25 января не стало Белы Клюевой — редактора, переводчика, популяризатора фантастики. Ей было 92 года.

Бела называла себя «бабушкой советской фантастики» — и это было вполне заслуженное звание. Она работала в редакции фантастики издательства «Молодая гвардия», и её стараниями множество книг — в том числе романы братьев Стругацких — сквозь все инстанции пробились к читателям. Без Белы Клюевой не было бы серии «Библиотека советской фантастики», 25-томника «Библиотека современной фантастики», ежегодников «Фантастика». Бела занималась и переводами — переводила на русский произведения Рэя Брэдбери, Роберта Шекли, Эрика Рассела и других авторов. После ухода из «Молодой гвардии» она работала во Всесоюзном агентстве по авторским правам и способствовала тому, чтобы наши НФ-книги выходили за рубежом. За пропаганду советской фантастики она в 2002 году удостоилась премии им. Ефремова.