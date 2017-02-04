На Reddit со ссылкой на имиджборду 4chan опубликовали пересказ трейлера VIII эпизода «Звёздных войн»: «Последний джедай». Верить пересказу или нет, решать вам, но он очень похож на правду. И, что интересно, описанные кадры во многом совпадают с ранее «утекшим» в сеть сценарием.

Мы приводим перевод письма с 4chan.

Во-первых, первый тизер 100% не будет приурочен к эфиру Суперкубка и вообще к этой дате. Трейлеры ЗВ никогда не выходили на Суперкубке, так что этот слух в любом случае был дурацкий.

Так или иначе, тизер готов, фоновая музыка записана, и надо сказать, она действительно крута. Послушайте музыку из второго трейлера ЗВПС (того, где Хан и Чуи в конце), и она очень похожа на эту местами. Я бы поставил на премьеру в пятницу, 10 февраля.

Тизер начинается с того, что Финн пробуждается из сна или комы, весь в поту (знакомо, да?). Он в медотсеке, точнее сказать трудно, потому что фон тёмный и не в фокусе. Затем открывается автоматическая дверь, и в комнату вбегает По Дэмерон (похоже, это другая комната, на каком-то корабле). Он говорит (примерно) «Они уже почти здесь». Комната трясётся, и он выглядит обеспокоенным.

Дальше всё ускоряется, трудно упомнить точный порядок событий. Но в трейлере есть:

Траурная процессия идёт по городу на планете, похожей на Джедду. Парень в чёрном достаёт бластер и стреляет по процессии. По, Финн, BB-8 и персонаж Келли Мэри Тран реагируют на выстрел (хотя это может быть такой монтаж). Они одеты похоже на бойцов Первого Ордена.

Капитан Фазма командует батальоном штурмовиков (которые выглядят несколько иначе), кричит «Найдите их!», и похоже, что мы всё в том же городе, похожем на Джедду. Штурмовики шмонают город и стреляют по большой группе гражданских. Начинается хаос.

Тизер погружается во тьму, и голос Леи произносит: «Их тень растёт».

Затем вождь Сноук реально выходит из тени. Видно, что это не графика, он выглядит куда лучше, чем в ЗВПС. Похоже, в нём два с половиной метра росту. Сноук нависает над генералом Хаксом в тёмной комнате, Хакс прячет глаза. Сноук спрашивает: «Он жив?» Хакс: «Едва жив, верховный вождь». Сноук: «Ладно. Пора воссоединить семью». (текст приблизительный)

Музыка обрывается, наступает полная темнота, но затем всё становится более торжественным и ЗВ-шным.

Финн врывается на встречу Леи с советниками на мостике корабля. Он кричит «Они вернулись! Они возвращаются!» Лея явно не удивлена. Музыка становится эпичной и снова напоминает второй трейлер ЗВПС. Финн такой: «Вы знали?», и Лея: «Чувствовала».

Музыка буквально взрывается, и «Сокол» взлетает из-под морских волн в небеса. Затем мы видим, как множество истребителей летят через космос.

Мы снова в городе, штурмовик выбегает из аллеи, его перепуганные товарищи следуют за ним. У них на пути встаёт Фазма. Первый штурмовик говорит: «Там джедай!», и все, кроме Фазмы, убегают. Слышен звук включаемого меча, и голубые отсветы отражаются в шлеме Фазмы. Но не видно, кто это делает. На этом всё, затемнение, и слышны слова Люка Скайуокера: «Всё умрёт с нами». Трубят фанфары, появляется название фильма.

Таким образом, в трейлере физически не появляются ни Рэй, ни Люк, ни Кайло, но голос Люка мы слышим.

Тизер поистине эпичен, и в то же время не выдаёт спойлеров. Всё выглядит и ощущается иначе, чем в ЗВПС, но в то же время не слишком иначе. Думаю, последние кадры вызовут особенно много слухов.