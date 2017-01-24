В Минкульте рассказали, как будут защищать отечественное кино

23 января представители Министерства культуры и Фонда кино провели пресс-конференцию по итогам Года российского кино. На ней чиновники обсудили, как будут защищать отечественный прокат от засилья голливудских фильмов. Одна из идей — повысить стоимость кинопрокатного удостоверения более чем в тысячу раз. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Министр культуры Владимир Мединский считает, что в отечественный кинопрокат выходит слишком много голливудских картин «далеко не лучшего качества, которые отъедают место у отечественного кино». В качестве примера Мединский привёл ситуацию с блокбастером «Три икса: Мировое господство», который на прошедших выходных получил почти половину всех сеансов в стране.

Управляющий директор Фонда кино Антон Малышев предложил ограничить число иностранных фильмов. По его словам, чиновники хотят повысить стоимость прокатного удостоверения с 3500 рублей до 5 миллионов.

Это позволит очистить прокат от заметного числа иностранных фильмов низкого качества. Взамен у нас будет больше сеансов под наше кино. Антон Малышев

По словам «Ведомостей», эту идею активно продвигает Мединский. Министр культуры хочет официально её представить на правительственном совете по кинематографии. Все полученные средства министр предлагает направлять Фонду кино для создания отечественных картин. За прокат отечественных фильмов тоже придётся заплатить 5 миллионов, но затраты планируется возмещать тем или иным образом.

Мединский также рассказал, что у Минкульта есть законное право отказывать фильмам в прокате. Это может произойти, если в один и тот же день выходят отечественный и зарубежный фильмы на схожую тематику. По словам министра культуры, таким правом пока не пользовались. Но даты некоторых голливудских премьер уже начали сдвигать.

Надо раздвигать время для отечественных кинопремьер. Пока мы раздвигаем время для наших лучших и наиболее перспективных фильмов. Мы и дальше будем системно это делать. Мы не позволим, чтобы 12 апреля, в День космонавтики, когда у нас несколько отличных фильмов сделано, этот день занимали какие-нибудь очередные «Три икса 29». У нас не так много таких светлых дат в нашей истории. Владимир Мединский

Министр вспомнил о премьере фильма «Викинг». Ради фильма чиновники хотели расчистить прокат, и тогда фильм «мог бы собрать ещё больше». Но на эти меры в Минкульте не пошли.

«Викинг», потенциально и реально очень кассовый фильм, выходил практически одновременно со «Звёздными войнами». Там какие-то еще убийцы были, самоубийцы, и всё это, безусловно, отнимало у «Викинга» сборы. Никакими протекционистскими мерами защиты «Викинг» не пользовался. Он был поставлен в условия самой жёсткой конкуренции. Мы предлагали «Викингу» расчистить прокат — «Викинг» ответил, что он будет бороться по-честному. Министр культуры Владимир Мединский

Других идей прозвучало не очень много. Чиновники предложили бороться с интернет-пиратством и ориентироваться на отечественные фильмы-события. Продюсер и генеральный директор кинокомпании «Студия ТриТэ» Леонид Верещагин предложил сдвигать премьеры зарубежных картин не только в кинотеатрах, но и на телевидении. По его мнению, у российских зрителей не останется выбора, кроме как пойти в кинотеатр на отечественный фильм.