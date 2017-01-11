Джордж Мартин сказал, что «Ветра зимы» выйдут в этом году

Джордж Мартин сказал, что «Ветра зимы» выйдут в этом году

Джордж Мартин наконец-то обмолвился о работе над книгами цикла «Песнь льда и пламени». Cделал он это после упрёков в нерасторопности от одного из читателей своего блога.

9 января Мартин опубликовал у себя развёрнутый пост, полный разочарования. В нём он сетует на результаты турнира плей-офф Национальной футбольной лиги и на «Золотой глобус», где «прокатили» сериалы «Игра престолов» и «Мир Дикого Запада».

Один из читателей (под ником J Snow) не выдержал и прокомментировал запись:

Я уже писал вам ранее. Я безмерно вас уважаю и не хочу, чтобы вы торопились или выпускали что-нибудь, пока не будете довольны результатом. Прошёл целый год с тех пор, как мы последний раз получали от вас новости. Вы усмирили наш голод, выпустив превосходный отрывок «Отрёкшиеся» (The Fosaken). И мы благодарны за это. Но если вы не хотите, чтобы вас засыпали подобными комментариями, то напишите хоть какую-нибудь новость. Даже если это будет что-то простое, типа «ещё не готово, но есть прогресс (или нет)» или «книга выйдет в этом году (или нет)». Что-нибудь (или нет). Как бы там ни было, поздравляю вас с наступившим Новым годом, и спасибо вам за лучший, на мой взгляд, фэнтези-цикл.

Джордж Мартин ответил на комментарий в ироничной манере:

Вы правда думаете, что ваши обращения могут изменить ситуацию? Ах, милое летнее дитя. Мои годы опыта говорят мне об обратном. Но, конечно, я попробую последовать вашему совету. Ещё не закончено, но прогресс есть. Не такой, как я надеялся в прошлом году. Тогда я считал, что успею закончить к настоящему моменту. Я думаю, книга выйдет в этом году. (Хотя стоп, я точно так же думал и в прошлом.)

Этот диалог хорошо описывает, почему мы не включили «Ветра Зимы» в книжный список ожиданий 2017 года.