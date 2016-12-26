С 2016 года интернет-сервис Netflix доступен в России, а благодаря онлайн-кинотеатрам вроде «Амедиатеки» можно легально посмотреть новинки многих других студий.Так что мы с чистой совестью посвящаем топ-10 ожидаемых сериалов зарубежным телепремьерам.

А где мой любимый сериал? Этот топ посвящён новым или, в крайнем случае, возрождённым сериалам, в первую очередь фантастическим. Но мы не забыли и про новые сезоны ныне выходящих шоу. Вот что ещё, например, нас ждёт в 2017-м:

Восьмое чувство, 2 сезон

Время приключений, 8 сезон

Доктор Кто, 10 сезон

Звёздные войны: Повстанцы. Продолжение 3 сезона

Игра престолов, 7 сезон Мистер Робот, 3 сезон

Очень странные дела, 2 сезон

Сотня, 4 сезон

Чёрное зеркало, 4 сезон

Шерлок, 4 сезон

10. Легион

Киновселенные Marvel и DC уже богато представлены на ТВ. Теперь сериалом обзаведётся и студия Fox, создавшая киновселенную «Людей Икс».

Сериал канала FX, созданный Ноа Хоулом («Фарго», «Кости»), расскажет о Легионе, он же Дэвид Халлер. Этот мутант из комиксов Marvel умеет поглощать личности других мутантов вместе с их способностями. По сюжету Дэвид много лет мыкается по психушкам из-за своего дара. Психиатры не подозревают, что скоро пациент начнёт гнуть реальность и читать мысли.

Сериал создаётся при поддержке Marvel и, по слухам, может стать «мостиком» к слиянию киновселенных Marvel и «Людей Икс».

9. Видоизменённый углерод

Такое неромантичное название носит детективный киберпанковский роман Ричарда Моргана. Он рассказывает о будущем, где люди умеют оцифровывать сознания и переселяться из тела в тело. В таких условиях герой по фамилии Ковач должен раскрыть убийство.

Экранизацию «Углерода» из десяти эпизодов заказали Netflix. Шоураннером стала Лаэта Калогридис, сценарист с противоречивым резюме, где есть и неудачный «Терминатор: Генезис», и шикарный «Остров проклятых». Ковача играет Юэль Киннаман (Робокоп из ремейка), а его нанимателя Бэнкрофта — Джеймс Пьюрфой («Соломон Кейн»). Сериал назначен на 2017-й без точной даты, так что ждём с определённой осторожностью.

8. Изумрудный город

Дороти — взрослая женщина. Тотошка — полицейская овчарка. Страшила распят на кресте. Ведьма Запада живёт в собственном борделе. Да уж, это точно не Канзас. Это мрачная страна Оз, которую продюсер Мэтью Арнолд и канал NBC превратят в мир тёмного фэнтези.

Дороти играет Адриа Архона («Настоящий детектив», «В поле зрения»), Волшебника — Винсент Д’Онофрио («Сорвиголова»). Но важнее, кто поставит все десять эпизодов первого сезона: Тарсем Сингх, режиссёр «Запределья» и «Клетки» и мастер снимать красочное фэнтези.

7. Бессильные

«Комиксы DC мрачные и серьёзные», говорили они. «Юмор — это к Marvel», говорили они. Но вот Netflix делают по Marvel суровые драмы, а на NBC снимается комедия по вселенной DC.

«Бессильные» — ситком про супер… нормальных людей, живущих в мире, где Супермен и компания реальны, а злодеи крушат города каждую неделю. Герои сериала, страховые агенты, разгребают последствия супербитв за судьбу мира — вроде тех, из которых состоял «Человек из стали». В главной роли — популярная певица Ванесса Хадженс, но нам с вами лучше знаком актёр, играющий её начальника: Алан Тьюдик из «Светлячка».

6. Лемони Сникет: 33 несчастья

Помните одноимённый фильм, стильную комедийную сказку с Джимом Керри в роли злодея? Это была экранизация книжного цикла «33 несчастья» Дэниела Хендлера, и туда вошла лишь часть истории. Сериал от Netflix расскажет её подробнее. Напомним, всё начинается с того, что трое сирот попадают в лапы коварного и артистичного графа Олафа, который спит и видит, как бы сжить детей со свету и заполучить их наследство.

Керри в роли Олафа сменил другой эксцентричный комик — Нил Патрик Харрис. В остальном, судя по трейлеру, сериал снят в том же стиле, что и фильм: игривая музыка, абсурдный юмор и антураж начала XX века с налётом стимпанка. Любителям комедий в духе «Семейки Аддамс» рекомендуется.

5. Террор

В 1847 году британские корабли «Эребус» и «Террор» пропали во льдах Арктики. В 2007 году Дэн Симмонс издал мощнейший роман «Террор», где рассказал о погибшей экспедиции, добавив каплю эскимосской мистики. Симмонс вообразил, что полярников сгубили не только мороз и голод, но и демон Туунбак, похожий на гигантского белого медведя.

А на 2017 год назначена премьера мини-сериала из десяти эпизодов на канале AMC. Создатели называют «Террор» «антологией», и это странно: то ли они путаются, то ли решили подавать сюжет каким-то необычным способом. Актёрский состав уже объявлен — капитана Крозье, к примеру, сыграет Джаред Харрис (Мориарти из «Шерлока Холмса: Игры теней»). Однако съёмки ещё не начались. Так что не делим шкуру неубитого Туунбака: сериал могут перенести.

4. Железный кулак, Защитники, Каратель

Netflix продолжает снимать серьёзные и драматичные сериалы по комиксам Marvel. «Сорвиголова», «Джессика Джонс» и «Люк Кейдж» ушли на перерыв до 2018-го, а им на замену готовятся три новых шоу, которые мы объединили в один пункт.

Железный кулак — это мастер единоборств Дэнни Рэнд. Он похож на доктора Стрэнджа: пережил трагедию, подружился с тибетскими монахами, долго тренировался, вернулся в США и всем показал. Только у Дэнни не травма рук — у него убили семью, и он намерен мстить. Играет Железного кулака Финн Джонс (Лорас из «Игры престолов»). А в кроссовере «Защитники» он объединится с Сорвиголовой, Джессикой и Люком, чтобы спасти Нью-Йорк.

И, наконец, сольное шоу получит жестокий Каратель в исполнении Джона Бернтала, знакомый нам по «Сорвиголове». Даты премьеры и деталей сюжета ещё нет. Но, зная персонажа, мы вправе ждать, что «Каратель» станет самым кровавым и мрачным сериалом по Marvel.

3. Твин Пикс

Великий Дэвид Линч начал снимать этот мистический детектив ещё в 1980-е, да так толком и не закончил. История агента ФБР Купера, расследующего странные события в городке Твин Пикс, длилась два сезона, была полна невероятных событий и оборвалась на самом интересном месте. Спустя четверть века Линч возрождает сериал. Никаких перезапусков и ремейков — нас ждёт полноценное продолжение с теми актёрами из оригинала, кто ещё в строю.

«Твин Пикс» — единственный старый сериал, который мы включили в список. Просто за то, что он очень значимый и долгожданный. Третий сезон выйдет в первой половине 2017-го. Так что если вы ещё не в курсе, кто убил Лору Палмер (ой, спойлер: её убили!), то самое время пересмотреть старый «Твин Пикс» и подготовиться к новому.

2. Звёздный путь: Дискавери

Вселенной «Звёздного пути» в 2016 году исполнилось полвека. Мир победившей телепортации отметил это новым фильмом и началом съёмок нового сериала — уже шестого для франшизы. Время действия — за десять лет до появления Кирка и Спока. Место — звездолёт «Дискавери», сконструированный по неиспользованным концепт-артам Ральфа Маккуори. Главным героем в кои-то веки будет не капитан, а младший офицер, женщина с позывным Номер Первый.

Вернуть любовь зрителей к морально устаревшей классике НФ будет непросто. Но сериалом руководят опытные люди: Алекс Курцман (продюсер фильмов Абрамса по «Звёздному пути»), Винченцо Натали («Куб») и Род Родденберри, сын основателя франшизы. Капитана сыграет мастер единоборств Мишель Йео («Крадущийся тигр, затаившийся дракон»), а офицера по науке — мастер играть под маской Даг Джонс (каждый второй монстр в фильмах Дель Торо). Есть надежда, что такой состав с работой справится.

1. Американские боги

Роман Нила Геймана «Американские боги» — одна из главных книг начала XXI века, первая «книга года» по версии МИРФ и обладатель десятков других премий. Это городское мифологическое фэнтези рассказывает о древних богах, феях и духах, которые тайно живут среди людей в современных США. Они питаются остаками людской веры и враждуют с современными богами телевидения и автострад.

Экранизация от канала Starz готовится давно, она побывала в наших ожиданиях-2015. Но только теперь работа закипела, появились первые кадры, трейлер и список актёров. Рикки Уитл («Сотня») играет главного героя, экс-заключённого по кличке Тень, а Йен Макшейн («Пираты Карибского моря», «Белоснежка и охотник») — его босса, мистера Среду. Большинство знает его под другим именем… но не будем спойлерить.

«Американские боги» — самая долгожданная экранизация, наравне разве что с «Тёмной башней». Ждём, опасаемся и верим в лучшее.

Вне конкурса: Утиные истории

Студия Disney воскрешает один из своих самых успешных мультсериалов — и самых любимых. У детей, выросших в 1990-е, первые же аккорды вступительной песни «Утиных историй» вызывают приятные мурашки ностальгии. В те дни каждую неделю утка-миллионер Скрудж, его племянники, безбашенный пилот Зигзаг и их друзья отправлялись навстречу приключениям в духе «Индианы Джонса» и вели нас за собой.

Теперь первые зрители «Утиных историй» взрослые, у них свои дети. Без сомнения, на это и расчитывают Disney. Что родители посоветуют своему чаду, как не сериал, на котором выросли сами?

К перезапуску подошли очень серьёзно. Достаточно сказать, что дядюшку Скруджа озвучивает Дэвид Теннант — десятый Доктор Кто, а Дональда — Тони Ансельмо, который был голосом этого героя с 1985 года. Племянники-близнецы Билли, Вилли и Дилли начнут звучать по-разному и отличаться внешне не только цветом кепочек. А вот что не изменится, так это вступительная песня. Слишком уж хороша.