Конкурс: Какой образ подойдет тебе на праздновании Дня мёртвых?

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23 ноября в российский прокат выходит новый полнометражный анимационный фильм Disney/Pixar «Тайна Коко». Он расскажет историю 12-летнего мальчика Мигеля, который тайно мечтает стать музыкантом. Чтобы воплотить свою мечту в жизнь, Мигелю предстоит отправиться в захватывающее путешествие в мир, в котором еще никто не бывал!

Нас ждёт головокружительное знакомство с экзотической, но манящей мексиканской мифологией. У вас есть шанс выйти из этого приключения не только живым, но и одним из первых увидеть анимационный фильм «Тайна Коко». Для этого нужно всего ничего — успешно ответить на ряд вопросов. Удачи, амиго!





Условия конкурса В конкурса могут принять участие все пользователи Сайта, если они пройдут тест в период с 14:00 16 ноября по 23:59 19 ноября. Среди всех, кто ответит правильно на не менее 70% вопросов, будут разыграны 25 парных комплектов билетов на специальный показ фильма «Тайна Коко», который состоится в Москве, 20 ноября в 19:30. Билеты будут выданы на месте. При себе надо будет иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Мы используем имя и e-mail только для связи с вами по поводу выигрыша. Мы не используем адреса для рассылок и удаляем данные по завершении конкурса. Оставляя свои данные, вы подтверждаете согласие с Пользовательским соглашением Сайта и даёте разрешение на обработку персональных данных. Если вы не из Москвы, вы можете получить билеты при условии, что возьмёте на себя расходы на дорогу к месту показа. После подведения итогов билеты не подлежат передаче другому лицу. Итоги будут подведены 20 ноября в 12:00.