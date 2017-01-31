«Голос монстра»: грустная сказка, где чудес не бывает

У мальчика Коннора О’Мэлли тяжёлая жизнь. Его мама тяжело больна и может скоро умереть. Строгая бабушка всё ему запрещает. Отец живёт с новой семьёй за океаном. Хулиганы в школе избивают каждый день.

А каждую ночь, ровно в 12:07, к Коннору вламывается исполинское, мудрое и требовательное чудовище. Оно задаёт ему сложные философские вопросы и рассказывает притчи, смысл которых он должен понять сам. И это понимание сделает его другим человеком.

A Monster Calls

Жанр: магический реализм, драма
Режиссёр: Хуан Антонио Байона
В ролях: Льюис Макдугал, Лиам Нисон, Сигурни Уивер, Фелисити Джонс
Премьера в России: 23 февраля 2017
Возрастной рейтинг: 12+
Похоже на: «Мост в Терабитию» (2007), «Там, где водятся чудовища» (2009), «Фонтан» (2006)

Испанского режиссёра Хуана Антонио Байону принято считать учеником Гильермо Дель Торо. Байона когда-то снял под его продюсерским руководством мистическую драму «Приют», да и вообще отзывается о мексиканце с восторгом. Из-за этого «Голос монстра» в прессе заранее называли вторым «Лабиринтом Фавна» — этим и МирФ разок согрешил.

Кое-какие параллели между фильмами действительно есть — больная мама, ребёнок, чудовище… Но в целом две картины радикально отличаются по духу и по атмосфере. Поэтому — да простят меня читатели — именно этому сравнению я хочу посвятить большую часть обзора. Потому что неправильные ожидания могут испортить впечатление от этой действительно хорошей картины.

«Голос монстра»: фэнтези, где чудес не бывает 9

Монстр не страшный, но, что ни говори, шикарный

Перед походом на «Голос монстра» важно понимать, что это не «тёмная сказка» про закоулки незримого мира. Это трогательная и очень грустная драма о тяжёлом детстве и первом столкновении ребёнка с неизбежностью смерти. Сказочная сторона этой истории лишь оттеняет и помогает лучше понять бытовую.

Байона снял, в сущности, почти реалистическое кино, даже частично основанное на подлинных событиях. Хотя первоисточник, повесть «Голос монстра», написал Патрик Несс, идея сюжета принадлежала Шивон Доуд — умершей от рака писательнице, которая стала прототипом мамы Коннора. Книга, как и фильм, — это житейская притча, которую правильнее сравнивать с «Мостом в Терабитию» или «Фонтаном».

«Голос монстра»: фэнтези, где чудес не бывает 3

После «Изгоя-один» непривычно видеть Фелисити Джонс не суровой разведчицей, а хрупкой нежной матерью

«Лабиринт Фавна» был в первую очередь тёмным фэнтези, местами даже переходящим в фильм ужасов. Его жуткие чудеса абсолютно реальны — как минимум для самой героини (а Дель Торо в интервью не устаёт повторять, что они реальны в принципе — это не галлюцинации). Корень мандрагоры лечит, чары открывают двери, грязь болотной жабы остаётся на платье. Мы верим, что если чудовищный «рукоглаз» сцапает Офелию, она умрёт, а не проснётся в собственной постели.

В «Голосе монстра» с самого начала очевидно, что монстр не настоящий. Какие бы стены он ни крушил при своём появлении, наутро они целёхоньки. Не нужно звать психоаналитика, чтобы понять: монстр — часть подсознания мальчика. Поэтому он не может чудесным образом влиять на реальный мир. Монстр приходит не творить магию, а помочь герою разобраться в самом себе, пусть даже с помощью психологической встряски.

В этом есть минус — нет риска, нет адреналина. Коннор совершенно точно может не опасаться, что воображаемый «Грут» съест его или раздавит. В этом есть и плюс — нет ложной надежды, что у героев всё сло жится хорошо по законам жанра. «Голос монстра» — это фэнтези, в котором чудес не бывает. Как не было их в «Мосте в Терабитию», когда жестокая реальность ворвалась в детские игры и заставила главного героя мгновенно повзрослеть.

«Голос монстра»: фэнтези, где чудес не бывает 2

Коннор весь фильм ходит бледный, измученный, с мешками под глазами. То ли Льюис Макдугал — великолепный актёр, то ли за него стоит волноваться по-настоящему

«Лабиринт Фавна» был не об отношениях детей и родителей. То, что героиня — маленькая девочка, просто делало её беззащитной перед ужасами волшебного и реального миров. А «Голос монстра» — это целое психологическое исследование о том, что происходит в голове несчастного ребёнка, который никак не может наладить контакт с родными.

Фильм предлагает вам взглянуть на мир глазами мальчика, у которого вся жизнь катится под гору. Коннор обвиняет в своей боли отца, мать, бабушку, даже монстра, он почти ненавидит себя и весь мир. Его охватывают приступы гнева и желания всё ломать, сменяющиеся глубоким и искренним раскаянием в содеянном. В сцене, где монстр подначивает мальчика крушить дом, вспоминаются «Там, где водятся чудовища» — тамошний герой выпускал пар похожим образом. Но, пройдя через всё это, Коннор становится мудрее и начинает лучше понимать себя и окружающих.

Притчи, рассказанные монстром, сняты в виде анимационных вставок

«Лабиринт Фавна» — страшный, загадочный и мистический фильм. «Голос монстра» — душераздирающий и сентиментальный. Это фильм одной эмоции. Байона старается выжать из зрителя каждую слезинку, каждую каплю сопереживания.

Такое кино смотрят не затем, чтобы пощекотать себе нервы или проникнуться зловещей атмосферой. Хотя в нём неплохие для такого бюджета спецэффекты, хотя монстр, похожий на ожившее дерево с пылающими глазами, выглядит жутко и впечатляюще, мурашки по спине поползут не от страха и предвкушения. Они поползут, когда вы вдруг начнёте понимать, какое отношение притчи монстра имеют к происходящему. И снова, когда мальчик созреет для мести обидчикам. И ещё раз во время финального разговора Коннора с бабушкой, которую играет то строгая, то душевная Сигурни Уивер.

«Голос монстра»: фэнтези, где чудес не бывает 10

Сигурни Уивер даже в роли бабушки остаётся суровой

Главный аттракцион «Голоса монстра» — это сопереживание чужой боли, возможность очиститься через страдания героя и вместе с ним прийти к катарсису. Финал такой истории приносит не радость, но светлую печаль и облегчение.

Итог: психологически тяжёлая, очень сентиментальная, но мудрая и глубокая жизненная драма с капелькой магии. Такое кино надо смотреть, чтобы стать лучше, для развлечения оно не подходит. И если всё-таки сравнивать его с «Лабиринтом Фавна», то фильм Дель Торо выиграет именно поэтому: в придачу к мудрой морали и грустной истории он ещё и неплохо развлекал.

Фильм снят по этой замечательной книге

Патрик Несс «Голос монстра»

Патрик Несс «Голос монстра»

Опубликовано: 18.11.2012

Редчайший образец детской литературы, когда самые сложные и страшные вопросы подаются так, чтобы было понятно даже ребёнку.

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«Голос монстра»: грустная сказка, где чудес не бывает
УДАЧНО
  • Глубокий психологизм
  • Шикарная актёрская игра
  • Неплохие спецэффекты
НЕУДАЧНО
  • Очень сентиментально и депрессивно
8ХОРОШО
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Александр Гагинский
Александр Гагинский
Заместитель главного редактора журнала, редактор сайта и сообществ МИРФ, админ и патентованный олдфаг форума.
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