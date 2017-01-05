«Лига выдающихся джентльменов»: обзор 1 тома

XIX век. Мисс Мюрей поручена ответственная миссия: отыскать экстраординарных личностей и объединить их в уникальную команду, которая будет служить Британской империи. В отряд вливаются капитан Немо, путешественник Квотермейн, превращающийся в кровожадного монстра доктор Джекил и Человек-невидимка.

The League of Extraordinary Gentlemen. Volume I Жанр: стимпанк

Сценарист: Алан Мур

Художник: Кевин О’Нил

Выход оригинала: 1999

Издательство: АСТ, 2016

«Лига выдающихся джентльменов» — третья по узнаваемости работа выдающегося сценариста комиксов Алана Мура (после культовых «Хранителей» и «V — значит вендетта», конечно). Известности серии прибавила и вышедшая в 2003 году экранизация с великолепным Шоном Коннери в главной роли. Но судьба фильма оказалась печальной — он получил разгромные отзывы как критиков, так и поклонников первоисточника, и на продолжении был поставлен крест.

Серия комиксов продержалась значительно дольше — на сегодняшний день выпущено несколько сюжетных арок. И наконец-то российским читателям представилась возможность познакомиться с первой из них.

В «Лиге выдающихся джентльменов» Мур в очередной раз демонстрирует оригинальный подход к супергероике. На сей раз он представил стимпанковскую версию «Мстителей» и «Лиги справедливости». В команду, подобную супергеройской, объединяются персонажи литературы конца XIX и начала XX века, от вампирши Мины Харкер (из «Дракулы» Брэма Стокера) до стареющего искателя приключений Аллана Квотермейна (из романов Райдера Хаггарда).

Кроме того, Мур провёл смелые эксперименты с форматом повествования. Он подал комикс как подростковый журнал начала прошлого века и доверил его оформление художнику Кевину О’Нилу, у которого весьма своеобразная манера рисунка.

Графический стиль «Лиги» мало кого оставляет равнодушным. Одни называют его главным достоинством серии, другие считают недостатком. Основа рисунка О’Нила — тонкий штрих, что придаёт картинке атмосферу безумия и хаоса. Комикс выглядит архаично, что, с одной стороны, соответствует ретро-стилистике, а с другой — производит впечатление любительской работы. Но именно этого хотел Мур: создать винтажный и отдающий лёгким трэшем графический роман для опытного взрослого читателя, не похожий ни на что другое. И с этой задачей он отлично справился.

Первый том посвящён становлению Лиги и развитию героев в отрыве от первоисточников. За событиями очень любопытно следить — Мур великолепно прописывает диалоги, оригинально стравливает персонажей и создаёт массу забавных ситуаций. Но в какой-то момент он так увлекается работой над яркими образами, что, как часто бывает в супергероике, задвигает на второй план основную интригу и главного злодея. Кульминация комикса выходит невыразительной, и это его единственный существенный минус. Ведь от невероятно креативного Мура всегда ждёшь чего-то большего.

Помимо основной графической истории, в первой арке есть рассказ «Аллан и прорванная завеса» — и вот его можно не читать. Здесь Мур прямолинейно и неизобретательно копирует стиль родоначальников готического хоррора.

Локализация «Лиги выдающихся джентльменов» — сложная задача, и издатель с ней хорошо справился. Переводчику и редактору удалось выдержать авторский слог, а дизайнеру-верстальщику — русифицировать многочисленные надписи. Единственный недостаток — зачастую текст набран мелким витиеватым шрифтом, и его сложно читать.

Классика графического романа, которая выглядит как трэшовый приключенческий роман, но ориентирована на опытного взрослого читателя. Не лучший том в серии, но отличный подарок для поклонников необычных авторских комиксов.

Комикс входит в топ: 5 главных комиксов стимпанка Капитан Немо, Никола Тесла, доктор Джекилл и девушка с паровой рукой.