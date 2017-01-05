В юности я терпеть не мог аниме. Я свысока смотрел на «Сэйлор Мун», «Покемонов» и «Наруто» с их наивными сюжетами и одинаковыми лицами персонажей. С ещё большим презрением я в те годы относился к аниме-фэндому, одобряющему однополую любовь и подростковую сексуальность. Ох уж эти отаку, эти японофилы, говорящие «ксо» и «бака» и обожающие хентай и яой! И ох уж эти их японские порномультики!

А потом я наткнулся на «Ходячий замок».

Это был лучший стимпанк, какой я видел на тот момент. До сих пор этот жанр существовал для меня больше в воображении, чем в каких-либо произведениях — и вот он оказался реальностью. В «Замке» были отличная графика, любопытный сюжет, отличная музыка и приятная атмосфера. Чего в нём не было, так это грудастых школьниц и депрессивных школьников с вырезанными из угловатого картона лицами. «Ходячий замок» явно относился к аниме — но его было невозможно ненавидеть или презирать. Он был объективно хорош. А значит, аниме оказалось как минимум разным.

Я стал смотреть другие работы Миядзаки — и он редко меня разочаровывал. «Лапута» оказалась ещё более ярким стимпанком. «Унесённые призраками» — тёмным мифологическим фэнтези, не уступающим «Лабиринту Фавна». «Принцесса мононоке» — суровым средневековым боевиком. «Навсикая» — экологической притчей, вдохновлённой моими любимыми французскими комиксами. Оказалось, что лучшее взрослое фэнтези в анимации снял один человек — и он же выпускал детские сказки вроде «Тоторо» и «Ведьминой службы доставки».

А потом история моего знакомства с аниме превратилась в попытки найти второго Миядзаки. Так были открыты «Ковбой Бибоп», «Призрак в доспехах», «Аниматрица», «Странники». Были оценены по достоинству Кацухиро Отомо с его «Акирой» и «Стимбоем», Сатоси Кон с «Паприкой» и «Идеальной грустью», Мамору Хосода с «Волчьими детьми» и «Девочкой, покорившей время». Никто из них не оказался вторым Миядзаки, но каждый был хорош по-своему.

По ходу раскопок мне пришлось убедиться, что в аниме действительно хватает всего того, что я в нём ненавидел — и глупого юмора, и пошлости, и штампов. Но лишь потому, что в аниме вообще есть всё — как в большом кино или игровых сериалах. Его нельзя мерить одной меркой, как нельзя считать, что все американские фильмы похожи на комедии с Адамом Сэндлером.

5 января у Хаяо Миядзаки день рождения — ему исполнилось 76 лет. Поздравляю, мэтр. И спасибо от имени всех людей, которые благодаря вам изменили мнение об аниме.