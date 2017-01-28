Комикс: «Залёт в Чертаново»

ГлавнаяЮморКомикс: «Залёт в Чертаново» Александр Ремизов 28.01.2017 Юмор Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Александр РемизовХудожник-комиксист и иллюстратор, работает в МИРФ с самого начала.http://remizov.blogspot.com/ инопланетянеНаши комиксыюмор А ещё у нас есть Что делать при вторжении пришельцев 10 рецептов идеальной обложки метал-альбома На самом деле нет Уморительные ляпы в книгах Комикс: Star Trek: Дневник капитана Комикс: Прелесссть Питера Джексона Кайло Рен узнал, что о нём думают