подушек, в котором прячется ото всех. До событий сериала у Кингера была пара по имени Куини, которая, судя по всему, уже утилизирована Кейном.

    Зубл

    The Amazing Digital Circus: этот мультик свёл интернет с ума 6

    Предположительно, девушка. Старше Джакса на полгода. Зубл не повезло стать обладательницей тела игрушки-всемнушки — она состоит из множества постоянно распадающихся разных деталей. Часть из них Зубл даже хранит в коробке в своей комнате. У Зубл вспыльчивый темперамент, она ворчлива, много ругается и, по признанию Gooseworx, в реальном мире была не прочь побаловаться «травкой». Из-за своей странной формы, как и Гэнгл, переживает кризис идентичности. Пробыла в Цирке немногим дольше Помни.

    Пузырик

    The Amazing Digital Circus: этот мультик свёл интернет с ума 7

    Виртуальный прихвостень Кейна. Буквально пузырь с острыми зубами. Очевидно, образ Пузырика вдохновлён Цепными кусаками, видом врагов из игр Super Mario Bros. Когда не действует заодно с Кейном, жрёт всё, что плохо лежит.

    Кто это сделал

    «Удивительный цифровой цирк» создала маленькая австралийская анимационная студия Glitch Productions и аниматор, композитор и видеоблогер Купер Смит Гудвин, известная под псевдонимом Gooseworx.

    The Amazing Digital Circus: этот мультик свёл интернет с ума 15

    Gooseworx

    Glitch Productions популярна на YouTube не первый год — основатели студии, братья Люк и Кевин Лердвичагул, восемь лет выпускали успешный видеоблог, посвящённый играм. Первый и старейший продукт студии, веб-сериал SMG4, выходит в формате комедийных скетчей о Марио, Луиджи и других знаменитых игровых героях. Ещё одна работа, завоевавшая любовь интернет-публики и получившая миллионы просмотров, — мультсериал Murder Drones о симпатичных и жестоких дронах-убийцах. Визитная карточка Glitch Productions — намеренно упрощённое, «винтажное» 3D, низкополигональные модели, яркие спецэффекты и простые цвета.

    Композитор Gooseworx получила интернет-популярность сначала за каверы на песни из видеоигр и мультфильмов, а потом и за авторские композиции про любимых героев. Талантливый человек талантлив во многом: в портфолио Gooseworx также несколько коротких мультфильмов и веб-комикс. Стиль художницы можно было бы назвать «наивный хоррор». Её герои утрировано детские и мультяшные, но при этом жутковатые, а сюжеты мрачные и психоделичные. Но самый важный для нас факт — то, что она была композитором в пилотных сериях «Отеля “Хазбин”» и «Адского босса». Согласитесь, когда участник одного взрывного интернет-проекта становится автором другого, это не выглядит как совпадение.

    The Amazing Digital Circus: этот мультик свёл интернет с ума 8

    Можно ли сравнивать The Amazing Digital Circus с «Отелем “Хазбин”»? И да, и нет. Их объединяет невероятный интерес зрителей, обеспечивающих многомиллионные просмотры и шумиху ещё на пилоте, аляповатый дизайн персонажей, вырвиглазные эффекты и взрослый контент. Оба сериала позиционируют себя как недетские. Только в «Хазбине» взрослость заключается преимущественно в шутках о сексе, в мате и рассуждениях о (не)человеческих отношениях в разных вариациях, а «Цирк» тяготеет к чёрному юмору и мрачному психологизму на грани триллера. Gooseworx вдохновлялась повестью Харлана Эллисона «У меня нет рта, но я должен кричать», в которой ненавидящий человечество спятивший ИИ устроил апокалипсис и терзал пятерых последних выживших в сконструированном им виртуальном аду.

    Другой источник вдохновения — японский 3D мультсериал Popee The Performer с очень похожим сочетанием чёрного юмора и игрушечной стилистики. К тому же у проектов несколько разный бэкграунд. Создательница «Хазбина» и «Адского босса» долго подогревала фанбазу, собирала деньги на мультсериал краудфандингом и была замешана в скандале о предполагаемой растрате донатов. Студия Glitch позиционирует себя как самостоятельная производственная компания, а Gooseworx признавалась, что невероятная популярность первой серии «Цирка» стала для неё неожиданностью.

    Что происходит: факты и немного фанатских теорий

    25 минут пилотного эпизода «Цифрового цирка» оставляют очень много вопросов, при этом щедро развешивают «крючки», за которые могут зацепиться любители криптотеорий и тайн.

    Из очевидного и понятного: Цирк — виртуальное пространство, в котором время не обязательно движется так, как в нашем. Его обитатели не хотят есть и спать по-настоящему, потому что виртуальным аватарам это не нужно. Выход из этого мира существует, но либо тщательно охраняется, либо невероятно труднодоступен.

    The Amazing Digital Circus: этот мультик свёл интернет с ума 17

    Если делать вывод из финала пилота, то, возможно, пленники Цирка попали туда, по своему желанию или по случайности надев шлем виртуальной реальности, подключенный к старому компьютеру в заброшенном офисе. Некоторые по модели компьютера сделали вывод о том, что действие мультфильма происходит в начале 2000-х. На кадре с дверью выхода можно заметить табличку C&A. Фанаты считают, что это название компании разработчика ИИ, «Каин и Авель». И если Каин — это Кейн, то где-то должен существовать его брат.

    Ещё одна из теорий — о том, что каждый из героев отражает психологическую травму, от которой он страдал в реальном мире, а Цирк её усугубляет. Также есть несколько предположений насчёт Кейна и выхода. Поскольку Кейн ИИ, он не понимает вопросов «Где выход?» и каждый раз запускает новые симуляции-приключения. Либо он понимает, что «выйти» можно единственным способом — отключив компьютер с Цирком навсегда. Конечно, уже существуют и другие теории о том, как спастись из Цирка. Кто-то думает, что через Бездну, в которую Кейн запрещает заходить своим пленникам. А кто-то считает, что единственный путь, которым можно покинуть Цирк, — это полная потеря разума и распад личности, которого все герои боятся.

    Возможно, это наш новый любимый мультсериал. И вот почему

    Намеренно или нет, но у Glitch Productions получилась концепция, идеально сочетающая несколько модных идей.

    Контраст милого «детского» и ужасного «взрослого». У «Цифрового цирка» нелепая детская обёртка — и мрачное содержание. Это сочетание неизменно притягивает и особенно популярно у подростковой аудитории. Миллионы любителей Five Nights at Freddy’s, Poppy Playtime, Rainbow Friends и даже старых добрых Happy Tree Friends это доказывают.

    The Amazing Digital Circus: этот мультик свёл интернет с ума 10

    Сюжет-головоломка. В том, что происходит в Цирке и как работает этот мир, действительно хочется разобраться. У мультсериала есть все шансы повторить успех «Гравити Фолз», «Бесконечного поезда» и «За изгородью». Зрители уже начали искать шифры, коды и зашифрованные послания в пилоте. Главное, чтобы все труды были не зря и создатели действительно что-то спрятали внутри.

    Дизайн в стиле глитчкор. Эстетика глитчей, графики игр на PS1 и раннего 3D сейчас переживает бум. Для людей за 30 это ностальгия, для тех, кто помоложе, — стильный постироничный ретрофутуризм.

    Понятные архетипы и психологический дискурс. Несмотря на секреты, которые скрывают персонажи, у них яркие характеры. С такими героями просто себя ассоциировать, про них увлекательно писать фанфики, сочинять хэдканоны и рисовать фанарт. А тема ментальных расстройств, которая явно будет очень сильна в «Цирке», ещё сильнее сокращает расстояние между героями и зрителями, потому что сейчас психологические проблемы стали менее табуированными в обществе.

    Несомненно, четверти часа мало, чтобы полноценно судить о мультсериале, который даже не вышел. Но «Удивительный цифровой цирк» подаёт очень большие надежды. Пожелаем Glitch Productions не выдохнуться на старте и задать всем загадку не хуже, чем в «Твин Пиксе».

    The Amazing Digital Circus: этот мультик свёл интернет с ума 13

     

    P.S. А теперь — слайды!

    Немного качественного фан-арта, которого по этому маленькому мультику нарисовали просто невероятную гору.

    The Amazing Digital Circus: этот мультик свёл интернет с ума 20

    худ. Stradomyre

    The Amazing Digital Circus: этот мультик свёл интернет с ума 23

    худ. ROKDOll

    The Amazing Digital Circus: этот мультик свёл интернет с ума 22

    худ. lumin-artz

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    худ. __X09jaGlv

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    создано в Stable diffusion

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    Геймер и комиксовед. Пишет о фантастике во всех её проявлениях.
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