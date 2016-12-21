Организаторы игротеки настольных ролевых игр «Ролекон» и компания Mail.Ru Group приглашают всех желающих поиграть в НРИ 25 декабря в офисе Mail.Ru Group (Москва, Ленинградский проспект 39, строение 79). Игротека бесплатная, участникам нужно только зарегистрироваться.

Посетители смогут сыграть в приключения самых разных жанров. Ведущие проведут игры по системам Dungeons & Dragons, Pathfinder, Fate Core, Savage Worlds и многим другим. Игры будут разделены на два блока — утренние (с 11:00 до 15:00) и вечерние (с 16:00 до 20:00).

Помимо этого, по правилам Dungeons & Dragons пройдёт официальное мероприятие The Iron Baron, в котором одновременно примет участие 10 игровых партий. Героям в общем сюжете предстоит защитить от опасности Побережье мечей, известное многим по сериям Neverwinter Nights, Baldur’s Gate и книгам роберта Сальваторе про тёмного эльфа.

Зарегистрироваться на игротеку можно на сайте «Ролекона», где указаны игры и оставшиеся свободные места. Не забудьте взять с собой паспорт — без него вас не пустят в здание!