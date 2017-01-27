Джордж Мартин — весьма неспешный писатель. Весь мир ждёт от него «Ветров зимы», которые могут выйти уже в этом году. Теперь у поклонников автора появился повод для радости. В октябре этого года выйдет межавторский сборник рассказов в жанре фэнтези «Книга мечей», в который войдёт новая повесть Джорджа Мартина о мире «Песни льда и пламени». Об этом сообщает ScreenRant.

В сборник попали работы Скотта Линча («Хитрости Локка Ламоры»), Кена Лю («Династия одуванчика»), Дэниэла Абрахама, Робин Хобб и других авторов фэнтези. Книга поступит в продажу 10 октября, предзаказать её можно на портале Amazon.