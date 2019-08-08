Всё о Dungeons & Dragons

Самая знаменитая ролевая игра наконец официально выходит на русском: Hobby World локализует стартовый набор и все три основных книги правил 5-й редакции.

Dungeons & Dragons оказала огромное влияние на культуру. Фэнтези, каким мы его знаем сейчас, с длинноухими эльфами и волшебниками, творящими заклинания по системам, — это одно сплошное D&D. И это несправедливо, что в России большинство до сих пор знало эту игру лишь по отсылкам в «Очень странных делах» и пародиям вроде «Ордена палки». Это игра — в неё надо играть!

В этом разделе мы собрали все самые важные материалы, связанные с D&D, которые публиковал «Мир фантастики»: о мирах этой игры, существах оттуда, об её истории и игровой механике.