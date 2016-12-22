«Изгой-один»: вырезанные сцены и альтернативный финал

На прошлой неделе в кинотеатрах успешно стартовал первый спин-офф «Звёздных войн» — «Изгой-один». Пусть фильму не удалось побить рекорд «Пробуждения Силы», он лидирует в мировом прокате. Хотя ещё недавно отношение зрителей и прессы к фильму было скептическим: ходили слухи, будто Disney вмешались в съёмки фильма и летом пришлось экстренно переснимать некоторые сцены.

Слухи оказались правдой. Доказательством тому служат фрагменты, показанные в трейлерах и не вошедшие в сам фильм. Мы разобрались, что изменилось в первоначальном сценарии, какие эпизоды были пересняты, почему не стоит ждать режиссёрской версии и какого персонажа из фильма мы ещё можем увидеть во франшизе.

Пропавшие фрагменты из трейлеров

Первый тизер-трейлер «Изгоя» явно делался из первоначальной версии фильма и содержит очень много кадров, не вошедших в итоговую картину. Трейлер даже начинается с того, что Джин Эрсо называет своё имя — в фильме она своё происхождение благоразумно скрывает. В финальном монтаже пропала и её фраза «У нас же восстание, вот я и бунтую», по которой становится ясно, что девушка раньше имела отношение к повстанцам.

Не попал в фильм и знаменитый кадр, где Джин одета в имперскую форму. Она переодевается и в фильме, но конкретно этой сцены на фоне этого коридора мы так и не увидели.

Повстанец-террорист Со Геррера в исполнении Фореста Уитакера тоже изменился. В «Изгое-один» он предстаёт перед нами более старым и с совершенно иной причёской. Это наводит на мысли, что из фильма вырезали флешбэк с участием молодого Со. Монолог повстанца-радикала из тизера тоже остался за кадром.

Второй трейлер мы увидели в августе. Он куда больше похож на итоговый фильм, но и в нём много странного. В трейлере нам показали Дарта Вейдера на фоне красных схем, но в картине этих декораций нет. Был вырезан и диалог Кренника и Дарта Вейдера: «Мощь, о которой идёт речь, неизмерима». Обратите внимание на фон в этом кадре — похоже, разговор происходил не в крепости Вейдера на Мустафаре, а на борту космического корабля.

Изменились и фрагменты с другими героями. Скажем, фраза Кассиана в трейлере «Если ты пойдёшь на это, я хочу помочь» вызывает впечатление, будто Кассиан дружит с Эрсо с самого начала. В фильме он говорит нечто подобное лишь под конец, перед операцией на Скарифе. Из фильма вырезали и шутку дроида K-2SO «Капитан говорит, что вы друг. Я оставлю вас в живых», и его слова о процентной возможности неудачи, и крик Малбуза «Они разрушили наш дом!».

Переснятый финал

Но интереснее всего рассмотреть кадры финального боя, которые попали в трейлеры, но так и не вошли в сам фильм. По ним мы можем воссоздать третий акт таким, каким он был до пересъёмок.

К примеру, в фильм не вошли кадры, где Джин на вершине башни видит имперский истребитель, и те, где она с жёстким диском в руках бежит по пляжу. Похоже, в альтернативном финале героям помешали отправить данные через антенну, и им пришлось тащить носитель на корабль вручную. Значительное количество кадров из этой вырезанной сцены можно увидеть в ролике ниже.

У этой теории, помимо кадров, есть ещё одно косвенное подтверждение. В новом DLC «Битва за Скариф» для экшена Star Wars: Battlefront игрокам тоже предлагается похитить чертежи Звезды смерти. Но доставить данные они должны на готовый к отлёту U-Wing.

Джин Эрсо ещё вернётся?

Известно, что по сценарию финал планировался менее жестоким. В разговоре с изданием Empire Эдвардс заявил, что именно Disney развязали ему руки и помогли снять именно такую концовку, какую мы увидели в кинотеатрах.

В первой версии сценария должны были умереть не все герои. Мы предполагали подобный исход, но не могли на такое решиться. «Они не позволят нам этого сделать», — думали мы про Disney. Я пытался работать с вариантом сценария, где герои выживают. И каждый, кто его читал, спрашивал: «Эй, так они вроде должны умереть?» — или что-то в этом духе. Мы думали, что нам не позволят всех убить, но Кэти [Кэтлин Кеннеди, президент Lucasfilm] и все в Disney сказали: «Хм, это имеет смысл. Думаю, они могут погибнуть, ведь в “Новой надежде” их нет». И нам развязали руки. Во время съёмок я ждал, что кто-нибудь скажет: «Знаете что? Давайте снимем сцену, где с Джин и Кассианом всё в порядке и они уже на другой планете». Но никто не подошёл, никто не предложил подобного. Так что мы сделали то, что должны были.

Похоже, что в первоначальном монтаже фильма выживала как минимум Джин Эрсо. Доказательством этой теории служит твит сценариста Гэри Уитты, который он, правда, уже удалил. Гэри заявил, что после просмотра первой версии монтажа (где некоторые герои, включая Джин, выжили) Disney разрешили поубивать всех.

Теорию подтверждают и источники издания The Hollywood Reporter. Они сообщают, что в контракте Фелисити Джонс указаны два фильма по «Звёздным войнам». Теоретически, если бы Джин уцелела, «Изгой-один» мог бы получить продолжение, совпадающее по времени с «Новой надеждой».

Однако теперь героиня мертва, а Кэтлин Кеннеди заявила, что «Изгой-один» не получит сиквела, сколько бы денег ни собрал. В таком случае интересно, где и когда Джин Эрсо снова появится в «Звёздных войнах». Возможно, героиню введут в сольном фильме про Хана Соло — ведь в тот период она была ещё жива. А может, её покажут в загадочном третьем фильме «Историй». При большом желании Disney могут даже объявить об её чудесном спасении — в конце концов, это же «Звёздные войны»!

Помимо Джин в альтернативном финале, вероятно, выжил и дроид K-2SO. В вырезанных кадрах можно различить актёра Алана Тьюдика, одетого в специальный костюм для захвата движений. Именно он сыграл дроида. Скорее всего, в финале команде удалось добраться до корабля и покинуть Скариф прежде, чем Звезда смерти атаковала штаб.

* * *

«Изгой-один» — тот редкий случай, когда вмешательство студии в работу съёмочной команды сделало фильм лучше. В отличие от картин киновселенной DC, которые пришлось исправлять режиссёрскими версиями, он вышел именно таким, каким его хотел видеть Гаррет Эдвардс — по сути, «режиссёрскую версию» мы и увидели в кинотеатрах. Лента стала мрачнее и драматичнее, мы смогли прочувствовать отчаяние повстанцев, пожертвовавших собой ради шанса на победу. Согласитесь, эта история заслуживала именно такого финала.