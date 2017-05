Да пре(и)будет с вами Сила! Тест на граммар-джедая

Информация

Астрологи объявили день «Звёздных войн»! Количество пожеланий «May the Force be with you» удвоилось. А это значит, что во всех комментариях опять будут путать Силу с электричками. Сумеете ли вы отстоять честь Ордена джедаев и объяснить окружающим разницу между «пребудет» и «прибудет»? Или же к вам тоже пора высылать отряд имперской инквизиции? Штатные грамотеи-опричники МирФа подготовили небольшой тест, с помощью которого вы сможете проверить себя и своих друзей!