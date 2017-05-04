Да пре(и)будет с вами Сила! Тест на граммар-джедая

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Астрологи объявили день «Звёздных войн»! Количество пожеланий «May the Force be with you» удвоилось. А это значит, что во всех комментариях опять будут путать Силу с электричками. Сумеете ли вы отстоять честь Ордена джедаев и объяснить окружающим разницу между «пребудет» и «прибудет»? Или же к вам тоже пора высылать отряд имперской инквизиции? Штатные грамотеи-опричники МирФа подготовили небольшой тест, с помощью которого вы сможете проверить себя и своих друзей!
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Поздравляем, ваша говорить совсем-совсем как персонажа «Звёздных войн». Только такая персонажа все не любить. Ваша будет изгнан, бр-р-р-р! Наша просить вас прибыть на эта сайт.
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Это не те правила грамматики, которые вы ищете! То ли вы слишком привыкли полагаться на автозамену, то ли в комментариях вам слишком часто приходится общаться с неграмотными друзьями. Секрет прост: прибывают куда-то (есть движение), пребывают где-то (неподвижно).
Да поможет вам Розенталь!
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У вас почти получилось! Вы явно чувствуете, как отличать Силу от электричек, но вопрос с подвохом всё ещё может вас сбить. Не переживайте, если срезались на Евангелии: мы и сами не понимаем, что хотел сказать автор. На всякий случай напомним: прибывают куда-то (есть движение), пребывают где-то (неподвижно).
Да пребудет с вами Сила!
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