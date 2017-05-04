Да пре(и)будет с вами Сила! Тест на граммар-джедая

У вас почти получилось! Вы явно чувствуете, как отличать Силу от электричек, но вопрос с подвохом всё ещё может вас сбить. Не переживайте, если срезались на Евангелии: мы и сами не понимаем, что хотел сказать автор. На всякий случай напомним: прибывают куда-то (есть движение), пребывают где-то (неподвижно).

Да пребудет с вами Сила!

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