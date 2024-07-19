«Звёздные войны: Аколит»: каким получился сериал про джедаев?

Эпоха Расцвета Республики. Около ста лет до событий «Призрачной угрозы». Мастер-джедай Индара мертва. Таинственная убийца скрылась с места преступления. Мастер-джедай Сол и его падаван Джеки начинают расследование, и первое подозрение падает на Ошу — покинувшую Орден бывшую ученицу Сола. Сол считает, что смерть Индары может быть связана с трагедией, случившейся за полтора десятилетия до этого. Джедаи и не подозревают, что каждый шаг в расследовании ведёт к ловушке, которую расставили ситх и его ученик — убийца-аколит.

Жанр: космическая опера, боевые искусства Шоураннер: Лесли Хэдланд В ролях: Амандла Стенберг, Ли Джон-джэ, Чарли Барнетт, Мэнни Хасинто, Дафни Кин Премьера: 4 июня Disney+ (8 эпизодов, ~30 минут)

«Аколит» ещё до выхода первых серий притянул волны возмущения. Отдельные поклонники «Звёздных войн» бегали по всему интернету и кричали, что Disney в очередной раз похоронил любимую сагу. В ход шли цитаты о том, что над шоу работала сценаристка, которая даже не видела «Звёздные войны» (её позвали специально ради свежего взгляда, и в итоге она отсмотрела оригинальную трилогию); раскритикованные кадры с использованием светового хлыста (подобное встречалось как в Расширенной вселенной, так и кое-где в Новом каноне), а также бесконечные упрёки в «повестке» (тут даже без комментариев). Премьеру двух первых эпизодов почти традиционно сопроводили ревью-бомбингом. Впрочем, профильная пресса оценила сериал примерно на уровне «Мандалорца» и «Асоки».

Осторожно, спойлеры! Осторожно! В тексте присутствуют спойлеры к сюжету сериала.

Как ни парадоксально, по завершению сезона сложилось ощущение, что сценаристы как раз очень хорошо знакомы не только с основными фильмами и произведениями Нового канона, но и с Расширенной вселенной. И в чём-то их работа ощущается даже более аккуратной, чем проекты того же Дэйва Филони, который из раза в раз вытаскивает своих любимых персонажей и события. Помогло ли это «Аколиту» выделиться? Очень похоже, что принцип «Инь и Ян» лёг не только в основу сюжета сериала, но и в производство: почти на каждую любопытную деталь и решение приходится посредственное исполнение. Почти каждая идея, которая отлично смотрелась на бумаге, на экране вызывает безразличие.

Прежде всего, у «Аколита» действительно есть свой стиль: создатели сделали реверанс в сторону фильмов про восточные единоборства и даже уся (не зря финальное сражение называют «Домом летающих световых мечей»). Да что там, они позвали Кэрри-Энн Мосс, чтобы воспроизвести небольшой бой из «Матрицы»! Такие жанровые дополнения освежают привычные «Звёздные войны», придавая истории индивидуальность («Андор» вышел отличным политическим триллером, а из «Соло» получился фильм-ограбление). При этом даже рядовые сражения на световых мечах выглядят внушительно и очень в духе приквелов — но кто-то должен сказать постановщикам, что световой меч круто смотрится не только в ночных сценах!

В то же время не все заявленные жанры «стреляют» как надо. «Аколит» позиционируется как криминальная драма и детективный триллер — и ни того, ни другого в сериале не сыщешь. Личность убийцы раскрывается почти сразу, а затем зрителю подкидывают ещё несколько крючков: что ведёт убийцу? Кто её наставник? Что произошло шестнадцать лет назад? Детективная линия ощущается рыхлой, все ниточки ведут к важному событию из прошлого, которому уделяют сразу две серии. По задумке Хэдланд, сериал должен был — опять же, в духе восточного «Расёмона» — показать несколько точек зрения на одно и то же происшествие. Реализация убила интригующую задумку: эпизоды по большей части повторили друг друга, из-за чего кульминация сильно просела.

Раскрытие основных тем тоже ощущается поверхностным. «Аколит» пытается развивать одну из ключевых идей трилогии приквелов о несостоятельности Ордена джедаев. Все такие дипломатичные, хранители мира в галактике оказываются чем-то средним между государственной спецслужбой и влиятельным околорелигиозным культом со своими традициями. Это ещё что: в какой-то момент джедаи, получившие особое образование и весьма специализированные навыки боя, и вовсе стали генералами регулярных войск (что ещё больше сцепило Орден и правительство Республики)! К чему это привело, мы все в итоге знаем. «Аколит» же показывает, как начался этот разброд и шатания.

В сериале мы тоже видим не благородных рыцарей, а представителей джедайского государства, которые наделены особыми полномочиями вмешиваться в происходящее на любой планете. В том числе — отбирать одарённых детей для учёбы. Джедаи с одобрения правительства Республики посягают на частную жизнь, и плевать, что у вас свой ковен со своей историей: если джедаям надо, они своё не уступят. Всё в интересах Республики! И чем это в итоге отличается от Империи, которая спустя сто лет будет похищать одарённых детей, чтобы сделать из них Инквизиторов? Об этом в том числе твердит и ситх Кимир, который считает, что джедаи прежде всего посягают на личную свободу, заставляя принимать ограничения и в действиях (ты теперь на службе Республики), и в личности (помните, сильные эмоции недопустимы!).

Сериал наглядно демонстрирует, что решения джедаев могут привести к настоящей трагедии — как это и произошло во флешбэке шестнадцать лет назад. Но в Ордене узнали о случившемся лишь спустя много лет. (То есть можно совершить преступление и так долго скрывать его без последствий? А вам ещё и падавана дадут? А вы точно джедай?) Да и то, как оказалось, в Совете скорее попытаются всё замять, чем признать ошибки. Если в вашем Ордене так много нарушений, которые приходится покрывать, то, может, с вашими догматами что-то не так?

Увы, «Аколит» едва-едва касается столь животрепещущей темы. Здесь мог быть ярко показан конфликт внутри Ордена, но он дан лишь пунктирно, как сомнения Сола и старшей наставницы Вернестры. При этом почти все прочие джедаи, которые появляются в кадре, не выражают ни капельки сомнения. Болванчики-статисты для массовки, принимающие за должное нарушения то тут, то там. Может, авторы показали конфликт Ордена с самой Республикой? Показали, но ещё более невнятно. Лишь в самом финале в кадре появляется сенатор Рейенкорт — единственный, кто хоть как-то ставит действия джедаев под сомнения. Вот эта линия вполне могла вырасти в полноценный политический триллер, но увы.

Ещё одна ключевая тема «Аколита» — вопросы предназначения. Больше, чем истории об избранных, в «Звёздных войнах» любят только истории об избранных-близнецах! «Аколит» снова наследует идеям Лукаса, но уже оригинальной трилогии. И на первый взгляд, с этой темой команда справилась на ура. Риторическую проблему о предназначении — метания юной Оши, которая хочет выбирать, а не слепо следовать культу матерей, — упаковали в отличную кольцевую композицию сюжета (статусы-кво сестёр к финалу сменились на противоположные друг другу). Сюда же добавить повисший в воздухе этический вопрос о том, насколько взрослый готов идти на поводу у желаний ребёнка (и чьё благо ставить превыше: ребёнка или остальной семьи?).

Тема считывается, но не срабатывает, потому что героини действуют не как настоящие личности, влекомые страхами, ошибками и своей мотивацией, а по воле сценаристов — и только по ней. За Ошей и Мэй не чувствуются хоть какие-то желания и чувства — только функции, которым нужно перейти с условной одной стороны Силы на другую. Особенно не веришь Оше, которая ещё несколько часов назад наблюдала резню джедаев, а теперь покорно слушает ситха-убийцу и помогает ему. Возможно, неубедительность можно объяснить тем, что каждая из сестёр не полноценная личность, а лишь половинка? Вряд ли стоит надеяться, что в будущем героини вдруг станут единым целым и персонаж обретёт фактуру.

Сериал в целом ощущается не слишком уверенно, когда речь заходит о хоть каком-то наследии далёкой-далёкой галактики (как в описанных выше темах). От «Аколита» ожидали самостоятельного сюжета и новых персонажей, далёких от истории Скайуокеров. Так-то оно и вышло, сценаристы определённо знали, с каким материалом работают, и очень многие детали основаны на уже существующих во франшизе элементах. Вот зрителям говорят про кортозис — редкий материал, который может оказывать сопротивление световым мечам. Вот ищейка Базиль, раса которой вдохновлена романом про Хана Соло из Расширенной вселенной. В конце концов, вот большая и важная тема о том, как появилось на свет дитя Силы, — она целиком опирается на уже существующий сюжетный ход с рождением Энакина.

Но как же грубо обходятся авторы с некоторыми другими элементами! В финальном эпизоде в кадре всё же появляется кукла Йоды (хотя шоураннер и обещала, что никаких камео Йоды не планируется). Не ради разговора или хоть какой-то сюжетной значимости, а просто так. А ведь получается, под носом почти целый заговор упустил мудрый магистр! А что до второго значимого камео — выглядывающего на миг Дарта Плэгаса, — то оно порождает кучу вопросов! Но хуже всего, пожалуй, то, что «Аколит» должен был наконец-то представить широкой аудитории Расцвет Республики — новую эпоху, которую описывали в книгах и комиксах. В ней есть свои герои, конфликты, темы и сюжеты. Из всего наследия авторы взяли только стильные джедайские костюмчики и героиню Вернестры, да и то в книгах и комиксах она куда моложе и совсем другая.

ИТОГО: «Аколит» — пожалуй, самый противоречивый сериал по «Звёздным войнам». Почти каждый интересный ход, каждая любопытная задумка погребены под посредственной реализацией. Отдельных ярких моментов — вроде отличных сражений на световых мечах и «восточного» стиля — хватает, чтобы врезаться в память, но и всё на том. Хуже всего то, что в центре «Аколита» попросту не самая интересная история, которая никак не оправдывает заявленные описания про «детективный триллер» и «криминальную драму». Гораздо интереснее взглянуть на события прошлого (например, как Мэй училась у Кимира?) или на события будущего (как Кимир связан с Плэгасом?).

Но больше всего сериал разочарует тех, кто ждал, как покажут на экране эпоху Расцвета Республики. Она в итоге ничем не отличается от упадка Республики, просто джедаи лучше знают кунг-фу.