«Притяжение»: нормальное российское кино

На московский район Чертаново падает инопланетный корабль, разрушая несколько жилых домов. Военные тут же оцепляют место крушения и вступают в контакт с пришельцами. Те обещают, что покинут планету, как только починят звездолёт, но на это нужно время. А местных жителей такое соседство не устраивает, и напряжение стремительно нарастает.

Жанр: подростковая научная фантастика

Режиссер: Федор Бондарчук

В ролях: Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков

Премьера в России: 26 января 2017 года

Возрастной рейтинг: 12+

Похоже на: «Инопланетянин», «Тепло наших тел», «Прибытие»

В последний год словосочетание «российский блокбастер» потихоньку перестает быть ругательным. «Хардкор», «Экипаж», «Ледокол» и «Дуэлянт» раскололи зрителей и критиков на разные лагеря, но единогласного осуждения не вызвали. Кажется, российское развлекательное кино потихоньку выкарабкивается из темной бездны. И «Притяжение» Федора Бондарчука это подтверждает.

Не подумайте, что это выдающийся фильм, — вовсе нет, особенно в мировом масштабе. Он — нормальный, и это в данном случае лестная характеристика. На «Притяжение» можно смело идти без намерения посмеяться над очередным выкидышем российского кинопрома. И оно смотрится гораздо лучше какой-нибудь «Пятой волны» или «Дивергента».

Почему такое сравнение? Да потому, что Бондарчук снял типичную подростковую фантастику. Не верьте рекламной кампании и не рассчитывайте на отечественный «Район № 9». Этот фильм в первую очередь о любви, а не о выяснении отношений с пришельцами.

Главная героиня, московская старшеклассница Юля в исполнении Ирины Старшенбаум, ничем особо не отличается от сверстниц. Она скучает на уроках, мечтает вместе с подружкой попасть на концерт Макса Коржа и встречается с типичным «плохим парнем», чем изрядно злит отца-военного. Но привычный уклад ее жизни рушится, когда гигантский инопланетный шар разносит дом подруги, погребая ту под обломками и едва не убивая саму героиню. Юля мечтает отомстить пришельцам — но всё меняется, когда она сама вступает в контакт с инопланетянином.

Создатели фильма старательно держали в тайне главную сюжетную линию, и их можно понять: без этого фильм стал бы очень предсказуемым. Если первые полчаса картина о первом контакте действительно интригует, то потом история ложится в легко узнаваемую колею, и последующие события может угадать даже не слишком насмотренный зритель.

Сценарий «Притяжения» писали Андрей Золотарев, на счету которого в основном сериалы разного качества, и Олег Маловичко — в его фильмографии есть как успешные проекты (триллер «Домовой» и «Метод» — лучший отечественный сериал последних лет), так и полные провалы (ремейк «Веселых ребят», «Ночные стражи»). Но и те, и другие полны жанровых клише. И либо режиссеру и команде удается оттенить эти штампы грамотной постановкой и яркими актерскими работами, либо штампы погребают под собой фильм. «Притяжение» — это скорее первый вариант.

Да, история банальна и предсказуема, но при этом стройна и логична. В ней нет событий без следа или персонажей ниоткуда. Недавнего «Викинга» многие критикуют за то, что герои совершают непонятные поступки, а зрителю приходится самому придумывать им мотивацию и искать в картине причинно-следственную связь. А в «Притяжении» все ружья заботливо развешиваются по стенам на глазах у зрителя, чтобы потом выстрелить в назначенный час. На этом же построено большинство удачных шуток в фильме. Вводится сетап, а спустя какое-то время, когда зритель уже отвлекся, звучит панчлайн. Все по законам комедии.

Персонажи тоже не выходят за рамки стереотипов, но стараниями актеров обретают объем. Отец главной героини — типичный военный из фильмов-катастроф, но Олег Меньшиков даёт почувствовать в нем и силу характера, и жесткость, и безграничную любовь к дочери. Александр Петров в очередной раз играет обаятельного гада, который в какой-то момент может потерять контроль над собой и закатить яркую истерику.

Ирина Старшенбаум, как ни прискорбно, вызывает меньше всего положительных эмоций, хотя, казалось бы, именно ее героине надо бы сопереживать сильнее всего. Но прописана она довольно поверхностно, да и сыграна без нюансов. За ней просто скучно наблюдать, а за некоторые поступки главную героиню и вовсе хочется облить ледяной водой. А вот персонаж по прозвищу Харитон в исполнении Рината Мухаметова, напротив, получился интересным. Опять же ничего нового с точки зрения сценария, но харизма актера вытягивает материал.

Лучше всего «Притяжению» удалось показать реакцию людей на крушение инопланетного корабля. Все сделано достоверно и с учетом российских реалий: наверное, если завтра на Чертаново действительно рухнет звездолет, именно это мы будем слышать в выпусках новостей и читать в соцсетях.

При желании в картине Федора Бондарчука можно увидеть и актуальный комментарий на тему ксенофобии. Представители иной цивилизации оказались в Москве лишь по воле обстоятельств, но большинство местных их уже не любит, и не только по объективным причинам (во время крушения погибли чьи-то родные и близкие), но и просто потому, что они «не такие». Голоса одиночек, утверждающих, что с пришельцами надо подружиться, заглушает рев агрессивной толпы, рвущейся в бой.

Знаменитые фразы из трейлера «Из другой галактики? А мы из Чертаново!» и «Это наша Земля!» в самом фильме звучат не как лозунги храбрых ополченцев, а как призыв к бессмысленному погрому.

Визуально фильм выглядит хорошо, особенно по меркам российского кино. Сцена крушения космического корабля, которую вставляли в каждый трейлер и на каждый постер фильма, в IMAX смотрится достойно, как и финальная битва с участием разъяренной толпы, военных и пришельцев. Вообще экшена в «Притяжении» не так уж много, но каждая сцена выглядит на все 380 миллионов рублей, что вложены в проект. Есть подозрение, что про «Защитников», снятых за аналогичную сумму, такого сказать будет нельзя.

«Притяжение» — маленький шаг для мирового кинематографа, но огромный скачок для российской кинофантастики. Среди фильмов Федора Бондарчука этот, пожалуй, наименее спорный и претенциозный. Если вы не ждали отечественного «Дня независимости» и ничего не имеете против подростковых блокбастеров, то «Притяжение» вполне может оставить приятные впечатления.

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