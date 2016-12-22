Стальная арена. Бои роботов по пятницам

Каждую пятницу на едва сохранившуюся арену между заводом и свалкой выходят четыре робота и начинают выбивать друг из друга конденсаторы и подшипники. Не по злому умыслу — они так запрограммированы, и даже после того, как человечество исчезло, стальные гладиаторы продолжают свои сражения. Приведите своего бойца к успеху, собирая прямо с поля нужные модули, заходите противнику во фланг и выжидайте в укрытии, пока системы не охладятся до нужной температуры. Пусть победит сильнейший.

Жанр: филлер, дуэль

Автор: Юрий Ямщиков

Художник: Константин Порубов

Издатель: GaGa Games

Количество игроков: 2–4

Возраст игроков: от 8 лет

Длительность партии: 20–40 минут

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«Стальная арена» удачно совмещает достоинства американского и европейского подхода к геймдизайну. От первого игре достались динамичность и высокая конфликтность, от второго — отточенная механика и малая роль случайных событий. Спасибо за это оригинальному жанру. Настольный шутер — явление редкое. Даже по лицензиям к Doom и Gears of War вышли исключительно кооперативные игры — перенести ураганную динамику режима deathmatch с экрана на стол очень и очень трудно. У «Боёв роботов по пятницам» это получилось — партия без проблем укладывается в 30 минут (посиделка за «Бэнг!», и та может затянуться дольше).

Выясняют, у кого болты крепче, роботы на поле из шестиугольников, на каждом из которых находится какой-нибудь полезный модуль (реже — элемент ландшафта, влияющий на ход сражения). Если робот закончит свой ход на гексе, он поднимает новую запчасть, а на освободившееся место кладётся новый шестиугольник. Модули четырёх видов (оружие, броня, движение и поворот) отличаются функциями и требуют активации. По умолчанию игроку доступно всего одно действие за ход — он может использовать модуль. Хочешь — бей, хочешь — беги; успеть всё и сразу очень трудно. Долго стоять на месте вредно, лучше двигаться и собирать запчасти, ведь модули — это не только возможности ваших роботов, но и очки жизней; каждая удачная атака сбивает с вас не абстрактные жетоны, а гусеницы, пушки и листы брони. Победит самая сильная и юркая машина, которая оторвёт от конкурентов как можно больше деталей.

Но собираемые модули были бы бессмысленны без центрального модуля-планшета. Этот планшет — сердце вашего железного друга: он сохраняет базовые возможности для движения, манёвров и атаки в любых ситуациях, а при угрозе уничтожения даже становится сильнее — переворачивается другой стороной, с новыми характеристиками.

«Стальная арена» предлагает сразу несколько равноправных режимов игры. Таков авторский стиль Юрия Ямщикова: во всех своих играх он уделяет равное внимание новичкам и опытным игрокам, заботится о возможности играть любым составом. «Стальная арена» поддерживает режим «все против всех» на двоих, троих и четверых игроков и позволяет устроить командное сражение. Как ни удивительно, все эти режимы одинаково интересны: даже в игре втроём, которую крайне трудно сбалансировать, двум игрокам не так просто вместе задавить третьего. Профессионалы могут играть с открытым полем, чтобы сосредоточиться на тактике, а любителям лучше брать тайлы с поля вслепую — так интереснее. Гексы местности создают уникальный ландшафт — в каждой партии роботам придётся двигаться по разным траекториям.

При всей своей простоте «Стальная арена» — серьёзная соревновательная игра с минимальным влиянием случая, и то в любительском режиме. Модули разнообразны: среди атакующих, например, есть орудия ближнего боя и смертоносные лучи, гранатомёт и даже «нагреватор», который только портит оборудование. Двигаться можно вперёд, боком или прыжками — что приклеишь к роботу, то и будет работать. Некоторые модули немного сильнее прочих (в основном это касается скоростных), но после розыгрыша действительно мощной атаки переместить робота уже не получится.

Итог: «Стальная арена» — это увлекательный настольный шутер, каждое правило, каждый компонент которого работает на пользу всей игре. Рекомендуется всем без исключения.

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