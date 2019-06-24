Составление списков лучших книг — одно из любимых занятий едва ли не каждого поклонника литературы. Критики и читатели, издатели и журналисты, матёрые фэны и совсем ещё юные неофиты — практически все стремятся поделиться своими вкусами, предпочтениями, мнениями. И другие охотно читают эти списки: кому-то сложно ориентироваться в потоке литературы, а кому-то просто приятно, что его вкусы совпадают со вкусами уважаемых людей. Так что было бы странно, если бы редакция «Мира фантастики» не попыталась выбрать «самые-самые» фантастические книги. Те, что сыграли значительную или даже ключевую роль в развитии жанра. Мы делали это не раз. Первую попытку мы предприняли в сентябре 2008 года, когда в МирФ № 61 опубликовали сотню самых значимых книг. Но, естественно, в тот список вошли далеко не все важные произведения. Поэтому мы решили его дополнить — и ровно через десять лет, в сентябре уже 2018 года, в МирФ № 181 появился новый топ. Туда попали в том числе книги, вышедшие за последнее десятилетие. На этой страницы мы решили объединить оба топа в удобной форме с сортировкой по жанрам. Читайте больше — оно того стоит!