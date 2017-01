Circle of Dust — Machines of Our Disgrace

Стиль: Индастриал-метал

Издатель: FiXT, 2016

Страна: США

Число треков: 13

Сайт: circleofdust . net

Почти 20 лет Circle of Dust пребывал в спячке, пока в 2016 году Клэйтон (Celldweller) не решил наконец оживить этого индустриального тяжеловеса. Музыканту даже удалось выкупить права на все старые альбомы проекта, благодаря чему поклонники смогли насладиться переизданиями и ремастерами всех полноформатных пластинок Circle of Dust со множеством дополнительных материалов. Ну а вишенкой на торте стал новый альбом. Circle of Dust — «тёмная сторона» творчества Клэйтона, и Machines of Our Disgrace это подтверждает. Он более прямолинейный и напористый, чем последние работы Celldweller, и не такой стильный, как Scandroid. Его мир — это мрачный мир технологий, поглощающих человека настолько, что понять, где заканчивается живое существо и начинается машина, уже невозможно.

Circle of Dust звучит гораздо тяжелее, чем другие проекты Клэйтона, — тут есть и мощные риффы, и «холодные» клавиши, и скоростные ударные с яростным скримингом. Треклист радует разнообразием: качающие Machines of Our Disgrace и Contagion, агрессивные Humanarchy и Neurachem, пульсирующая Outside In, бодрящая Neophyte, несколько инструментальных композиций. При этом диск получился цельным и очень продуманным — несмотря на тяжелое звучание многих треков, он совершенно не утомляет, и к нему хочется возвращаться снова и снова.

А ещё на Machines of Our Disgrace Клэйтон объединяет самые разные направления индастриала: внимательный слушатель легко уловит нотки Fear Factory, Front Line Assembly, Ministry и даже Nine Inch Nails. На выходе получается самобытный альбом, сочетающий лучшие черты индастриала 1990-х с современным звучанием и фирменным качеством записи — спасибо продюсерскому опыту Клэйтона.

Итог: пока другие ветераны жанра тонут в самоповторах и неуместных экспериментах, Клэйтон выдал продуманный, современный, тяжёлый и атмосферный альбом, который порадует любого поклонника индустриального рока.

Дуэт для одного На последних работах Клэйтона наблюдается довольно интересная тенденция: музыкант записывает совместные треки с самим собой. На последнем альбоме Celldweller был трек Breakout (feat. Scandroid), на диске Scandroid — композиция Pro-Bots and Robophobes (feat. Circle of Dust), ну а на Machines of Our Disgrace есть песня Embracing Entropy (feat. Celldweller). Сделано это затем, чтобы поклонники одного проекта, до этого не знавшие о существовании других, могли ознакомиться с несколькими гранями творчества Клэйтона, не отвлекаясь от прослушивания.