Как представляли 2017 год в СССР: диафильм

В 1960 году авторы В. Струкова и В. Шевченко сочинили, а художник Л. Смехов нарисовал диафильм о том, как Советский Союз будет жить в 2017 году. Дата выбрана не случайно — как столетие Октябрьской революции.

По мнению авторов, мы с вами должны уже управлять климатом, повернуть северные реки и полететь к Альфе Центавра. В этом, увы мы предков подвели. Но по крайней мере, видеосвязь, 3D-проекцию и кухонные комбайны (пусть и не такие продвинутые) мы уже воплотили. И уж точно фантасты 1960 года не предвидели интернет и мобильную связь — аппараты для связи у них сплошь стационарные.



























































































За находку спасибо Сергею Позднякову.