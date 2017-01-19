Реальные супергерои: кто они?

В июне прошлого года российские СМИ сообщили о появлении в подмосковном городе Химки… Бэтмена ! Точнее, человека, который якобы борется с преступностью под видом замаскированного супергероя. Естественно, новость стала сенсацией. Тем более что химкинский мститель отправил письмо в газету «Московский комсомолец», где сообщил, что его зовут Рипер (Жнец), он полгода добровольно сражается с преступностью и уже помог полиции задержать около полусотни правонарушителей. А ещё он назвал себя «первым супергероем человечества». Но так ли это?

Сложно сказать, правда ли химкинский Жнец борется с преступностью или это просто розыгрыш, рекламный трюк. Но вот что точно известно: даже если деятельность Жнеца реальна, он далеко не «первый супергерой человечества». Костюмированные герои уже давно сошли со страниц комиксов в реальный мир и сражаются со злом здесь и сейчас. Ну, или делают вид.

Азбука супергеройства

Наивный подросток Дэйв Лизевски, главный герой фильма и комикса «Пипец» (Kick-Ass), задавался вопросом: «Почему в реальной жизни нет супергероев?» Тех, кто под влиянием комиксов и фильмов, замаскировавшись, ведёт борьбу со злом. Ну или хотя бы снимает котят с деревьев. Забавно, но наша с вами реальность обставила вымышленный мир Дэйва, ибо тех, кого с разной степенью условности можно считать «супергероем», в современном обществе полным-полно. Это явление даже получило ярлык Real-life superheroes (RLSH), который используют мировые СМИ.

Понятно, что экстраординарных способностей у RLSH нет. Однако и среди героев комиксов были Бэтмен, Каратель или Стрела — обычные, хоть и тренированные люди, использующие разные реалистичные гаджеты. Так что нашим «суперам» есть на кого равняться. Правда, когда начинаешь изучать их деятельность, понимаешь, что тех, кто действительно подходит под определение «супергерой», не так уж и много.

Семь основных признаков «реального супергероя» 1. Костюм и маска. 2. Эффектный псевдоним. 3. Анонимность (опционально). 4. Автономность (отсутствие прямых связей с властями). 5. Неординарные для обывателя поступки. 6. Готовность рисковать (опционально). 7. Наличие особых навыков или специальных гаджетов (опционально).

Реальные супергерои первого типа:

активисты и неравнодушные граждане

Большинство RLSH, которые делают нечто полезное, относятся именно к этой категории. Они не спасают мир, а просто пытаются исправить его «по мелочи». Например, занимаются просвещением. Помогают бездомным и одиноким людям. Стараются побудить обывателей к филантропии. Главное их отличие от обычных гражданских активистов в том, что RLSH носят костюмы и маски, скрываясь под стилизованными в духе комиксов именами. По большей части это маркетинговый ход — ведь «реальные супергерои» привлекают внимание СМИ, а значит, «хорошие дела» получают дополнительный пиар. Анонимность подобных RLSH условна — властям их личности известны, и пока «супергерои» не доставляют проблем, опасаться им нечего. Правда, в некоторых странах даже самая безобидная самодеятельность граждан воспринимается властью в штыки. И тамошние «реальные супергерои» скрывают свои личности — на всякий случай.

Помогает бездомным уроженец Нью-Йорка Жизнь (Life), который раздаёт им продукты и средства гигиены. Итальянец Энтомо (Entomo — Человек-насекомое) выступает как экологический активист, патрулируя улицы Неаполя, чтобы предотвращать незаконный сброс мусора и мелкий вандализм. Экстравагантно одетый (или, скорее, раздетый) финн Декс Лазерскейтер (Dex Laserskater), катаясь на роликах по улицам Хельсинки, помогает заблудившимся туристам, отыскивает потерянные предметы и сигнализирует полиции о мелких правонарушениях. А Супер-Вацлав (SuperVaclav) из Праги весьма по-хулигански борется с антиобщественным поведением: курильщиков обливает водой, а владельцев собак, которые не убирают экскременты своих питомцев, забрасывает этими самыми какашками.

Топ-5 замаскированных идеалистов Супербаррио (Superbarrio) Мексиканский рестлер Марко Раскон Кордоба, который после завершения спортивной карьеры стал политическим активистом. Впервые Супербаррио появился в 1987 году, когда выступил на стороне бедняков Мехико против владельцев недвижимости, несправедливо поднявших арендную плату. В дальнейшем он неоднократно становился вожаком гражданских протестов, что снискало ему колоссальную народную популярность. Несмотря на облик «крутого парня», Супербаррио не использует насилие, предпочитая роль организатора и пропагандиста. Он стал основателем движения «лучадорос» (костюмированных борцов за справедливость), которые выступают против бедности, коррупции, загрязнения окружающей среды, за соблюдение гражданских прав или в защиту животных. Суперлус-СМЕ (Superluz-SME) Мексиканский лучадор, также бывший рестлер. После того, как в 2009 году крупнейшая государственная энергетическая компания, где он работал, была приватизирована, новые хозяева уволили около сорока тысяч сотрудников. Часть из них начала борьбу за свои права, и Суперлус-СМЕ («суперсвет» по-испански плюс аббревиатура мексиканского профсоюза работников энергетической отрасли) стал одним из лидеров протестов. Замаскированный энергетик скрывает свою личность и не чурается насилия — он неоднократно вступал в схватки со штрейкбрехерами и полицией. Ныне Суперлус считается символом ультралевых рабочих организаций и участвует в их акциях. Мастер Легенда (Master Legend) Герой из городка Винтер-Парк, предместья Орландо (штат Флорида), — один из самых раскрученных американских RLSH. Личность свою от СМИ он скрывает, но властям она известна — Мастер Легенда сотрудничает с полицией, даже имеет разрешение от местного шерифа на ведение патрулирования. В субкультуре RLSH считается одним из пионеров — маску супергероя он надел ещё в середине 1980-х. Но прославился лишь в 2009 году после интервью журналу Rolling Stone. Носит бронежилет из стальных пластин и металлический шлем, вооружён высоковольтным электрошокером. Несмотря на агрессивный имидж, поле деятельности Мастера Легенды — помощь ветеранам, пожилым и одиноким людям, бездомным и детям, которым он раздаёт еду, воду, одежду, лекарства, игрушки. Для этой цели он основал некоммерческую гуманитарную организацию Team Justice, которая собирает пожертвования для помощи нуждающимся. Львиное Сердце (Lion Heart) Уроженец африканского государства Сьерра-Леоне, живёт в соседней Либерии. Действует как просветитель: ходит по деревням, объясняя людям правила гигиены и оказания первой медицинской помощи. Также он учит жителей, как не стать жертвой местных торговцев людьми. Бандитам и коррумпированным властям это не нравится, потому Львиное Сердце скрывает свою личность. Носит обычную одежду, но лицо полностью закрыто примитивной маской. Танатос (Thanatos) Житель Ванкувера, известный также как Тёмный Мститель, — самый знаменитый «реальный супергерой» Канады. Несмотря на грозное имя (Танатос — древнегреческая персонификация Смерти), занимается благотворительностью — раздаёт еду и одежду бездомным, защищает их от насилия и служит для них кем-то вроде третейского судьи, разрешая конфликты. Носит чёрное пальто, чёрную шляпу и зелёную маску в виде черепа, скрывает свою личность.

Реальные супергерои второго типа:

шоумены и фрики

Есть те, для кого создание такого образа лишь повод прославиться. Придумай-героя-надень-костюм-сделай-селфи! Залей видео на Ютуб! Собери побольше лайков! А уж если про тебя тиснет заметку какое-нибудь СМИ — всё, жизнь удалась!

Среди RLSH есть и парочка фриков, балансирующих на грани криминала. Так, житель австралийского города Перт, которого СМИ прозвали Человек-зажим (Wheel Clamp Man), освобождает заблокированные полицией автомобили. Анонимный мститель заявил, что однажды его машину несправедливо заблокировали и он заплатил штраф, после чего поклялся бороться с полицейским произволом. Аналогичной деятельностью занимался и Шлифовальщик (Angle Grinder Man) из Лондона.

В 2011 году в Рунете появился ролик человека в костюме ниндзя, который называл себя «челябинским Мстителем». Однако, кроме громкого заявления о борьбе с хулиганами и страницы в соцсетях, Мститель себя никак не проявил. Также занимаются исключительно саморекламой Чернобыль из Ульяновска и Человек-фольга из Уфы («печётся о вашей безопасности»). В том же году группа питерских студентов создала коллективного супергероя по имени Человек-Петербург, который должен был защищать людей от хамства. Молодой человек в плаще с изображением флага города и с эмблемой Санкт-Петербурга на груди выходил на улицы, чтобы собирать окурки и учить прохожих вежливости. Но движение развития не получило и быстро заглохло.

ТОП-5 «супергероических» фриков Рыцарь-Воин (Knight Warrior) Британский фанат комиксов Роджер Хэйхёрст, молодой садовник из Солфорда, пригорода Манчестера. Ночами разгонял буянящих пьяниц, причём одним лишь внешним видом — обычные люди, даже в подпитии, не рисковали связываться с психом в трико. Однако после того, как Рыцарь-воин стал героем СМИ, местная шпана сильно избила Роджера, после чего его мама попросила для сына защиты полиции. Государственный муж (Statesman) Служащий банка Скотт Кук, который ночами бродит по улицам родного Бирмингема, одетый в цвета британского флага. Теоретически может постоять за себя — в юности занимался боксом. Но в основном он даёт интервью СМИ, пропагандирует традиционные ценности и фотографируется с туристами. Тёмный Спартанец (Dark Spartan) Финансовый консультант Уилл из английского курортного города Торби (графство Девон), который создал отряд супергероев Justice Union. Прославился благодаря эффектному костюму, из-за чего неоднократно привлекал внимание СМИ. Вместе с друзьями патрулирует вечерние улицы и развлекает туристов. Супергерой (Superhero) Бывший рестлер из флоридского городка Клируотер, владелец магазина спортивных тренажёров. После армии закончил полицейскую академию, но карьера в органах не сложилась. Один из основных пропагандистов движения американских RLSH, создал группу супергероев Team Justice. Зетамэн (Zetaman) Живёт в Портленде (штат Орегон), настоящее имя Илья Кинг, — популяризатор американского движения RLSH. Действовал в интернете — вёл собственный онлайн-канал, где показывал сюжеты о похождениях «реальных супергероев». Утверждает, что владеет айкидо, но никогда не применял его на практике. Не так давно «подал в отставку» по причине женитьбы.

Реальные супергерои третьего типа:

борцы с преступностью и линчеватели

Есть, наконец, и те, кого действительно можно сравнить с Бэтменом или Карателем, — пусть их и немного. Это костюмированные линчеватели.

Суд Линча — практикуемая в Америке XIX века бессудная расправа, которую осуществляла толпа «неравнодушных граждан», иногда объединённых в добровольные «комитеты бдительности». Члены таких комитетов старались быть анонимными, потому носили маски или балахоны.

Строго говоря, любой супергерой, который, замаскировавшись, вершит правосудие по собственному разумению, — это линчеватель. Ведь, руководствуясь даже благими намерениями, можно таких дров наломать, что суперзлодеи обзавидуются. Потому люди, которые фактически занимаются самосудом, вызывают в обществе противоречивую реакцию. Впрочем, некоторые из линчевателей сотрудничают с полицией (по аналогии с советскими народными дружинниками) и личностей своих не скрывают.

ТОП-5 легальных линчевателей Феникс Джонс (Phoenix Jones) Самый знаменитый «реальный супергерой» США. Настоящее имя — Бенджамин Фодор. Вооружённый электрошокером и газовыми баллончиками, в костюме с встроенным бронежилетом патрулирует улицы города Сиэтла (штат Вашингтон). Его мишенями становятся хулиганы, грабители, угонщики, в борьбе с которыми супергерою помогают боевые навыки — он профессиональный борец MMA. С 2010 года Феникс Джонс совершил более полусотни подтверждённых полицией арестов. Мистер Экстрим (Mr. Xtreme) «Ночной патрульный» из калифорнийского города Сан-Диего. Полиции его личность известна, но журналистам он имени не сообщает. Владеет джиу-джитсу, днём работает охранником. Во время патрулирования носит костюм с бронежилетом, шлем, очки, использует газовый баллончик и тазер (электрошоковый пистолет). Произвёл несколько арестов, самый громкий — задержание серийного насильника, который в результате получил более тридцати лет тюрьмы. Тёмный страж (Dark Guardian) Житель Нью-Йорка Крис Поллак. Никогда не скрывал личности, потому не носит маски. Инструктор по боевым искусствам, обычное поле деятельности — нью-йоркские парки, где он разгоняет наркодилеров. Недавно открыл собственную Супергероическую академию. Тень (Shadow) Эксперт по восточным боевым искусствам Кен Андрэ из небольшого английского города Йовил (графство Сомерсет). Патрулирует улицы без маски, в чёрном костюме ниндзя, использует нунчаки и деревянную катану. Местные жители его поддерживают и жалоб не подают, так что полиции не к чему придраться, хотя при разгоне наркоторговцев и хулиганов Тень использует насилие. Днём работает охранником. Капитан Менганно (Captain Menganno) Бывший аргентинский полицейский Оскар Лефоссе из Буэнос-Айреса. С 2010 года патрулировал на мотоцикле ночные улицы своего квартала, разгоняя местную шпану. В 2013-м открыл огонь из незарегистрированного пистолета по машине предполагаемых преступников, после чего был привлечён к уголовной ответственности.

Кроме добровольных патрульных, есть линчеватели, которых власти считают правонарушителями. Естественно, такие «реальные супергерои» скрывают свои личности и стараются с журналистами не общаться. Потому известно о них мало и лишь со слов случайных свидетелей.

ТОП-3 тайных линчевателей Бэтмен из Бромли (Bromley Batman) Анонимный английский линчеватель, названный так журналистами в честь лондонского предместья, где он впервые появился. Это мужчина в чёрном костюме и маске, из-под которой виднеется борода (возможно, приклеенная). Он спасает людей от нападений грабителей, насильников и хулиганов. По свидетельству очевидцев, владеет боевыми искусствами. Ныне действует в английской провинции, последний раз замечен в марте 2016 года. Семь (Seven) Итальянский супергерой из города Мантуя (провинция Ломбардия), действует с весны 2014 года. Одет в бронированный костюм и шлем, использует сюрикены и телескопическую дубинку, занимается кикбоксингом. Нападает на наркоторговцев и насильников и жестоко их избивает, но его главная цель — педофилы. Из-за того, что органы правопорядка не могут поймать линчевателя, а его мишенью часто становятся известные преступники, итальянские журналисты предполагают, что Семь имеет связи среди правоохранителей или даже сам может быть полицейским. Сверкающий клинок (The Flashing Blade) Получил своё прозвище от журналистов в честь героя старого телесериала о мстителе со шпагой. Появился лишь однажды, летом 2007 года в английском городке Саут-Шилдс (графство Девон). Уличная банда с цепями, ножами и молотками окружила двух полицейских, которые в Англии во время патрулирования не носят огнестрельного оружия. Вдруг на бандитов напал неизвестный мужчина в капюшоне и с настоящей катаной наперевес. Он ранил одного из бандитов, остальные разбежались. Несмотря на помощь полиции, Клинка пытались привлечь к уголовной ответственности за вооружённое нападение, но так и не нашли.

* * *

Существование «реальных супергероев» — факт, от которого не отмахнёшься. Конечно, подавляющее большинство RLSH безобидны, иногда даже полезны. Если люди помогают немощным или кормят бездомных, притворяясь при этом героями массовой культуры, — что в этом плохого? Но если энтузиасты берут в руки оружие, поскольку не верят в способность государства решить назревшие проблемы, это уже тревожный для общества сигнал. А уж надевают ли они при этом маску Робина Гуда, Зорро или Бэтмена, совершенно неважно.