«Женщина-Халк»: комедия о буднях зелёного юриста с ненужной метой и крутыми камео

Доктор Брюс Беннер — он же Невероятный Халк — отправляется в путешествие на машине со своей кузиной Дженнифер Уолтерс. Семейную идиллию прерывает сакаарский звездолёт, из-за которого герои попадают в аварию и получают серьёзные травмы. Пытаясь вытащить кузена из автомобиля, Дженнифер заражается от его крови и получает полный «халковский комплект»: огромный рост, зелёную кожу, суперсилы и шикарную причёску в качестве приятного бонуса. А ещё, в отличие от Брюса, она контролирует свой гнев, и её личность не делится на две. Казалось бы, теперь Дженнифер должна облачиться в цветастое трико и с ходу отправиться спасать мир в составе «Мстителей» — но нет. Героиня не хочет хоронить годы юридической практики ради супергеройской славы и бессмысленного мордобоя с суперзлодеями. Поэтому она решает делать мир лучше так, как умеет — в зале суда и с Конституцией США наперевес.

She-Hulk: Attorney at Law Жанр: юридическая комедия, супергероика

Шоураннер: Джессика Гао

В ролях: Татьяна Маслани, Тим Рот, Чарли Кокс, Джинджер Гонзага, Марк Руффало, Бенедикт Вонг

Премьера: 18 августа, Disney +

Продолжительность: 9 серий по 25 минут

Похоже на: «Дрянь», «Блондинка в законе», «Супергёрл», «Элли Макбил»

Как и большинство современных проектов Marvel Studios, «Женщина-Халк» столкнулась с жесточайшей критикой фанатов ещё задолго до премьеры. Сначала ярых поклонников не устроил кастинг: на роль одного из главных секс-символов комикс-вселенной взяли обладательницу «Эмми» Татьяну Маслани, которую, видите ли, сложно представить в качестве зеленокожей красотки в фиолетовом спандексе.

Потом потенциальных зрителей удивил выбор Джессики Гао в качестве шоураннера и главного сценариста. Дело в том, что ранее Гао работала преимущественно над комедиями, в том числе над сценарием легендарного эпизода «Рика и Морти» про Огурчика Рика. А значит, велик риск, что супергеройская история уйдёт на второй план (что уже случалось в прошлых шоу Marvel Studios), уступив место абсурдной комедии с выходом в метаплоскость. Причём все почему-то умышленно проигнорировали слова Гао ещё на этапе создания концепции: «Это не история о супергероях. Это комедия о юристах с лёгким налётом супергероики».

А когда студия опубликовала трейлер сериала, комментаторы из Сети окончательно сорвались с цепи — они ругали дешёвый CGI, неубедительную постановку и слишком агрессивный феминистский посыл, выставляющий мужских персонажей в невыгодном свете.

И вот спустя девять получасовых эпизодов «Женщины-Халка» мы наконец-то поговорим о том, каким вышел очередной эксперимент четвёртой фазы киновселенной Marvel. А заодно выясним, были ли хоть в чём-то правы вечно сомневающиеся диванные эксперты.

Прежде всего хочется в очередной раз поаплодировать кастинг-отделу Marvel за великолепный подбор ведущих актёров и очень точные попадания в намеченные образы. Татьяна Маслани, уже неоднократно доказавшая свой талант, воплотила на экране очень «правильную» Джен Уолтерс: неуклюжую, смешливую, остроумную и при этом безумно обаятельную. Она отлично контрастирует с образом уверенной, сильной и по всем параметрам идеальной Женщины-Халка.

Выбрав Маслани на главную роль, создатели шоу смогли наглядно показать трансформацию Джен в её супергеройское альтер-эго, как внутреннюю, так и внешнюю. Дженнифер очень невысокого роста, а Женщина-Халк, наоборот, смотрит на всех исключительно сверху вниз. У Дженнифер непослушные кудряшки, а у Женщины-Халк всегда идеальная голливудская укладка. У Дженнифер обычное «человеческое» телосложение, а у Женщины-Халк идеальная спортивная фигура, которой позавидует любой культурист. Поэтому неудивительно, что львиная доля первого сезона посвящена борьбе двух сущностей героини и её попыткам принять себя в едином образе.

При этом для неё прописали действительно интересный (по меркам Marvel) личный конфликт. Да, Джен получает огромную силу и быстро понимает, как её обуздать. Но что делать со счетами за долгие годы учёбы на юридическом факультете? Как быть с новой работой, для получения которой ты впахивала без выходных? Куда девать лучшую подругу и личную жизнь? Дженнифер с первой же серии заявляет, что отказываться от прошлого ради свалившейся из ниоткуда супергеройской силы — глупо и безответственно. Надо грамотно интегрировать новообретённое могущество в свою повседневность, даже если это сулит новые неприятности и очередной кризис идентичности.

Мотивации героини вторит и завязка самого шоу. Женщину-Халк берут на работу в юридическую фирму, которая отстаивает в суде дела сверхлюдей и героев в масках — таких за целых четыре фазы киновселенной Marvel развелось немало. Здесь и асгардец-метаморф, который превращается в знаменитостей и вымогает у людей деньги. И вигилант-недоучка, который постоянно получает травмы из-за неудачного использования своего костюма. И даже сам Эмиль Блонски — он же Мерзость — старый враг Халка, а ныне духовный гуру и автор успешных сборников хокку. С каждым из них героине придётся столкнуться и как Дженнифер Уолтерс, и как Женщине-Халку, а заодно выяснить, какая из этих личностей нужна миру больше. Подобным образом конфликт героя и его альтер-эго хорошо раскрыли, например, в игре Batman — The Telltale Series, где игрок мог приносить обществу пользу и в качестве Брюса Уэйна, и в качестве Бэтмена.

Впрочем, не обошлось и без откровенных глупостей, рушащих образ героини. Например, в одном эпизоде она начинает швыряться машинами и крушить здания — словно забыв, что за это она сама может отправиться на скамью подсудимых.

К этому добавляются постоянные сломы четвёртой стены и заигрывания с фанатами. Дженнифер в каждой серии обращается к зрителям по ту сторону экрана на манер Дэдпула или Фиби Уоллер-Бридж из «Дряни», то и дело погружая «Женщину-Халк» в непроглядную пучину фансервиса. Иногда такие кивки в сторону фанатского сообщества воспринимаются с улыбкой, вроде: «Давайте будем честны друг с другом. Мы же все понимаем, что вы смотрите этот сериал ради камео Вонга и Сорвиголовы?». А иногда они чудовищно раздражают, потому что натурально уничтожают темп и целостность повествования. Собственно, именно таким отвратительным сломом и заканчивается весь сериал.

Нажмите, если не боитесь спойлеров! Кульминационная сцена первого сезона показывает противостояние Женщины-Халка с целым сообществом её хейтеров и их лидером, который также получает силы Халка. И вдруг Дженнифер буквально ломает четвёртую стену и проникает из мира сериала в условный «наш мир». Там она отправляется в офис Marvel Studios, сражается с охранниками и требует аудиенции у Кевина Файги, потому что «Кевин здесь всем заправляет». На деле оказывается, что место Файги в этой вселенной занимает разумный робот К.Е.В.И.Н., который сам пишет сюжеты всех сериалов Marvel ради упрощения производственного процесса и экономии бюджетов. Джен ведёт с ним долгий диалог, толсто высмеивая всё то, за что фанаты ругают Marvel в последние годы: слабые сюжеты, слитые концовки, плохие спецэффекты, злодеев-однодневок и бесконечные камео других супергероев. И в итоге заставляет переписать концовку «Женщины-Халк» так, чтобы всё закончилось не на очередном сражении суперов, а на личной драме героини.

То, что авторы шоу задумывали как крутой и самоироничный метакомментарий, на деле оказалось натуральным плевком в лица фанатов по ту сторону экрана. Да, можно пошутить на тему «у Marvel всегда плохие концовки», но чтобы шутка сработала, нужно дать зрителю настоящую хорошую концовку. Это бы доказало, что в руководстве студии сидят умные люди, не только знающие о своих просчётах, но и умеющие их исправлять. Здесь же нам дали шутку ради шутки, которая не только не делает сериал лучше, но и портит впечатление от его просмотра.

При этом у шоу есть свой узнаваемый тон, оно правильно настраивает зрителя на лёгкую комедийную историю о девушке, которая разбирается в себе, ищет любовь и пытается справиться с работой мечты. Что удивительно, даже при наличии судебных разборок, секса и постоянных уколов в сторону токсичной маскулинности сериал получился даже более лёгким и «детским», чем недавняя «Мисс Марвел». И, вероятно, именно поэтому «Женщине-Халку» очень тесно в формате девяти получасовых серий — при таком неспешном темпе и высокой концентрации «повседневных» эпизодов за первый сезон не происходит ничего важного для глобального сюжета, кроме пары ярких камео.

Добавьте к этому наспех сделанные визуальные эффекты, проигрывающие по качеству даже тем, что были в проектах десятилетней давности, и откровенно глупых антагонистов — получится проходное шоу, которое словно и не пыталось занять отдельного места в четвёртой фазе киновселенной. Впрочем, его всё ещё стоит посмотреть ради эпизода с блестящим Чарли Коксом в роли Сорвиголовы, который не просто скромно вернулся в MCU, а сделал это громко, уверенно и со своей фирменной обаятельной улыбкой.

Зрителям, опасающимся «повесточки» или навязчивого феминистского посыла, к слову, не стоит беспокоиться. Да, в сериале предостаточно уколов в сторону токсичной маскулинности и воспевания сильных женщин, но сделаны они изящно и с юмором. При этом и сильных героев-мужчин хватает — взять того же Сорвиголову, который с момента появления крадёт у главной героини каждую секунду экранного времени.