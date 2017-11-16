Конкурс: Какой образ подойдет тебе на праздновании Дня мёртвых?

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Информация
23 ноября в российский прокат выходит новый полнометражный анимационный фильм Disney/Pixar «Тайна Коко». Он расскажет историю 12-летнего мальчика Мигеля, который тайно мечтает стать музыкантом. Чтобы воплотить свою мечту в жизнь, Мигелю предстоит отправиться в захватывающее путешествие в мир, в котором еще никто не бывал!
Нас ждёт головокружительное знакомство с экзотической, но манящей мексиканской мифологией. У вас есть шанс выйти из этого приключения не только живым, но и одним из первых увидеть анимационный фильм «Тайна Коко». Для этого нужно всего ничего — успешно ответить на ряд вопросов. Удачи, амиго!
Условия конкурса
- В конкурса могут принять участие все пользователи Сайта, если они пройдут тест в период с 14:00 16 ноября по 23:59 19 ноября.
- Среди всех, кто ответит правильно на не менее 70% вопросов, будут разыграны 25 парных комплектов билетов на специальный показ фильма «Тайна Коко», который состоится в Москве, 20 ноября в 19:30. Билеты будут выданы на месте. При себе надо будет иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
- Мы используем имя и e-mail только для связи с вами по поводу выигрыша. Мы не используем адреса для рассылок и удаляем данные по завершении конкурса.
- Оставляя свои данные, вы подтверждаете согласие с Пользовательским соглашением Сайта и даёте разрешение на обработку персональных данных.
- Если вы не из Москвы, вы можете получить билеты при условии, что возьмёте на себя расходы на дорогу к месту показа.
- После подведения итогов билеты не подлежат передаче другому лицу.
- Итоги будут подведены 20 ноября в 12:00.
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Задание 1 из 10
1.
Начнём с простого: когда в Мексике отмечают День мёртвых?Правильно
Браво!
Неправильно
Нет, что вы! Правильный ответ: 1-2 ноября. В ночь на 1-е ноября празднуют Хэллоуин, а 7 ноября был совсем другим праздником.
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Задание 2 из 10
2.
Какие цветы украшают улицы в День мёртвых?Правильно
Всё верно, хотя и остальные цветы называют «цветками смерти»
Неправильно
Нет, увы. Хотя чёрные розы, каллы и гибискусы действительно называют цветками смерти, в Мексике жалуют бархатцы
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Задание 3 из 10
3.
Кого почитают в День ангелочков (Día de los Angelitos)?Правильно
Правильно! День ангелочков празднуется 1 ноября, а День умерших, когда почитают всех мертвецов, — это 2 ноября.Неправильно
Нет, в День ангелочков, который празднуется 1 ноября, почитают умерших детей и младенцев.
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Задание 4 из 10
4.
В городке Гуанахуато есть музей мумий, где выставлены почти нетленные останки усопших — всего более сотни экспонатов. Как так вышло, что за много лет тела не разложились?Правильно
Всё верно, так оно и было.Неправильно
Нет, что вы! Всё намного проще, дело в особенностях почвы и климата.
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Задание 5 из 10
5.
Один из самых известных вымышленных персонажей на празднике:Правильно
Ну конечно, не Дель Торо же!
Неправильно
Нет, это всё реальные люди: Диего Ривера — это художник, Хоаким Дос Сантос — продюсер и аниматор, а Гильермо Дель Торо — режиссёр.
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Задание 6 из 10
6.
Кто сопровождает души по дороге в мир мёртвых?Правильно
Всё так! Она будет сопровождать Мигеля и в анимационном фильме «Тайна Коко».
Неправильно
Увы, нет. Спутником душ выступает лысая собака. Она будет сопровождать Мигеля и в анимационном фильме «Тайна Коко».
Всё так! Она будет сопровождать Мигеля и в анимационном фильме «Тайна Коко».
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Задание 7 из 10
7.
Что такое «хлеб мёртвых» (Pan de Мuerto)?Правильно
Правильно, амиго!
Неправильно
Неверно, хотя все вкусности хороши. Речь про сдобу, посыпанную сахаром.
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Задание 8 из 10
8.
По представлениям мексиканцев, души умерших превращаются…Правильно
Всё верноНеправильно
Увы, нет. Согласно верованиям, души превращаются в бабочек
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Задание 9 из 10
9.
Как понять, что праздничное угощение на День мёртвых пришлось по вкусу умершему родственнику?Правильно
Необычно, но именно так!Неправильно
Нет, мухи и порча блюда никакого отношения к этому не имеют. Правильный ответ — у него исчезает запах
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Задание 10 из 10
10.
Что можно увидеть на улицах мексиканских городов в День мёртвых?Правильно
Неправильно
Нет-нет, это к делу не относится, речь про картины из бобов и чечевицы на мостовой.
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