Студия Legendary начала переговоры с режиссёром Дени Вильнёвым («Прибытие», «Убийца», «Бегущий по лезвию 2049») о его участии в новой экранизации «Дюны» Фрэнка Герберта. Эту радостную новость сообщило издание Variety. Пока ещё только ведутся переговоры, но уже стоит скрестить пальцы наудачу.

Напомним, с месяц назад прогремела новость, что студия Legendary выкупила права на «Дюну». По соглашению студия может «разрабатывать и распространять экранизацию в формате полнометражного фильма или телевизионного сериала для широкой аудитории».

После этой новости наш киноредактор написал колонку о том, какой он видит идеальную «Дюну» на экране. Одним из пунктов был как раз Дени Вильнёв в режиссёрском кресле — и теперь идеальная «Дюна» стала на шаг ближе к реальности.

Подробнее Какой должна быть экранизация «Дюны» Наш редактор рассуждает, какой он хотел бы видеть новую экранизацию «Дюны» и что в ней стоит сохранить из предыдущих, а что нет.

В 1984 году Дэвид Линч уже экранизировал «Дюну» с Кайлом Маклалхеном в главной роли. Лента имела много расхождений с книгой и с треском провалилась в прокате. Позднее фильм несколько раз монтировали заново с добавлением новых сцен, что позволило фильму найти своих поклонников.

В 2000 году канал SciFi показал мини-сериал по «Дюне», который был ближе к книге, но из-за недостатка бюджета проигрывал в визуальном плане.

Читайте также «Дюна» Ходоровски: величайший неснятый фильм Как Сальвадор Дали должен был играть императора под музыку Pink Floyd.