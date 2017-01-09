Поклонники Кэрри Фишер создали петицию, в которой предлагают руководству Disney и LucasFilm признать Лею официальной диснеевской принцессой.
Мы считаем, что после трагической кончины Кэрри Фишер будет уместно, если в Disney отойдут от правила, что только анимационные персонажи могут получить статус «диснеевской принцессы». Пусть и Лея тоже станет полноправной принцессой. Это будет чудесный способ почтить память Кэрри.
Мы просим Walt Disney Corporation провести церемонию назначения Лейи полноправной диснеевской принцессой в память о Кэрри Фишер.
На момент публикации новости петицию подписало 90 тысяч человек.
Это не первый случай, когда поклонники «Звёздных войн» обращались к Disney с просьбой выполнить ту или иную просьбу посредством петиции. В 2016 году фанаты создали петицию, в которой просили начать производство сериала на Netflix от Disney по мотивам сюжетов о Старой Республике (125 тысяч подписавшихся). В Disney никаких комментариев до сих пор не дали.comments powered by HyperComments