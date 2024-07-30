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    #миры #настольные игры #тёмное фэнтези

    «Азаг»: мир настольной ролевой игры

    30 июля 2024
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    30.07.2024
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    3 минуты на чтение
    #миры #настольные игры #тёмное фэнтези
    «Азаг»: мир настольной ролевой игры 8

    На Crowdrepublic подходит к концу кампания по изданию игры «Азаг». Это настольная ролевая игра в жанре фэнтези, основанная на системе правил «Тройка!». Студия WishPort рассказала «Миру фантастики» о вселенной «Азага».

    Итак, путник, ты видишь перед собой Азаг. Древние руины, оставшиеся от прошлых цивилизаций. Поля великих битв, где чародеи-полководцы отстаивали права на земли и жизни своих подданных. Старые идолы богов, чьё имя вспомнит лишь горстка обезумевших культистов на краю мира. Величественные горы, ледники и пустыни, Серповидное море с его лазурными водами и Закатное море, состоящее из горького алого песка.

    Существа и боги

    Здесь народы, напоминающие людей, соседствуют со странными существами: арахнидами, которые правят городом Визарон, трудолюбивыми когтистыми гнортаками, полями разумных орхидей и куда более непредсказуемыми существами, прибывшими когда-то с далёких звёзд. По пустыням и джунглям бродят ящеры и млекопитающие, давно вымершие в других мирах. Их называют саурианами, многих из них удалось приручить и использовать в хозяйстве. Так, гигантские предки змей, утконосые офидии, стали ездовыми животными для народа Тифавинов из пустыни Тафукт.

    «Азаг»: мир настольной ролевой игры 2

    В этом мире множество богов и существ, которых почитают как божеств. Самый значимый из них — демон Азаг. Его культисты славятся бесчеловечностью и жестокостью и считают, что их покровитель создал этот мир. Правда ли это — неизвестно, но так или иначе, чёрных идолов Азага можно встретить во всех известных землях

    Второй по значимости культ — почитатели Зутаггвы, жаболикого существа великой силы, которое обитает на ползучем леднике. Ледник понемногу продвигается на юг, замораживая всё на своём пути. Когда культисты Зутаггвы построили святилища во имя своего господина и наполнили их великими жертвами, движение ледника стало почти незаметным. Теперь эти культисты ходят по дорогам известного мира, извиваясь в нелепых танцах с чужих звёзд и раскармливая сгустки живой слизи, порождения своего владыки.

    Существует ещё много других божеств, как со своими культами, так и полностью забытых. Жрецы и паломники города Барбасду почитают многих из них, заводя моду на те или иные учения, а иногда придумывая богов и создавая культ с чистого листа.

    Земли и маги

    С севера известный мир ограничивает Великий ледник, с юга — Стены Звёздных Королей. Они были созданы из яркого света божественными сущностями из глубин космоса, и никто никогда не выбирался за их пределы.

    «Азаг»: мир настольной ролевой игры 7

    Жители Барбасду обитают в тени Великого ледника, к которому время от времени отправляются в паломничества. Севернее этого города можно встретить лишь разрозненные племена погонщиков мамонтов, а к востоку — нелюдимых кузнецов, поселившихся в горах Ларфара.

    В землях между Барбасду и горами Ларфара правят Амарантовые чародеи из одноимённого города, способные проникать в сны. Чародеи весьма воинственны, их армии расходятся во все стороны света в поисках лёгкой добычи для грабежа и достойных противников для великих битв. Сами же Амарантовые чародеи собирают дань для своего таинственного владыки. Если дань уплачена, путников и торговцев спокойно примут в Амарантовом городе.

    Другое крупное поселение магов — Ксамат, город масок. Его жители считают, что лишь маска может отразить душу человека. Эти маски изготавливает Провидец Всех Реальностей, правитель города. Вообще, сильные маги нередко становятся властителями и полководцами. Лишь они могут сплотить разрозненные и воинственные народы Коралловых островов, чтобы отразить нападение с материка. Любое произнесённое заклинание лишает мага частички его жизненной силы, а власть, которую он получает, может быть направлена и на создание, и на разрушение одновременно.

    «Азаг»: мир настольной ролевой игры 3

    Единственный город, где власть не в руках волшебников, — древний Нокстолар, утопающий в зелени садов и золоте сокровищниц. Это последний оплот древней цивилизации, погрязшей в лени и праздности. Пока другие величественные города, такие как Акрополис, пустели и умирали, пока десятки пророков предупреждали о скорой гибели, жители Ноксолтара купались в роскоши и ничего не желали слушать. Теперь там правят потомки древней династии, златокожие близнецы, чьё благоденствие висит на волоске.

    А в центре Монетных путей возвышается самый крупный город Азага — Визарон. Власть в нём принадлежит огромным паукам, разумным и владеющим магией. Весь город кишит арахнидами, купцами и ворами.

    «Азаг»: мир настольной ролевой игры

    * * *

    Таков мир Азага. Мир, названный именем бога-демона, мир, предчувствующий свою гибель. На его карте больше нет таких мест, как Кс’нак, который был когда-то на месте Степи Левиафана. Сейчас лишь чародеи-авантюристы из этих мест помнят старое название. Не осталось и Эрима, чья армия пала от чар и мечей Кс’накских воинов. Последние правители мира погибли, как и их империя, оставив лишь мрачные предсказания, запечатлённые в камне. Однако на месте умирающего сада всегда вырастает что-то новое.

    И лишь жаболикий Зутаггва продолжает свой сон в ледяной обители, источая едкую живую слизь, а титанический ящер Дасарисан, древнейшее из живущих существ во всех мирах, флегматично поглощает листья и ветви, прокручивая в памяти события миллионов минувших лет.

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