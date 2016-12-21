«Пассажиры» — это «Титаник» в космосе

К отдалённой космической колонии с Земли отправился звездолёт-ковчег «Авалон». Поскольку перелёт длится 120 лет, все пассажиры перед стартом погружены в анабиоз. Их разбудят, когда корабль достигнет цели. Но происходит авария, и на корабле раньше времени просыпаются двое: механик Джим и писательница Аврора. Погрузиться обратно в криосон у них не выходит, а до цели лететь ещё 90 лет. Героев ждёт медленная, комфортная смерть от старости в глубоком космосе…

Passengers Жанр: научная фантастика, мелодрама

Режиссёр: Мортен Тильдум

В ролях: Крис Пратт, Дженнифер Лоуренс, Лоуренс Фишбёрн

Премьера в России: 22 декабря 2016 года

Возрастной рейтинг: 16+

Похоже на: «Луна-2112» (2009), «Пандорум» (2009), «ВАЛЛ•И» (2008)

Хотя в сюжете «Пассажиров» нет по-настоящему неожиданных поворотов, об этом фильме трудно рассказывать, ничего не проспойлерив. Но мы, конечно, постараемся.

Ещё труднее, наверное, пришлось маркетологам, которые решали, что выдать в трейлерах, а что скрыть. Для начала, сценарий «Пассажиров» уже несколько лет лежит в Сети. Все желающие с ним ознакомились, особенно когда его включили в «Чёрный список» лучших неснятых сценариев. Затем на одну из главных ролей взяли богиню «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс. Глупо было скрывать, что её героиня сыграет важную роль в сюжете. В итоге создатели решили умолчать не о самом появлении Авроры, а как и почему оно произойдёт. Умолчим и мы.

Не будет спойлером сказать, что фильм начнётся не с неё, а с героя Криса Пратта, который мечется между отчаянием и восторгом. С одной стороны, Джим осознаёт, что умрёт в консервной банке и никогда уже не увидит неба, солнца и других людей. С другой, весь этот шикарный круизный лайнер — с бассейнами, ресторанами и номерами люкс — в его, нищего механика, распоряжении. И Джим этим без стеснения пользуется.

Помните, как в начале «Прометея» андроид Дэвид убивал время на пустом корабле, пока экипаж спал? Это была, пожалуй, лучшая сцена фильма, и придумал её Джон Спэйтс — сценарист «Пассажиров». Теперь представьте тот же эпизод, только подольше и в исполнении не хладнокровного робота, а смешного бородатого дядьки. Джим валяет дурака, играет в «танцевальную битву», ходит без штанов (никто же не смотрит!) и ведёт пьяные споры с роботом-барменом.

Всё-таки не зря на главную роль взяли комика Пратта, а не мрачного Киану Ривза. Благодаря игре Криса персонаж получился симпатичным и понятным. Даже когда Джим совершает дурные, очень дурные поступки, он не вызывает ненависти и отторжения.

Это важно ещё и потому, что их с Авророй ждёт роман. Ведь «Пассажиры» — это ещё и классическая мелодрама, история любви с флиртом, сближением и ссорами. И только благодаря обаянию Пратта можно понять героиню Лоуренс, запавшую на незнакомого мужика, который ей явно не ровня. Аврора — само совершенство, спортсменка, интеллектуалка и просто красавица, но её характер прописан куда более невнятно, чем у механика-раздолбая. Она всего лишь девушка-приз, который Джиму надо завоевать.

Часть аудитории (особенно мужская) наверняка заскучает на сценах, где голубки милуются и ссорятся на фоне роскошных апартаментов и космических туманностей. Но «Пассажиров» не зря ещё до выхода прозвали «Титаником» в космосе». В третьем акте картина снова меняет жанр — теперь это фильм-катастрофа. Героям приходит время оставить в стороне свои драмы и спасать корабль, а заодно искупать грехи. Ставки резко повышаются, на кону уже не сердце красавицы, а жизни людей. Напряжение нарастает, как давление в горящем реакторе, пока не достигает высшей точки и спада в развязке.

К сожалению, именно финал — самое слабое звено в сюжете фильма. Во-первых, он заставляет героев выглядеть глупо. Джим, похоже, не такой уж изобретательный механик — Уотни из «Марсианина» поднял бы его на смех. Во-вторых, финал наверняка вызовет яростные споры и оттолкнёт немалую часть зрителей. Одним концовка покажется слишком слащавой, другие не простят Авроре выбор, который она сделала.

И всё же, несмотря на спорное завершение, «Пассажиры» — достойный научно-фантастический фильм. Картина Мортена Тильдума проигрывает тому же «Прибытию» в философской глубине, зато даёт сто очков вперёд по зрелищности. Виды космоса впечатляют — будто смотришь на ожившие снимки «Хаббла». Футуристичная эстетика, гаджеты, голографические интерфейсы — всё выглядит стильно, всем нам дадут полюбоваться.

И всё это под правильную «космическую» музыку — электронный эмбиент, а не какой-нибудь помпезный оркестр. Кстати, музыку к фильму писал опытнейший композитор Томас Ньюман («Зелёная миля», «Побег из Шоушенка», «ВАЛЛ•И»).

Конечно, не всё из показанного смотрится реалистично. Но в мелких деталях фильм умудряется быть достоверным. Когда герои прислоняются к вымороженным стенам звездолёта, они получают ожог холодом, а когда Джиму нужно двигаться в невесомости, он бросает от себя тяжёлый предмет. Такие мелочи помогают поверить даже в не очень убедительную историю.

«Пассажиры» — классическая фантастика про космос с неплохим сюжетом, красивым дизайном и достойной актёрской игрой. Ах да, это ещё и мелодрама. Но, даже если вы принципиально воротите нос от любовных историй, дайте этому фильму шанс — он лучше, чем о нём говорят.

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