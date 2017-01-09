Поклонники Кэрри Фишер создали петицию, в которой предлагают руководству Disney и LucasFilm признать Лею официальной диснеевской принцессой.

Мы считаем, что после трагической кончины Кэрри Фишер будет уместно, если в Disney отойдут от правила, что только анимационные персонажи могут получить статус «диснеевской принцессы». Пусть и Лея тоже станет полноправной принцессой. Это будет чудесный способ почтить память Кэрри.

Мы просим Walt Disney Corporation провести церемонию назначения Лейи полноправной диснеевской принцессой в память о Кэрри Фишер.