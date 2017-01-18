Русская фантастика в кино: 11 фильмов, которые выйдут в 2017 году

Русская фантастика в кино: 11 фильмов, которые выйдут в 2017 году

Лет десять назад российское кино пережило «эпоху спорных блокбастеров». Тогда каждый год на экраны выходил дорогой, противоречивый и очень обсуждаемый фильм: «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Волкодав», «Обитаемый остров», «Чёрная молния»… Одни гордились, что у нас снимают «как в Голливуде», другие вовсю костерили отечественный кинопром. Но безразличным не оставался никто. После кризисного затишья эта эпоха возвращается. 2016-й принёс нам ещё ряд спорных блокбастеров, в основном военно-исторических. А на ближайший год запланировано много русской фантастики, фэнтези и кино в близких жанрах. В этой подборке мы расскажем о тех российских фантастических (и околофантастических) фильмах, премьеры которых анонсированы на ближайший год. И про каждый постараемся понять, чего от него стоит ожидать. Без лишнего снобизма, но и без ура-патриотизма.

Притяжение

Что? Фантастический боевик о пришельцах

Когда? 26 января 2017

О чём? На московский район Чертаново падает инопланетный корабль, круша дома на своём пути. Военные оцепляют район, разъярённые москвичи хотят линчевать пришельца, а тот пытается выжить. По трейлеру не ясно, будет ли инопланетянин нападать или только защищаться от озверевших землян.

Кто снимает? Фёдор Бондарчук, один из самых кассовых режиссёров России. Сценарий писали сценаристы комедии «Призрак», где главную роль играл тот же Бондарчук.

Выйдет ли хорошее кино? Хорошее — вряд ли, очень плохое — тоже вряд ли. Скорее всего — среднее; такое, как спродюсированный Бондарчуком «Вычислитель».

Фёдор Сергеевич — русский Майкл Бэй, мастер снимать двухчасовые клипы, состоящие из взрывов и перестрелок. Судя по трейлеру, «Притяжение» такое же. Возможно, фильм попытается поднять какие-то серьёзные вопросы (например, что не стоит судить пришельца, раздавившего ваших родных в кашу, по первому впечатлению), но, скорее всего, они потеряются среди спецэффектов и клипового монтажа.

Защитники

Что? Супергеройский боевик

Когда? 23 февраля 2017

О чём? О клоне Фантастической четвёрки из секретных советских лабораторий. Русский Арсус превращается в медведя, азиат Хан обладает суперскоростью и умением ничего себе не отрубить огромными серпами, кавказец Лер повелевает стихией земли, а украинка Ксения управляет водой, становится невидимой и неплохо готовит борщ. Вместе они спасают Москву от суперзлодея Августа Куратова.

Кто снимает? Сарик Андреасян, режиссёр непристойных комедий «Тот ещё Карлосон!», «Беременный» и «Что творят мужчины!». В последние годы Андреасян пытается уйти от прежнего амплуа и взяться за блокбастеры — с переменным успехом. Фильм-катастрофу «Землетрясение» критики и зрители встретили неплохо, а вот антиутопию «Мафия: Игра на выживание» разгромили. «Защитников» делает примерно та же команда, что и «Мафию»: тот же сценарист, те же продюсеры. В роли русского медведя — Антон Пампушный, он же Невский из «Невской битвы».

Выйдет ли хорошее кино? Да вы шутите?! Боевой медведь с пушкой! Зимний Солдат, вооружённый огромными косами! Падающая Останкинская телебашня! Шутки про борщ! Этот фильм точно войдёт в историю! Хотя, может, и не в том смысле, в каком рассчитывают создатели…

А может, именно в том?

Ситуация с «Защитниками» напоминает историю комикс-издательства Bubble. Его основатель Артём Габрелянов тоже сперва привлёк всеобщее внимание, выпуская клюкву про «новых русских супергероев». А когда о Bubble заговорили все, они перешли на более вменяемые сюжеты и нормальные серии вроде «Экслибриума» и «Метеоры». Чёрный пиар — тоже пиар. Может, «Защитники» — провокационный вброс, цель которого — привлечь внимание к проектам вроде «Комы», о которой ниже?

Майор Гром

Что? Криминальный боевик по российскому комиксу, короткометражка

Когда? Февраль 2017

О чём? О майоре полиции Игоре Громе, обладающем фантастической суперспособностью под названием «честность» и пудовыми кулаками. В комиксах Грому приходилось ловить «народного мстителя», который жестоко карал коррупционеров. Но короткометражка будет своего рода спин-оффом об отдельном приключении Грома, без такого социального пафоса. По сюжету майор обезвреживает грабителей банка, косплеящих хоккеистов из советского мультфильма.

Кто снимает? Молодой режиссёр Владимир Беседин, на счету которого пока только участие в паре сериалов. Сценарий написал он же в паре с Артёмом Габреляновым, создателем комикса. Грома играет Александр Горбатов (небольшие роли в сериалах «Тихий Дон» и «Молодая гвардия»).

Выйдет ли хорошее кино? Скорее всего, забавная видеозарисовка с драками и клиповым монтажом. Хотя фильм громко подают как «первый русский кинокомикс», на деле нас ждёт короткометражный боевик о полицейском и бандитах, в котором, возможно, даже фантастики не будет. Это лишь пробный камень, за которым последуют или не последуют полноценные экранизации комиксов.

Танцы насмерть

Что? Мелодрама-антиутопия

Когда? 16 марта 2017

О чём? После апокалипсиса москвичи обитают на красивых руинах с гламурной подсветкой. Они добывают энергию при помощи танцевального шоу, проигравшие в котором сгорают заживо.

Кто снимает? Режиссёр Андрей Волгин, снявший фильм «Спираль» (тоже про экстремальные игры), и сценарист Андрей Золотарёв («Призрак», «Ледокол»). А исполнитель главной роли Иван Жвакин ранее был замечен в другой фантастической мелодраме — «Тёмный мир: Равновесие».

Выйдет ли хорошее кино? Едва ли. Нас явно ждёт русский клон «Голодных игр» и «Дивергента», которые и сами-то не всем по душе. И если сага о Китнисс была в первую очередь историей молодёжного бунта, то «Танцы насмерть», как и прочие клоны, явно посвящены любви красивого мальчика к красивой девочке на фоне необычных обстоятельств.

Время первых

Что? Исторический фильм о покорении космоса

Когда? 12 апреля 2017

О чём? О первом отряде космонавтов СССР с акцентом на подвиге Алексея Леонова, который первым вышел в открытый космос. Как известно, возвращаясь на корабль, он застрял в люке из-за раздувшегося скафандра. Из этого маленького эпизода создатели, похоже, собираются развить целую драму-катастрофу в духе «Гравитации».

Кто снимает? Режиссёр «Чёрной молнии» Дмитрий Киселёв — не путать с ядерным телеведущим. Продюсирует Тимур Бекмамбетов, а в ролях много опытных звёзд: Евгений Миронов, Константин Хабенский, Александра Урсуляк, Владимир Ильин и другие.

Выйдет ли хорошее кино? Возможно. Шансы на это у «Времени первых» выше, чем у других картин в списке: команда сильная, тема благодатная. Из причин для скепсиса — попытки приукрасить реальный подвиг вымыслом. Фильм должен был выйти годом раньше, но его отправили на досъёмки, потому что студии он показался недостаточно зрелищным. И какое же зрелище создатели добавили к истории космонавтов?

Проект Gemini

Что? Космическая фантастика

Когда? 19 июня 2017

О чём? Земля перенаселена. Человечество ищет себе новую планету, чтобы терраформировать и загадить. Главный герой, учёный, создал установку для терраформации — это и есть проект Gemini. А тут ещё из космоса приходит сигнал, вызывающий на Земле физические аномалии. Космическая экспедиция вылетает к источнику сигнала, чтобы выяснить, кто там хулиганит.

Кто снимает? Вячеслав Лисневский, режиссёр-дебютант, который до этого работал оператором на проекте «Чемпионы». Продюсеры и сценарист в большом кино впервые, а вот актёрский состав более опытный: Егор Корешков, Алёна Константинова, Катерина Шпица, Никита Волков.

Выйдет ли хорошее кино? Классическая научная фантастика — это само по себе хорошо и приятно выделяет «Проект Gemini» среди других картин. Но есть две причины для опасений. Первая — небольшой и не впечатляющий опыт создателей.

Вторая — даже по краткому описанию сюжет выглядит перегруженным. Обещаний хватит на целый сериал: тут и умирающая Земля, и контакт с пришельцами, и аномалии, и колонизация чужих планет… Не многовато ли для малобюджетного фильма от новичков? Намерения у создателей наверняка благие, но за исполнение ручаться рано.

За гранью

Что? Криминальная история про людей с суперсилами

Когда? 28 сентября 2017

О чём? Авантюрист Майкл проиграл в карты экстрасенсу, работающему на мафию. Чтобы не отдавать долг, он решает отплатить злодеям той же монетой и собирает команду жуликов со сверхспособностями.

Кто снимает? Александр Богуславский, один из создателей постапокалиптического сериала «Выжить после». Майкла играет серб Милош Бикович («Духless 2»), а помимо него в актёрском составе внезапно заявлен сам Антонио Бандерас.

Выйдет ли хорошее кино? Трейлера или кадров, чтобы оценить, пока нет. Анонс звучит неплохо. Из этого можно сделать криминальную комедию в духе «Карты, деньги, два ствола» с элементами супергероики или фэнтези.

Но скучнейшее в мире название и пафосный слоган «Когда падаешь в бездну — чувство такое, будто летишь» намекают, что такой фильм останется только в наших фантазиях. А в реальности нас, скорее всего, ждёт «Битва экстрасенсов» с серьёзными лицами.

Последний богатырь

Что? Комедийная сказка, попаданческое фэнтези

Когда? 19 октября 2017

О чём? О жителе современной России, который попадает в Белогорье. Так называется мир, населённый типичными персонажами русских сказок. Попаданцу придётся поработать богатырём, потому что местных богатырей злодеи извели под корень.

Кто снимает? Студия Disney — это её вторая попытка снять сказку в России после «Книги мастеров». Режиссёр — Дмитрий Дьяченко, на счету которого в основном комедии, как удачные («О чём говорят мужчины», «День радио»), так и не очень («СуперБобровы»).

Выйдет ли хорошее кино? Не стоит рассчитывать на многое в таком донельзя заштампованном жанре, как русская сказка. Даже пародировать истории про Бабок-ёжек и Кощеев — банальность ещё с советских времён, и создатели «Последнего богатыря» тут едва ли придумают что-то новое. Но режиссёр достойный, так что есть шансы хотя бы на забавное развлечение для детей и их родителей.

Путешествие в Китай: Тайна Железной маски

Что? Приключения с элементами фэнтези

Когда? Вторая половина 2017 года

О чём? Продолжение фильма «Вий», из названия которого убрали Вия. И правильно сделали, потому что Гоголем тут и не пахнет. Герой первого фильма, картограф Джонатан Грин, продолжает путешествие на восток. По приказу Петра I Грин отправляется в Китай, где у «Вия» были лучшие зарубежные сборы, и снова натыкается там на всякую чертовщину. А ещё за героем увязывается беглый узник в железной маске.

Кто снимает? Те же люди, что работали над «Вием»: режиссёр Олег Степченко, в главной роли Джейсон Флеминг. А в качестве свадебных генералов в отдельных эпизодах появятся ветераны: Арнольд Шварценеггер, Джекки Чан, Чарльз Дэнс и Рутгер Хауэр.

Выйдет ли хорошее кино? Кассовое — уж точно. «Вий» отлично заработал в китайском прокате, хотя специально под Китай заточен не был. А «Путешествие в Китай» во всём, вплоть до названия, словно кричит: «Китайцы, дайте ещё денег!» Ну а в третьей части Грина погонят в Индию, покорять миллиард фанатов Болливуда.

Что до качества, то «Вий» по российским меркам был фильмом неплохим, пусть и клоном «Сонной лощины». Если сиквел выйдет хотя бы на том же уровне, это можно считать успехом. Увы, трейлер пока создаёт ощущение, что «Путешествие в Китай» — комедия про кун-фу и пиратов, где не осталось и следа от мистической атмосферы первой части.

Ампир V

Что? Социальное городское фэнтези про вампиров. Экранизация романа Виктора Пелевина

Когда? Вторая половина 2017 года

О чём? Парень по имени Роман становится вампиром и узнаёт, что человечество всего лишь стадо скота, которое разводят для прокорма высшей расы упырей. Чтобы стать достойным вампиром, Рома должен познать гламур, дискурс и ещё много страшных слов.

Кто снимает? Виктор Гинзбург, на счету которого предыдущая экранизация Пелевина: «Generation П». Актёр пока объявлен только один, и это Павел Табаков — сын Олега Табакова. Судя по тому, как мало известно о фильме, в 2017 году он всё-таки выйти не успеет.

Выйдет ли хорошее кино? Если судить по «Generation П», поклонникам Пелевина и фильмов о прогнившем обществе потребления типа «Духless» экранизация понравится. А многие простые зрители останутся в недоумении, что за чертовщину им показали.

Кома

Что? Фантастика о параллельных мирах и слоях реальности

Когда? 25 января 2018

О чём? Главный герой попадает в аварию, впадает в кому и оказывается то ли в параллельном, то ли в загробном мире. Законы физики тут работают через раз, острова летают, бродят огромные монстры, и в небо уплывают руины зданий. И во всём этом психоделическом постапокалипсисе надо как-то выживать.

Кто снимает? Режиссёр-дебютант Никита Аргунов, сценарист Алексей Гравицкий и уже знакомый вам продюсер Сарик Андреасян. Студия, как вы поняли, Enjoy Movies.

Выйдет ли хорошее кино? По тизеру «Кома» пока выглядит стильно и красиво, пусть и смахивает на ролик из компьютерной игры. Особенно хороши многоглазые туманные монстры, которые заранее делают фильм узнаваемым.

Но это проект Enjoy Movies и Андреасяна. А на одно удачное «Землетрясение» у этой студии и этого продюсера пока что приходится десяток непристойных комедий. Мы оценили зрелищную графику в трейлере, но чтобы развеять сомнения, нужно нечто большее.