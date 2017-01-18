18 января генеральный директор компании Valve Гейб Ньюэлл ответил на вопросы пользователей Reddit. Он рассказал про развитие платформы Steam, о разработке новых игр и о применении новых технологий. Конечно, не обошлось и без традиционного вопроса о Half-Life 3.

Онлайн-интервью шло полтора часа. За это время пользователи оставили 14 тысяч комментариев. Гейб Ньюэлл ответил лишь на некоторые из них.

Об играх от Valve

Пользователи спросили Ньюэлла о его любимых играх от Valve. Он рассказал, что среди одиночных ему больше всего нравится Portal 2, а из мультиплеерных он чаще играет в Dota 2. Пользователи удивились, почему выбор пал не на Half-Life. Ньюэлл рассказал, что всё дело в личном участии в проекте.

При работе над Half-Life я был куда сильнее вовлечён в процесс разработки и принятия решений. Так что теперь я вижу в этих играх ряд вещей, о которых сожалею. Я предпочитаю те игры, в работе над которыми участвовал меньше. Когда вы разрабатываете игры, всегда приходится идти на компромиссы. Чтобы что-то добавить в игру, приходится чем-то пожертвовать. В случае Half-Life я принимаю всё близко к сердцу. Особенно Зен.

На вопрос о том, стоит ли надеяться на появление новых проектов во вселенной Half-Life/Portal, Ньюэлл ответил лаконично: «Да». Другой вопрос касался фильмов от Джей Джей Абрамса в той же вселенной. «Да, их стоит ждать».

На вопрос о продолжении игры Left 4 Dead Ньюэлл дал развёрнутый, но бесполезный ответ.

Как правило, игры — итог взаимодействия ведущей технологии, людей, которые хотят с ней работать, и игровой франшизы, которая кажется им подходящей песочницей, чтобы экспериментировать с технологиями и дизайном. Когда мы решили поработать над маркетингом, бесплатными играми и пользовательским контентом, для этого отлично подошла игра Team Fortress. Эта работа завершилась освещением всего, что мы делали в мультиплеерной среде. Left 4 Dead — хороший проект, в котором можно создавать интересные сюжеты.

О новых игровых технологиях

Директора Valve спросили о планах по развитию движка Source 2 в ближайшие несколько лет.

Мы используем Source 2 как основное средство разработки. Недавно мы обновили движок Dota 2. Кроме этого, мы применяем движок в основе некоторых неанонсированных проектах. Мы хотим, чтобы все, кто у нас работает над играми в Valve, использовали один и тот же движок. Мы планируем сделать его доступным для самого широкого круга разработчиков. И мы выложим его бесплатно.

В отдельном обсуждении пользователи поинтересовались, в каком направлении будет развиваться Valve дальше.

Есть кое-что, над чем мы работаем прямо сейчас. Это расширит диапазон возможностей для создания новых игр и приложений. Мы думаем, что инвестиции в аппаратное обеспечение приведут нас к этим возможностям. Мы разрабатываем контроллер для кистей рук одновременно с производством собственных игр в виртуальной реальности. Некоторые из нас размышляют об искусственном интеллекте. Эта технология у всех на слуху. У нас достаточно данных и вычислительных мощностей, чтобы развернуть технологию машинного обучения. Лично я вижу потенциал в исследованиях интерфейса «мозг-компьютер».

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О развитии платформы Steam

В обсуждении зашла речь о сервисе Steam. Ньюэлл считает, что платформа по-прежнему нуждается в обновлениях; особенно это касается службы поддержки.

С прошлого онлайн-интервью мы ввели систему возврата средств, команда службы поддержки выросла в пять раз, мы запустили новый сайт поддержки и систему тикетов. Мы сократили время ожидания ответов на большинство заявок и, как нам кажется, повысили качество самих ответов. Мы определённо считаем, что этого недостаточно. Мы будем сокращать время ответов техподдержки и работать над их качеством. Также мы планируем увеличить команду техподдержки в регионах по всему миру.

Директор Valve недоволен существующей торговой площадкой и в будущем намерен уделить внимание и ей. Также он пообещал рассмотреть отключение Steam-уведомлений во время игр.

В одном из обсуждений директора Valve спросили, не слишком ли много игр сомнительного качества выходит в последнее время (до 40% всех игр в Steam вышли в 2016 году).

Не существует единой системы определения качества. Мы видим, что разные люди играют в разные игры. Мы стараемся поддерживать разнообразие. Нам предстоит ещё много работы, чтобы сделать подходящий фильтр для покупателей.

Общие вопросы

Некоторые пользователи спросили директора Valve о том, как он начал свой путь в геймдеве, и попросили дать совет начинающим разработчикам.

Когда я начал программировать, я не думал, что это станет работой. Я этим занимался, потому что это было весело. Самое важное, что вы можете сделать в геймдеве, — попасть в последовательный цикл, где можно измерить воздействие вашей работы и увидеть, какие изменения приводят к новым результатам. Не важно, что именно вы разрабатываете, — цикл из гипотез, изменений и воздействий даст вам колоссальный опыт.

Отдельно у Ньюэлла спросили, есть ли у него любимая игра в 2016 году, выпущенная не Valve.

Тут мои коллеги говорят: «Plants vs Zombies», и хохочут надо мной.

Традиционный вопрос про Half-Life 3

Конечно, не обошлось без расспросов о Half-Life 3. Спросили также про недавние публикации о незавершённой третьей части.

Число «3» упоминать нельзя. Я вот лично верю всем неназванным анонимным источникам в интернете.