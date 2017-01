Журналист и писатель Дэвид Кушнер (David Kushner) анонсировал выход графического романа Rise of the Dungeon Master. Он будет посвящён жизни Гэри Гайгекса, автора настольной ролевой игры Dungeons & Dragons. Об этом сообщает издает издание Polygon.

Графический роман основан на интервью и биографических материалах Кушнера о Гайгексе. Кушнер был последним журналистом, кому довелось взять интервью у Гайгекса перед его кончиной. Статья вышла в журнале Wired в марте в 2008 года.

Описание от издателя гласит, что роман будет похож на саму ролевую игру. В нём будет рассказчик и персонажи, описывающие свои действия от первого лица.

За иллюстрации в книге отвечает художник и карикатурист Корен Шадми (Koren Shadmi). Недавно он опубликовал у себя в аккаунте Twitter несколько набросков для Rise of the Dungeon Master.

