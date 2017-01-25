Перед нами обычный сельский пейзаж. Поля, холмы, коровы… и огромные боевые роботы. Дико, не правда ли? Но польский художник Якуб Розальски вполне органично совмещает в своих картинах историю и фантастику, реалии 1920-х годов и футуристическую технику. Мы расспросили художника о том, как гигантские шагоходы могут пробудить интерес к истории.

Первый вопрос — традиционный. Когда и почему вы решили стать художником?

Я любил рисовать, сколько себя помню, и всегда интересовался фэнтези и фантастикой, так что это было вполне естественное решение. Свои первые картины я писал на холсте и бумаге — компьютерную графику я освоил много позже. Надеюсь, что это видно по моим работам.

Как думаете, может ли художник быть самоучкой? Что в вашем образовании вы считаете самым ценным?

Для меня поступление в художественную школу было довольно очевидным шагом. Я учился классической живописи, но ещё полезнее для меня оказалось изучение работ моих любимых художников. Я много читал, всегда с восхищением разглядывал альбомы по искусству и картины старых мастеров, и всё это, конечно, помогло мне сформироваться как художнику. Но вообще это процесс длиной в целую жизнь, и я не могу выделить какое-то самое значимое событие, которое сильнее всего на меня повлияло.

Сейчас вы работаете и в «цифре», и в традиционной манере. А что предпочитаете?

Я люблю обе техники. Обычно я рисую в «цифре» на планшете, потому что это позволяет мне сэкономить кучу времени, которое я могу провести с любимыми. Но я часто ловлю себя на том, что соскучился по краскам и холсту, и тогда пишу традиционные картины.

Я часто ловлю себя на том, что соскучился по краскам и холсту

У вас довольно узнаваемый стиль. Это результат долгих экспериментов или вы его нащупали ещё на заре своей карьеры?

Я много лет экспериментировал со стилем и с техниками и сейчас нашёл то, что мне больше всего подходит, — своеобразную смесь импрессионизма и натурализма. Я стараюсь сочетать классический стиль с современными приёмами и новыми интересными концепциями. Для меня важно и создать атмосферу, и рассказать с помощью своих картин некую историю, показать обыденные ситуации в непривычном окружении.

Я выбираю приглушённые, сдержанные тона, а динамике предпочитаю статику. Почему — не знаю, никогда об этом не задумывался. Просто рисую так, как нравится. Возможно, мои картины — отражение моей личности, моих пристрастий и интересов. Я люблю дикую природу, простор, неяркие цвета, зиму, животных…

Кстати о животных: частый гость на ваших картинах — медведь, причём, судя по всему, вполне конкретный. Можете про него рассказать?

Это медведь по имени Войтек. У него удивительная история. Его во время Второй мировой «усыновила» польская Армия Андерса. Войтек прошёл вместе с армией от Ирана, где он был подобран медвежонком, до Британии. Медведь помогал солдатам во время битвы при Монте-Кассино в Италии — подносил им ящики со снарядами. Многие люди, увидев мои картины, заинтересовались историей Войтека — и благодаря этому узнали о наших солдатах и о сражении при Монте-Кассино. Я горд и счастлив, что так получилось.

У медведя по имени Войтек удивительная история

По вашим картинам видно, что история для вас много значит. Можете рассказать о своём проекте «1920+», где вы поместили в исторический антураж боевых роботов?

В основу этого проекта легла Варшавская битва 1920 года и Советско-польская война в целом. Она длилась с февраля 1919 года по март 1921-го. Многие историки называют Варшавскую битву одним из важнейших сражений в истории, потому что она остановила распространение революции и тем самым определила судьбу Европы.

После Первой мировой войны Европа была полна революционных настроений. Большевики решили этим воспользоваться и с большой армией стали продвигаться на запад. Польша была первой страной, которая оказала им настоящее сопротивление. Наша независимость была восстановлена. Об этом мало кто знает в подробностях, а между тем это интересный исторический период. Помимо прочего, это была последняя война, в которой серьёзную роль сыграла кавалерия.

Что до огромных боевых роботов, то я люблю их с самого детства. Думаю, всё началось в тот день, когда я посмотрел «Звёздные войны» и увидел битву при Хоте. Мне очень интересно рисовать подобные штуки. К тому же роботы составляют очень интересный контраст с классическими пейзажами и историческими сценами. Мне хочется пооригинальнее преподнести историю и культуру моей родины, чтобы заинтересовать современную аудиторию, и роботы тут как нельзя кстати.

Можете поподробнее рассказать об игре «Серп» (Scythe) — об истории её создания и о том, что в итоге получилось?

Всё началось в 2014 году после того, как статью о моих работах впервые опубликовали на сайте Kotaku. Я получил массу предложений. Со мной связался геймдизайнер и основатель Stonemaier Games Джейми Стегмайер. По его словам, мои работы его очаровали. Джейми предложил мне создать настольную игру в сеттинге «1920+», основанную на моих иллюстрациях. Вот так начались мои совместные приключения с командой Stonemaier Games. Сегодня я могу назвать этих ребят своими друзьями. Джейми — отличный парень, с ним приятно вести дела. Он обратился ко мне довольно рано, когда я только начинал работу над проектом «1920+». Многие идеи до сих пор не воплощены.

После этого мы начали работать над игрой. Было много встреч, где мы обсуждали, как совместить сеттинг с игромеханикой. Например, так была создана Фабрика. Разумеется, Джейме всегда уважал моё мнение и мои идеи. Он и сам постоянно предлагал множество идей, касающихся игромеханики, но они никогда не противоречили моему видению мира. Я продолжаю продумывать сеттинг, персонажей и историю мира «1920+», но «Серп» стал важной вехой в его развитии — и в моей карьере.

В «Серпе» русские представлены весьма… своеобразно. И тем не менее кампания по сбору средств на издание русской версии «Серпа» была более чем успешной. Вы удивлены?

Не вполне понимаю, что вы имеете в виду под словом «своеобразно». «Руссвет» (альтернативная Россия во вселенной «Серпа») — это не «злодеи» в моём мире. Это просто ещё одна фракция, которая сражается за ресурсы и влияние в регионе.

Вы ещё можете поучаствовать в кампании! Сбор средств на издание настольной игры «Серп» вышел на финишную прямую Успейте вписаться: проект собрал 5 миллионов рублей, доставка игр начнётся уже в марте.

На ваш взгляд, насколько важную роль в настольных играх играет оформление и дизайн? Можете назвать игру с самыми запоминающимися иллюстрациями?

Оформление очень важно. Оно создаёт атмосферу и погружает игроков в вымышленный мир. Для многих игроков оформление важнее, чем механика и геймплей.

Я большой поклонник работ Эдриана Смита, так что одна из моих любимых игр в этом плане — Blood Rage.

Вы играете в настольные ролевые игры вроде Dungeons & Dragons?

Всю жизнь! 🙂 В последнее время чаще заменяю компьютерными ролевыми играми, поскольку у меня не так много времени для встреч вживую.

Расскажите в двух словах о своём новом проекте Iron Harvest.

Вместе с King Art Studio я работаю над видеоигрой Iron Harvest в мире, похожим на мир «Серпа». Это стратегия в реальном времени, напоминающая игры Company of heroes или Warhammer 40,000: Dawn of War. Я очень жду эту игру. Почитать о ней вы можете тут.

Как думаете, способны ли проекты вроде «1920+» вызвать серьёзный интерес к истории?

Надеюсь. Насчёт Польши не знаю, но, по крайней мере, люди из других стран видят мои картины и проникаются интересом к событиям, которые на них изображены, к этому временному периоду и к истории моей страны. В Польше многие любят свою историю и гордятся ей. Это очень важная составляющая нашей культуры.

Насчёт истории понятно, а есть ли у Польши своя мифология? Или она примерно такая же, как и в других славянских странах?

Думаю, в Польше примерно такая же мифология, как и в России. И, конечно, древние верования мне очень интересны — наряду с историей это моя настоящая страсть. Я часто черпаю вдохновение в мифологии — взять хотя бы одну из моих последних картин под названием «Дед Мороз». В эпоху коммунизма этот персонаж взял на себя функции Санта-Клауса и стал раздавать новогодние подарки, но в славянской мифологии Дед Мороз — суровый дух зимы и холода. Отличный персонаж, я считаю!

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Вы нарисовали несколько картин по «Ведьмаку». Как вы думаете, почему этот цикл обрёл такую популярность?

«Ведьмак» — одна из моих любимых книг, а Геральт из Ривии — определённо мой любимый литературный герой. Думаю, «Ведьмак» стал таким успешным благодаря своим «оттенкам серого». В нём нет однозначно отрицательных и положительных персонажей, нет чёрного и белого — только полутона. То, что описывает Сапковский, похоже на то, с чем мы сталкиваемся в реальной жизни, в нашей повседневности, где тоже нет деления на чёрное и белое. Очень люблю эту книгу!

«Ведьмак» стал успешным благодаря своим «оттенкам серого»

К слову, какие ещё фантастические книги вам нравятся? И не только книги — фильмы, игры…

Из книг обязательно надо упомянуть, помимо «Ведьмака», «Властелина колец», «Дюну», романы Жюля Верна и, конечно, произведения моего любимого Генрика Сенкевича. Фильмов и игр очень много, всё и не перечислишь, но определённо нужно отметить «Бегущего по лезвию», «Чужого», «Властелина колец»… Из игр — «Ведьмак», конечно (смеётся), а ещё Diablo 2, Total War Rome, Civilization, Baldur’s Gate 2, Borderlands, Fallout… очень длинный список, в общем.

А кого из польских авторов вы могли бы порекомендовать? И вообще, в каком состоянии сейчас польская фантастика?

Думаю, с ней всё хорошо. В последние годы в дополнение к классике вроде Лема и Сапковского появилось множество интересных книг. Всячески рекомендую «Мастера ледяного сада» Ярослава Гжендовича и «Лёд» Яцека Дукая.

И напоследок — можете дать какой-нибудь совет начинающим художникам и геймдизайнерам?

Не сдавайтесь, упорно трудитесь и будьте стойкими. Оставайтесь верны себе как художникам. Если вы любите то, что делаете, и готовы идти на жертвы, к вам придёт успех. Мне всегда больше нравилось создавать собственные миры, а не воплощать чужие идеи. Я думаю, именно к этому должен стремиться любой творец — к независимости. Будет тяжело, но, на мой взгляд, так можно лучше самореализоваться и получить куда больше удовольствия.

О художнике Якуб Розальски родился в 1981 году в польском городе Кошалин. Рисованием увлёкся ещё в раннем детстве. Закончил Школу прикладного искусства в Познани. Работал концепт-художником, иллюстратором, дизайнером. Некоторое время провёл в Гамбурге, сейчас живёт в Кракове. Наиболее известный проект Розальски — «1920+», основанный на польской истории. Недавно Якуб принял участие в работе над игрой «Серп», которая развивает идеи «1920+».