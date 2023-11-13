The Amazing Digital Circus: этот мультик свёл интернет с ума

Женщина в костюме шута открывает глаза и оказывается в кислотном 3D-мире, похожем на совокупность всех низкопробных шоу для маленьких детей. Где она? Как здесь оказалась? Что происходит? Да как, в конце концов, её зовут?! Похоже, ответы знает эксцентричный конферансье Кейн, хозяин этого места. Но он не настроен ими делиться — разве что готов провести экспресс-экскурсию по своей крайне небольшой вселенной. Героиня получает новое имя Помни и осознаёт, что заперта в цирковом шатре вместе с пятью такими же бедолагами. Все они когда-то были людьми, а теперь приобрели новые гротескные образы и не помнят ни истинных себя, ни своих имён. Помни твёрдо решает вспомнить, кто она такая, и бежать из этого безумия.



Те, кто сидит в соцсетях и особенно на арт-платформах, в последний месяц то и дело встречали всевозможные изображения с милой миниатюрной девушкой-шутом. Интернет в очередной раз сошёл с ума от 25-минутной пилотной серии YouTube-мультсериала. Попробуем разобраться, почему так происходит и при чём здесь «Отель Хазбин» и Харлан Эллисон.

Кто в Цирке живёт?

Прежде чем понять, чем так цепляет «Удивительный цифровой цирк», стоит познакомиться с его обитателями.

Конферансье Кейн

Искусственный интеллект, по каким-то причинам создавший виртуальную реальность, в которой держит людей со стёртой памятью, заключив их в цифровые аватары. Следит, чтобы жертвы не отдалялись от Цирка, не лезли в окружающую его Бездну и не сходили с ума слишком быстро — иначе они выходят из строя и их нужно утилизировать. По мнению Кейна, питомцев лучше всего держат в тонусе ежедневные приключения и задания разного уровня психоделичности. Он хаотичный и непоследовательный, много темнит и недоговаривает, часто ссылается на свой «незавершённый проект». Кейн не производит впечатления отпетого злодея и садиста, это скорее трикстер, который не понимает, что его весёлые игры могут психологически навредить пленникам.

Помни

Центральная героиня сериала, девушка 25 лет, получившая от Кейна «скин» в виде низкорослого шута. Самая новая обитательница Цирка. Имя Pomni для неё конферансье выбирает случайным подбором, но, как считают в интернете, русское и болгарское значение глагола «помни» намекает, что героиня не до конца забыла себя. Помни тихая, немного застенчивая, тревожная (даже если не брать в расчёт шок от ужасного цифрового плена), не любит, когда её трогают без спроса. В пилоте пытается адаптироваться к обстоятельствам и плывёт по бурному морю событий.

Рагата

30-летняя женщина в теле тряпичной куклы. На втором месте по сроку пребывания в Цирке. Рагата производит впечатление непробиваемой оптимистки, которая старается во всём искать позитив, но на самом деле это её защитная реакция на все ужасные события и физические травмы, которые происходят с ней в Цирке. Она берёт Помни под своё крыло, но в финале пилота обижается на маленькую шутиху за предательство. Панически боится сороконожек.

Джакс

22 года, мужчина в образе игрушечного долговязого фиолетового кролика. Самый молодой обитатель Цирка. Ироничный остряк и импульсивный эгоист. Кажется, Джакса не пугают здешние ужасы — он ведёт себя так, будто это не его заперли здесь со всеми, а всех заперли с ним. Острит, ругается и говорит сальности. Творит мелкие пакости и ломает чужие вещи без причины. Себе на уме, говорит, что участвует в приключениях Кейна только ради веселья и выгоды. Обладает ключами, открывающими все двери. Джакса не любит никто из жителей Цирка. Он единственный, кроме Кейна, ломает четвёртую стену и обращается к зрителям.

Гэнгл

Антропоморфная красная ленточка с головой в виде театральной маски, которая когда-то была 26-летней женщиной. Весёлая маска Гэнгл сломалась, поэтому она впала в депрессию. Героиня постоянно стесняется, грустит, боится чего-то, и более бойкие обитатели Цирка задвигают её на второй план. По словам создательницы, Гэнгл любит аниме, рисует мангу и даже в виртуальной реальности владеет дакимакурой.

Кингер

48-летний мужчина в короне, уже практически спятивший долгожитель Цирка. По мнению товарищей по несчастью, это следующий кандидат на полный распад личности. Параноик, ведёт себя непоследовательно. Любит насекомых и, возможно, их когда-то коллекционировал. Построил форт из подушек, в котором прячется ото всех. До событий сериала у Кингера была пара по имени Куини, которая, судя по всему, уже утилизирована Кейном.

Зубл

Предположительно, девушка. Старше Джакса на полгода. Зубл не повезло стать обладательницей тела игрушки-всемнушки — она состоит из множества постоянно распадающихся разных деталей. Часть из них Зубл даже хранит в коробке в своей комнате. У Зубл вспыльчивый темперамент, она ворчлива, много ругается и, по признанию Gooseworx, в реальном мире была не прочь побаловаться «травкой». Из-за своей странной формы, как и Гэнгл, переживает кризис идентичности. Пробыла в Цирке немногим дольше Помни.

Пузырик

Виртуальный прихвостень Кейна. Буквально пузырь с острыми зубами. Очевидно, образ Пузырика вдохновлён Цепными кусаками, видом врагов из игр Super Mario Bros. Когда не действует заодно с Кейном, жрёт всё, что плохо лежит.

Кто это сделал

«Удивительный цифровой цирк» создала маленькая австралийская анимационная студия Glitch Productions и аниматор, композитор и видеоблогер Купер Смит Гудвин, известная под псевдонимом Gooseworx.

Glitch Productions популярна на YouTube не первый год — основатели студии, братья Люк и Кевин Лердвичагул, восемь лет выпускали успешный видеоблог, посвящённый играм. Первый и старейший продукт студии, веб-сериал SMG4, выходит в формате комедийных скетчей о Марио, Луиджи и других знаменитых игровых героях. Ещё одна работа, завоевавшая любовь интернет-публики и получившая миллионы просмотров, — мультсериал Murder Drones о симпатичных и жестоких дронах-убийцах. Визитная карточка Glitch Productions — намеренно упрощённое, «винтажное» 3D, низкополигональные модели, яркие спецэффекты и простые цвета.

Композитор Gooseworx получила интернет-популярность сначала за каверы на песни из видеоигр и мультфильмов, а потом и за авторские композиции про любимых героев. Талантливый человек талантлив во многом: в портфолио Gooseworx также несколько коротких мультфильмов и веб-комикс. Стиль художницы можно было бы назвать «наивный хоррор». Её герои утрировано детские и мультяшные, но при этом жутковатые, а сюжеты мрачные и психоделичные. Но самый важный для нас факт — то, что она была композитором в пилотных сериях «Отеля “Хазбин”» и «Адского босса». Согласитесь, когда участник одного взрывного интернет-проекта становится автором другого, это не выглядит как совпадение.

Можно ли сравнивать The Amazing Digital Circus с «Отелем “Хазбин”»? И да, и нет. Их объединяет невероятный интерес зрителей, обеспечивающих многомиллионные просмотры и шумиху ещё на пилоте, аляповатый дизайн персонажей, вырвиглазные эффекты и взрослый контент. Оба сериала позиционируют себя как недетские. Только в «Хазбине» взрослость заключается преимущественно в шутках о сексе, в мате и рассуждениях о (не)человеческих отношениях в разных вариациях, а «Цирк» тяготеет к чёрному юмору и мрачному психологизму на грани триллера. Gooseworx вдохновлялась повестью Харлана Эллисона «У меня нет рта, но я должен кричать», в которой ненавидящий человечество спятивший ИИ устроил апокалипсис и терзал пятерых последних выживших в сконструированном им виртуальном аду.

Другой источник вдохновения — японский 3D мультсериал Popee The Performer с очень похожим сочетанием чёрного юмора и игрушечной стилистики. К тому же у проектов несколько разный бэкграунд. Создательница «Хазбина» и «Адского босса» долго подогревала фанбазу, собирала деньги на мультсериал краудфандингом и была замешана в скандале о предполагаемой растрате донатов. Студия Glitch позиционирует себя как самостоятельная производственная компания, а Gooseworx признавалась, что невероятная популярность первой серии «Цирка» стала для неё неожиданностью.

Что происходит: факты и немного фанатских теорий

25 минут пилотного эпизода «Цифрового цирка» оставляют очень много вопросов, при этом щедро развешивают «крючки», за которые могут зацепиться любители криптотеорий и тайн.

Из очевидного и понятного: Цирк — виртуальное пространство, в котором время не обязательно движется так, как в нашем. Его обитатели не хотят есть и спать по-настоящему, потому что виртуальным аватарам это не нужно. Выход из этого мира существует, но либо тщательно охраняется, либо невероятно труднодоступен.

Если делать вывод из финала пилота, то, возможно, пленники Цирка попали туда, по своему желанию или по случайности надев шлем виртуальной реальности, подключенный к старому компьютеру в заброшенном офисе. Некоторые по модели компьютера сделали вывод о том, что действие мультфильма происходит в начале 2000-х. На кадре с дверью выхода можно заметить табличку C&A. Фанаты считают, что это название компании разработчика ИИ, «Каин и Авель». И если Каин — это Кейн, то где-то должен существовать его брат.

Ещё одна из теорий — о том, что каждый из героев отражает психологическую травму, от которой он страдал в реальном мире, а Цирк её усугубляет. Также есть несколько предположений насчёт Кейна и выхода. Поскольку Кейн ИИ, он не понимает вопросов «Где выход?» и каждый раз запускает новые симуляции-приключения. Либо он понимает, что «выйти» можно единственным способом — отключив компьютер с Цирком навсегда. Конечно, уже существуют и другие теории о том, как спастись из Цирка. Кто-то думает, что через Бездну, в которую Кейн запрещает заходить своим пленникам. А кто-то считает, что единственный путь, которым можно покинуть Цирк, — это полная потеря разума и распад личности, которого все герои боятся.

Возможно, это наш новый любимый мультсериал. И вот почему

Намеренно или нет, но у Glitch Productions получилась концепция, идеально сочетающая несколько модных идей.

Контраст милого «детского» и ужасного «взрослого». У «Цифрового цирка» нелепая детская обёртка — и мрачное содержание. Это сочетание неизменно притягивает и особенно популярно у подростковой аудитории. Миллионы любителей Five Nights at Freddy’s, Poppy Playtime, Rainbow Friends и даже старых добрых Happy Tree Friends это доказывают.

Сюжет-головоломка. В том, что происходит в Цирке и как работает этот мир, действительно хочется разобраться. У мультсериала есть все шансы повторить успех «Гравити Фолз», «Бесконечного поезда» и «За изгородью». Зрители уже начали искать шифры, коды и зашифрованные послания в пилоте. Главное, чтобы все труды были не зря и создатели действительно что-то спрятали внутри.

Дизайн в стиле глитчкор. Эстетика глитчей, графики игр на PS1 и раннего 3D сейчас переживает бум. Для людей за 30 это ностальгия, для тех, кто помоложе, — стильный постироничный ретрофутуризм.

Понятные архетипы и психологический дискурс. Несмотря на секреты, которые скрывают персонажи, у них яркие характеры. С такими героями просто себя ассоциировать, про них увлекательно писать фанфики, сочинять хэдканоны и рисовать фанарт. А тема ментальных расстройств, которая явно будет очень сильна в «Цирке», ещё сильнее сокращает расстояние между героями и зрителями, потому что сейчас психологические проблемы стали менее табуированными в обществе.

Несомненно, четверти часа мало, чтобы полноценно судить о мультсериале, который даже не вышел. Но «Удивительный цифровой цирк» подаёт очень большие надежды. Пожелаем Glitch Productions не выдохнуться на старте и задать всем загадку не хуже, чем в «Твин Пиксе».

P.S. А теперь — слайды!

Немного качественного фан-арта, которого по этому маленькому мультику нарисовали просто невероятную гору.