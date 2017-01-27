Шон Бин считается человеком-спойлером. Все говорят, что его герои часто умирают. Это не совсем так. Он даже не входит в число самых умирающих актёров Голливуда. В этом материале мы расскажем о людях-спойлерах, которые умирали на экране чаще, чем Шон Бин.

Осторожно, спойлеры! Это статья про смерти, поэтому её никак нельзя написать без спойлеров. Вас предупредили!

Шон Бин: 26 смертей

Для начала вспомним о смертях самого мистера Бина. Репутацию человека-спойлера он получил после роли Неда Старка в «Игре престолов». Казнь главного героя в первом же сезоне потрясла всех, кто не читал книгу.

Люди сразу вспомнили, что герои Шона умирают часто и кроваво. Например, Боромир во «Властелине колец» геройски пал, пронзённый стрелами. В «Золотом глазе» на Бина уронили огромную антенну, в «Играх патриотов» проткнули якорем, в «Острове» повесили на крюке, а в «Чёрной смерти» четвертовали.

Всего мы насчитали 26 смертей, считая озвучку мультфильмов (самая свежая была в мультфильме «Кингсглейв: Последняя фантазия XV». Неплохо, но не так много, как у других участников нашего топа.

Макс Фон Сюдов: 29 смертей

У шведа Макса Фон Сюдова особые отношения со Смертью. Ещё до переезда в Голливуд он играл с ней в шахматы в драме «Седьмая печать» и проиграл свою жизнь.

В ужастике «Изгоняющий дьявола» его довела до инфаркта одержимая девочка. В «Дюне» его бросили умирать в пустыне. Флэш Гордон раздавил его летающим кораблём. «Пробуждение силы» начинается с его смерти от рук Кайло Рена. Он погиб, спасая Судью Дредда от каннибалов, а в «Особом мнении» застрелился сам.

Ну а самая свежая смерть фон Сюдова произошла в шестом сезоне «Игры престолов». Так что Макс побил Шона Бина на его же территории.

Микки Рурк: 29,5 смертей

Микки Рурк погибает не больше всех, но чаще всех в нашем топе. Из голливудских звёзд у него, пожалуй, самая высокая смертность: он умирает примерно в 30% своих фильмов. Куда там Шону Бину!

И почти всегда это насильственная смерть. Его Марв из «Города грехов» был казнён на электрическом стуле. Героев Рурка застрелили в фильмах «Однажды в Мексике», «Домино», «Курьер» и многих других. В фэнтези «Война богов: Бессмертные» его заколол античный герой Тесей. А в «Железном человеке 2» он взорвался, пытаясь убить Тони Старка.

0,5 смерти мы засчитали Рурку за фильм «Рестлер». В финале не показана гибель героя, но учитывая его проблемы с сердцем, она более чем вероятна.

Бела Лугоши: 32 смерти

Венгр Бела Лугоши прославился ролями в фильмах ужасов. Он постоянно играл вампиров и злодеев, которые гибли от рук героев. Его самая известная роль — Дракула в одноимённом фильме, и в финале графа пронзили колом. В фильме «Белый зомби» Белу сбросили со скалы, а в «Чёрной пятнице» — погребли заживо. Он дважды играл горбуна Игоря, и оба раза этого героя убивали. В общем, в старых чёрно-белых ужасах Лугоши то и дело смачно умирал.

Увы, последний его персонаж погиб в худшем фильме всех времён: печально известном «Плане девять из глубокого космоса». Но Бела этого не увидел: ещё до премьеры он умер по-настоящему.

Винсент Прайс: 33 смерти

Винсент Прайс тоже был иконой хоррора, и его постоянно убивали.

В фильме «Великий инквизитор» его герой поплатился за охоту на ведьм. В «Последнем человеке на Земле» Прайса убивают вампиры, в которых превратилось человечество. В «Десяти заповедях» его задушил пророк Моисей. В «Театре крови» он покончил с собой, воскрес и… снова покончил с собой! Он сыграл разных героев в двух версиях «Башни смерти», но оба раза погиб. А уж как Прайс умирал в экранизациях Эдгара По! «Дом Ашеров», «Колодец и маятник», «Маска красной смерти» — всех и не упомнить.

Ну а последняя смерть Прайса вышла очень трогательной. Тим Бёртон пригласил своего кумира сыграть в фильме «Эдвард Руки-ножницы». Винсент исполнил роль учёного, который создал Эдварда, но не успел дать ему нормальные руки.

Борис Карлофф: 40 смертей

Ещё один мастер ужасов, Уильям Генри Пратт, снимался под псевдонимом Борис Карлофф. Он стал известен по роли чудовища Франкенштейна, которое в финале сожгли на мельнице. Позже в «Доме Франкенштейна» Карлофф сыграл безумного учёного, которого убил тот самый монстр. А в «Чёрной комнате» он исполнил роли двух близнецов, и оба погибли.

Карлофф и Лугоши были вечными соперниками и часто снимались вместе. В ужастике «Чёрный кот» Бела убил Бориса, а в «Невидимом луче» — наоборот. В «Вороне» (1935) они убили друг друга, а в комедии «Вы узнаете» вместе взорвались. И всё-таки в нашем топе впереди Карлофф: в его фильмографии мы насчитали на восемь смертей больше.

Кристофер Ли: 46 смертей

Сэр Кристофер Ли исполнил более двухсот ролей. Играл он обычно злодеев и умирал очень часто. Всю его фильмографию посмотреть не под силу живому человеку, так что даже не исключено, что мы что-то упустили.

Он больше десяти раз сыграл Дракулу, и, как правило, дело кончалось очередной гибелью графа. Ли убивали в фильмах «Мумия», «Проклятие Франкенштейна», «Четыре мушкетёра», «Распутин: Безумный монах» и даже в детской сказке «Мио, мой Мио». В роли графа Дуку в «Звёздных войнах» он погиб от руки Энакина. А озвученному им Бармаглоту отрубила голову Алиса в стране чудес.

В число смертей Ли мы включили и гибель Сарумана из расширенной версии «Властелина колец». Для этой сцены Кристофер сам подбирал звук удара ножом. Он сражался во Второй мировой и знал, как звучит настоящее убийство.

Джон Хёрт: 48 смертей

Настоящий человек-спойлер — это не Шон Бин. Это Джон Хёрт. Именно он умирал на экране наибольшее число раз. И порой это получалось очень ярко.

Хёрт — единственный, из кого Чужой вылупился дважды. Сперва по-серьёзному, в фильме «Чужой», а потом Джон спародировал эту сцену в комедии «Космические яйца».

Именно Хёрт был под маской Человека-слона, умершего от страшной болезни. Он был диктатором, убитым в «V значит Вендетта», и приёмным отцом Хеллбоя, павшим от рук нациста. Он был Доктором Кто в телефильме «День доктора» и переродился в финале. В антиутопии «Сквозь снег» его казнили злодеи. А в фильме «Контакт» он умер от старости, зато в космосе. Недавно Хёрт сыграл умирающего вампира в драме «Выживут только любовники» и был раздавлен статуей в «Геракле».

Сэр Джон Хёрт — самый умирающий актёр Голливуда. По числу смертей он превосходит Шона Бина почти вдвое. Ну а в реальности он жив-здоров и несмотря на возраст, снимается в новых фильмах. Так что пожелаем мистеру Хёрту умирать ещё много-много раз. У него это отлично получается!

Почётные упоминания Шарлиз Терон и Шелли Винтерс В наш топ не вошла ни одна актриса. Сценаристы не любят убивать женщин на экране. Но есть два исключения. Героини Шарлиз Терон умерли как минимум 12 раз, в том числе в фильмах «Прометей», «Адвокат дьявола» и обеих частях «Белоснежки и охотника». Но звание самой умирающей актрисы мы присуждаем Шелли Винтерс, сыгравшей в «Лолите» Кубрика и многих нуарных детективах. Её героини умирали 19 раз. Аль Леонг Китайский каскадёр Аль Леонг играет эпизодических злодеев и погибает более чем в 50% случаев. Из 46 его фильмов он был убит, насколько нам удалось выяснить, как минимум в 24, в том числе в «Крепком орешке» и «Смертельном оружии». Так что в процентах Леонг смертнее, чем любой участник нашего топа, даже Микки Рурк. Мэтт Стоун Ну а если считать за отдельные примеры разные серии одного мультсериала, то безоговорочным лидером будет Мэтт Стоун, озвучивший Кенни в «Южном парке». Его персонажа убили более ста раз. Сволочи!