В предыдущие пару лет мы наблюдали подъём русскоязычной фантастики, однако в 2016 году тенденция прервалась. Несколько известных авторов порадовали качественными книгами, но ничем особо не удивили. А многие отечественные знаменитости сделали творческую паузу — остаётся надеяться, не слишком долгую. Зато в 2016 году появилось множество новых переводов — как уже известных у нас авторов, так и тех, кто до сих пор до России не добирался (мы даже ввели номинацию «Новое имя»). Поэтому почти все чемпионы минувшего года — иностранцы.

Научная фантастика года

Претенденты: Джеймс Камбиас «Тёмное море», Адам Робертс «Стеклянный Джек», Ким Стэнли Робинсон «Красный Марс», Паоло Бачигалупи «Водяной нож»

Йен Макдональд «Бразилья»

Качественной научной фантастики вышло немало, но явного лидера на сей раз не оказалось. Среди претендентов на победу — оригинальная история о контакте Джеймса Камбиаса, жёсткий футуристический детектив Адама Робертса, масштабная планетарная НФ Кима Стэнли Робинсона, мрачная постапокалиптика Паоло Бачигалупи.

А победителем стал один из лучших романов Йена Макдональда «Бразилья» — гибрид фантастики «ближнего прицела», детективного триллера и исторических приключений. Автор нарисовал красочный портрет Бразилии, в котором смешалось её прошлое, настоящее и будущее. Книга получилась яркая, многослойная, с запутанным сюжетом. Это и экзотическая футуристика, и альтернативная история, и фантастика о параллельных мирах. «Бразилья» — непростой роман, и это логично: лучшие образцы современной НФ рассчитаны на вдумчивых читателей.

Наш обзор Йен Макдональд «Бразилья» Далеко не самая простая книга Йена Макдональда, но одна из лучших.

Мистика и хоррор года

Претенденты: Фрэнсис Хардинг «Песня кукушки», Кэтрин М. Валенте «Сказки сироты», Стивен Кинг «Лавка дурных снов», Владислав Женевский «Запах»

Дэн Симмонс «Пятое сердце»

Эта номинация по уже сложившейся традиции получилась довольно пёстрой. Пожалуй, среди всех претендентов только сборник рассказов безвременно ушедшего Владислава Женевского можно без оговорок причислить к «ужасному» жанру. Остальные балансируют на грани: роман Фрэнсис Хардинг — страшноватое фэнтези для юношества, в сборнике Стивена Кинга есть рассказы разных жанров, а дилогию Кэтрин Валенте вообще сложно однозначно классифицировать.

Победил же роман Дэна Симмонса — остроумная литературная игра, книга о новых приключениях великого сыщика Шерлока Холмса. Автор отправил легендарного детектива в Новый Свет, расследовать загадочное преступление бок о бок с выдающимся писателем Генри Джеймсом. «Пятое сердце» — увлекательный роман, полный аллюзий и тайных смыслов. Правда, мистика здесь не традиционно-сверхъестественная, а скорее как в произведениях магического реализма.

Наш обзор Дэн Симмонс «Пятое сердце» Сложная, многослойная, ажурная стилизация, лучшая книга Симмонса за много лет.

Авторский сборник года

Претенденты: Питер Уоттс «По ту сторону рифта», Гарри Гаррисон «Гаррисон! Гаррисон!», Келли Линк «Вляпалась!», Елена Кушнир «Реальные сказки»

Стивен Кинг «Лавка дурных снов»

Среди номинантов в этой категории только одно малоизвестное имя — Елена Кушнир, автор симпатичных разноплановых рассказов. Всё остальные — писатели маститые: Питер Уоттс с твёрдой НФ, Келли Линк с магическим реализмом и, конечно, Гарри Гаррисон с ранними рассказами и мемуарами.

А лучшим мы признали свежий сборник Стивена Кинга, куда вошли произведения, написанные им за последние семь лет. Конечно, откровением сборник не стал, ведь многие его сюжеты для Кинга вполне традиционны — зато исполнены на высочайшем уровне. При этом писатель пытается разнообразить свой творческий подход, экспериментируя с жанрами и стилем. Итог — едва ли не лучшая его книга со времён злосчастной аварии 1999 года, когда Стивен чудом выжил. В общем, сборник заслуженно удостоился премии Ширли Джексон 2015 года за выдающиеся достижения в «тёмной фантастике».

Наш обзор и рассказ из сборника Стивен Кинг «Лавка дурных снов» Пожалуй, лучшая книга Стивена Кинга со времён знаменитой аварии 1999 года. Стивен Кинг «Дюна» Старик, бывший судья, каждый день посещает ничем не примечательную песчаную дюну. Что же тянет его сюда? Послушайте его историю.

Детско-юношеская фантастика года

Претенденты: Терри Пратчетт «Тиффани Болен» (цикл), Ник Перумов «Приключения Молли Блэкуотер» (цикл), Фрэнсис Хардинг «Мошка Май» (цикл), Фрэнсис Хардинг «Дерево лжи»

Чарльз де Линт, Чарльз Весс «Кошки Дремучего леса»

В отличие от прошлого года, когда номинантами были произведения, тяготеющие к «взрослой» фантастике, нынешние претенденты рассчитаны на более юную аудиторию. Впрочем, нравоучительное фэнтези Терри Пратчетта, фэнтезийный стимпанк Ника Перумова, приключенческая фантазия и викторианский детектив Фрэнсис Хардинг способны понравиться и взрослым читателям.

Но лауреатом стала как раз самая детская книга — увлекательная сказка канадского мэтра городского фэнтези Чарльза де Линта. Отлично прописанные персонажи, прекрасные диалоги, милый юмор, динамичный сюжет, уместные отсылки к мифологии — вот главные козыри книги. И, конечно, нельзя не упомянуть более семидесяти замечательных цветных иллюстраций Чарльза Весса. Не зря книга получила канадскую премию «Солнечная вспышка» за выдающиеся достижения в области фантастической литературы для подростков.

Отечественная фантастика года

Претенденты: Алексей Пехов «Созерцатель», Генри Лайон Олди «Сильные», Ольга Голотвина «Крылья распахнуть!», Сергей Лукьяненко «Кваzи»

Роберт Ибатуллин «Роза и Червь»

Особых прорывов в отечественной фантастике-2016 не наблюдалось. Известные авторы выступили на своём уровне — но не более. Алексей Пехов выдал увлекательную стимпанк-фантазию, Олди вновь успешно обратились к мифологии (на сей раз взяв за основу эпос Крайнего Севера), Сергей Лукьяненко сочинил качественную зомби-версию «дозоров». Разве что Ольга Голотвина сделала шаг вперёд в своём творчестве, хотя её фэнтезийная авантюра при всей занимательности излишне вторична.

Потому мы решили особо не оригинальничать и возвели на верхнюю ступень пьедестала роман Роберта Ибатуллина «Роза и Червь», который уже отмечен несколькими наградами за попытку сочинить серьёзную научную фантастику. Несмотря на некоторые недостатки, «Роза и Червь» привлекает динамичным сюжетом, полифонической картиной будущего и основательностью авторского подхода к научно-техническим подробностям.

Наш обзор Роберт Ибатуллин «Роза и Червь» Книга, с которой может начаться возрождение российской НФ.

Самая долгожданная книга года

Претенденты: Терри Пратчетт «Маленький свободный народец», Ричард Адамс «Шардик», Терри Пратчетт «Держи марку», Ким Стэнли Робинсон «Красный Марс»

Майкл Муркок «Глориана; или Королева, не вкусившая радостей плоти»

Здесь мы отмечаем книги, которые по разным причинам слишком долго шли к нашим читателям. Речь, как правило, о произведениях зарубежных авторов (хотя бывают и исключения). Среди нынешних номинантов — два «плоскомирных» фэнтези Терри Пратчетта, масштабная фантазия Ричарда Адамса и серьёзная научная фантастика Кима Стэнли Робинсона.

А победил роман Майкла Муркока, впервые изданный на родине знаменитого британца аж в 1978 году. Впрочем, дело не в «сроке давности» — уж больно книга выбивается из жанровых традиций. Даже для Майкла Муркока, который известен склонностью к экспериментам, зачастую весьма эпатажным. «Глориана» — тщательная стилизация под авантюрный роман в традициях литературы эпохи барокко. Читать книгу непросто, но для фанатов она что бальзам на душу. Возможно, не будь «Глорианы», не появились бы на свет прогремевшие значительно позже «новые странные».

Наш обзор Майкл Муркок «Глориана». Другое фэнтези Эта книга — своеобразный тест для читателей, не столько на уровень интеллекта, сколько на нонконформизм, открытость новому.

Самая нестандартная книга года

Претенденты: Майкл Муркок «Глориана», Дэн Симмонс «Пятое сердце», Марк Z. Данилевский «Дом листьев», Джеймс Баллард «Высотка»

Кэтрин М. Валенте «Сказки сироты»

Магический реализм, литературная игра, альтернативная классика, абсурдистская фантастика… То и дело появляются книги, которые никак не втиснешь в прокрустово ложе какого-либо из традиционных фантастических жанров. Псевдоисторическая стилизация Майкла Муркока, мистико-детективный пастиш Дэна Симмонса, конспирологический конструкт Марка Z. Данилевского, «антиутопия нравов» Джеймса Балларда — таковы нынешние номинанты.

Первенство же мы отдали двухтомному роману Кэтрин Валенте «Сказки сироты», где сошлись мифологическое фэнтэзи, хоррор и постмодернистская проза. Книга состоит из завораживающих и жутковатых историй, при чтении которых в памяти всплывают классические сказочные сюжеты братьев Гримм, не адаптированные «для детей». А ещё роман Валенте прекрасно написан и великолепно переведён.

Артбук или энциклопедия года

Претенденты: «Весь Анк-Морпорк: Путеводитель», «Доктор Кто. Жизнь и времена», «Dragon Age. Мир Тедаса. Том 2»

«Мир Льда и Пламени. Официальная история Вестероса и Игры Престолов»

Артбуков и красочно оформленных справочников в 2016 году вышло немало. Наиболее ярким из традиционных изданий подобного рода был второй том «Мира Тедаса». Но гораздо выигрышнее смотрелись книги с игровыми элементами — как путеводители по Анк-Морпорку Терри Пратчетта и по вселенной сериала «Доктор Кто».

А победителем стал «Мир Льда и Пламени», путеводитель по фэнтезийной саге Джорджа Мартина. Авторы этой энциклопедии стилизовали текст под исторические хроники, написанные мейстерами. Книга радует обилием великолепных иллюстраций и разнообразной информацией о прошлом Семи Королевств и сопредельных территорий. Отличный подарок для поклонников как эпопеи Мартина, так и сериала «Игра престолов».

Новое имя года

Претенденты: Роберт М. Вегнер, Феликс Гилман, Лев Гроссман, Марк Z. Данилевский

Фрэнсис Хардинг

В минувшем году мы познакомились с массой новых авторов — пришлось даже ввести специальную номинацию. В число претендентов попали Лев Гроссман с фэнтезийной трилогией «Волшебники», Роберт М. Вегнер с масштабной фэнтези-эпопеей «Сказания Меекханского пограничья», автор оригинального стимпанка «Расколотый мир» Феликс Гилман и Марк Z. Данилевский, сочинивший элитарную конспирологию «Дом листьев».

А победителем мы признали английскую писательницу Фрэнсис Хардинг, новую звезду юношеской фантастики. В 2016-м на русском вышло сразу четыре романа Хардинг — от её дебюта, занимательных приключений юной пройдохи Мошки Май Fly by Night, до самой свежей книги писательницы, викторианского фэнтези-детектива «Дерево лжи», которое стало в Британии романом года и попало в шорт-лист премии «Медаль Карнеги». Книги Хардинг всем хороши — сюжетом, героями, антуражем, стилем. Для подлинно мировой славы её произведениям не хватает только одного — талантливой экранизации.

Книга года

Претенденты: Кэтрин М. Валенте «Сказки сироты», Майкл Муркок «Глориана», Дэн Симмонс «Пятое сердце», Роберт Ибатуллин «Роза и Червь»

Фэнтези года

Претенденты: Генри Лайон Олди «Сильные», Кен Лю «Королевские милости», Алексей Пехов «Созерцатель», Лев Гроссман «Волшебники» (цикл)

Роберт М. Вегнер «Сказания Меекханского пограничья» (цикл)

Два предыдущих раза книгой года становилось научно-фантастическое произведение, которое одновременно побеждало и в своей жанровой номинации. На сей раз той же дорогой пошло фэнтези.

Номинанты в этой категории — мифологическое технофэнтези Генри Лайона Олди, навеянная китайским средневековьем эпопея Кена Лю, стимпанк-приключения Алексея Пехова, постмодернистская фантазия Льва Гроссмана.

Победителем же с огромнейшим перевесом, практически вдвое опередив ближайшего конкурента, оказался цикл Роберта М. Вегнера «Сказания Меекханского пограничья». Пожалуй, со времён Анджея Сапковского мы не знакомились с таким ярким польским фантастом. Впрочем, по творческой манере Вегнер мало походит на именитого соотечественника. Если с кем Вегнера и сравнивать, то скорее с Джо Аберкромби. Хотя кое-что общее с историями о Ведьмаке у «Сказаний» есть — первые четыре части цикла состоят из объединённых общим сюжетом рассказов и повестей.

«Сказания» Вегнера — жёсткие, суровые, беспощадные и пронзительные тексты, которые сложно причислить к какому-то одному фэнтезийному направлению. Это одновременно фэнтези эпическое, героическое, авантюрное, тёмное, мифологическое, романтическое, плутовское, детективное… И такая эклектика «Сказаниям» совершенно не мешает. У цикла практически нет слабых мест — увлекательный сюжет, проработанный антураж, реалистичный стиль, психологически достоверные персонажи, множество выразительных, временами душераздирающих эпизодов. А впереди у нас полноценные романы, каждый из которых осыпан ворохом польских жанровых наград. Так что, возможно, очередные тома «Сказаний» Роберта М. Вегнера окажутся среди наших лауреатов уже 2017 года.