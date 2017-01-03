После выхода фильма «Бэтмен против Супермена: На заре Справедливости» в Сети появилась информация, что Бен Аффлек станет режиссёром нового сольного фильма о Бэтмене в обновлённой киновселенной DC. Однако в недавнем интервью изданию The Guardian Аффлек рассказал, что у фильма до сих пор нет сценария.

Это ещё далеко не решённый вопрос. У нас всё ещё нет сценария. Если он не будет настолько хорош, как я хочу, то мне придётся просто отказаться от этого проекта.

Официально у фильма нет ни названия ни даты выхода, однако весной 2018 года у Warner Bros. есть слот под безымянную премьеру. Поклонники предполагают, что это мог быть сольный фильм про Бэтмена. Предполагается, что в фильме появится актёр Джо Манганьелло в роли Дэфстроука.