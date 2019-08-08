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О Dungeons & Dragons на русском 1

Всё о Dungeons & Dragons

Самая знаменитая ролевая игра наконец официально выходит на русском: Hobby World локализует стартовый набор и все три основных книги правил 5-й редакции.

Dungeons & Dragons оказала огромное влияние на культуру. Фэнтези, каким мы его знаем сейчас, с длинноухими эльфами и волшебниками, творящими заклинания по системам, — это одно сплошное D&D. И это несправедливо, что в России большинство до сих пор знало эту игру лишь по отсылкам в «Очень странных делах» и пародиям вроде «Ордена палки». Это игра — в неё надо играть!

В этом разделе мы собрали все самые важные материалы, связанные с D&D, которые публиковал «Мир фантастики»: о мирах этой игры, существах оттуда, об её истории и игровой механике.


Dungeons & Dragons 5

Что такое D&D?

Dungeons & Dragons: 5 редакция для чайников. Как это работает
Пять ключевых особенностей пятой редакции — от системы преимуществ/помех и универсального бонуса умения до работы с архетипами классов.

Зачем играть?

Зачем играть в Dungeons & Dragons в 2019 году? 18
Вспоминаем, в чём суть этих ваших НРИ, пытаемся понять, почему русскоязычное издание пришло лишь спустя пять лет после оригинала, и разбираемся, насколько плотно D&D укоренилась в поп-культуре.

Все книги D&D 5

Все книги Dungeons & Dragons 5 редакции: миры, приключения и дополнения 18
Первая часть объёмного материала, посвящённого пятой редакции D&D. Рассказываем обо всех вышедших книгах, в том числе дополнениях и путеводителях по мирам.

Сообщество D&D 5

Что нового в D&D в 2019 году? Фанатские материалы и «Лига D&D» 14
Вторая часть статьи, посвящённой пятой редакции D&D: фанатские материалы, ресурс DMs Guild и «Лига искателей приключений».

Всё о настольных ролевых играх

История жанра

История настольных ролевых игр 13
Да и что такое эти настольные ролевые игры?

Почему стоит попробовать?

Pathfinder. Базовый набор
НРИ — необычное, но очень увлекательное и многогранное увлечение. Если вы в них не играли, сейчас самое время начать — на то есть как минимум пять причин.

Видеоигры по миру Forgotten Realms

Видеоигры по миру Forgotten Realms 17
Вспоминаем лучшие игры о мире Забытых королевств — Baldur’s Gate, Neverwinter Nights и другие.

Софт для ролевика

Софт для ролевика
Программы, облегчающие жизнь ролевику: от генераторов карт и персонажей до подборщика саундтрека.

Миры D&D

Planescape

Planescape: потерянная мультивселенная 7
Описываем лабиринт безумных измерений, населённых множеством рас, от хвостатых тифлингов до кубов-модронов. Здесь тёмные эльфы Забытых Королевств могли встретиться с драконидами из Dragonlance и вампирами Ravenloft.

Dark Sun

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В этой бескрайней пустыне нет богов, магия убивает природу, а в море пыли и ила обитают страшные чудовища. И упаси вас небо попасться местным полуросликам!

Кто такие бехолдеры?

Бехолдеры. Злые глаза — символ D&D 9
Как устроены эти самые странные создания Dungeons & Dragons, какие есть их виды (с щупальцами, летающие черепа и даже зомби!), и что у них сзади.

Странные и смешные монстры D&D

Самые странные монстры Dungeons & Dragons 18
Головы с крылатыми ушами! Земляные акулы! Зайцеутки! Желатиновые кубы! Ванючие Каровы! И, конечно, мини-гигантские хомяки!

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