Выбрать один-единственный комикс года оказалось невозможной задачей. Ведь в 2016-м на русском вышли сразу несколько изданий долгожданной классики. Поэтому впервые в истории журнала мы представляем годовой топ-10 рисованных историй.

Лига выдающихся джентльменов

Библия стимпанка, созданная великим Аланом Муром, наконец официально вышла на русском. Давно пора: до сих пор большинство знало «Джентльменов» по неудачной экранизации 2004 года. А первоисточник и фильм — это небо и земля. Мур задумывал не мэшап-клюкву в духе «Ван Хельсинга», а дань уважения романам XIX века, на которых вырос. Они с художником Кевином О’Нилом стилизовали графический роман под манеру писателей и иллюстраторов той эпохи. «Лига выдающихся джентльменов» не просто стимпанк, а комикс, который мог бы появиться в мире стимпанка.

Убийственная шутка

Это мог быть год Джокера — на экраны вышли «Отряд самоубийц» и мульт-экранизация «Убийственной шутки», а сам этот графический роман издали на русском. Увы, оба фильма не более чем неплохие. Зато старый недобрый комикс Алана Мура, вдохновлявший Бёртона и Нолана, не разочаровал. Российские комиксоманы наконец заполучили в свои коллекции главную историю о Джокере. На страницах «Шутки» клоун пытается свести с ума Бэтмена и комиссара Гордона, а между делом вспоминает, как обезумел сам. Впрочем, не стоит верить Джокеру: у него ещё сто историй, как он получил эти шрамы.

Жуй-2

Во втором томе комикс об агенте-цибопате Тони Чжуе стал ещё вкуснее. Захватывающий сюжет с заговорами и убийствами, новые пищевые суперспособности, петухи-убийцы, секретные агенты, культисты, огненные надписи в небе, отсылки к комиксам, фильмам, сериалам и музыке — это далеко не полный перечень того, что подали к читательскому столу Джон Лэйман и Роб Гиллори. Главное — авторам вновь удалось нас удивить, что не вышло у многих других, более именитых коллег по цеху.

Наш обзор Жуй. Том 2. Гастрономический детектив Продолжение необычной истории получилось таким же превосходным.

Пейшенс

Графический роман от автора «Призрачного мира» — не просто повествование об очередном путешественнике во времени. Нет, это психоделическая драма об эмоциональных и физических сложностях, с которыми придётся столкнуться, если прыжки в прошлое-будущее вдруг станут возможны. А ещё «Пейшенс» — это реалистичные персонажи, отборные ругательства, драматичная история любви и герои, плюющие на целостность пространственно-временного континуума.

Блэксэд 2

Продолжение нуарного графического романа про кота-детектива Блэксэда почти не уступает первому тому. Это по-прежнему «Город грехов» в мире говорящих животных — не столь жестокий, как творение Фрэнка Миллера, но близкий по духу. Испанцы Каналес и Гуарнидо продолжают исследовать взрослые и мрачные темы вроде расизма и наркомании. И с каждой новеллой всё очевиднее, что Блэксэд живёт не в воображаемом мире фурри, а в нашем. Коты, собаки, медведи, хорьки — лишь маски, аллегории нас с вами.

Реквием. Рыцарь-вампир

Готическое фэнтези Оливье Ледруа и Пата Миллса — отличная иллюстрация к выражению «В аду я буду с вилами». В загробном мире немецкий офицер Генрих получил за свою жестокость награду: стал знатным и бессмертным вампиром. Сам антигерой и рад бы раскаяться в грехах, да окружение не даёт. Графический роман хорош в первую очередь своей гротескной эстетикой, смешением чёрного и алого, насилия и эротики, ужасного и прекрасного. «Реквием» настолько откровенен, что для нашей страны это оказалось слишком — русское издание вышло зацензуренным.

Наш обзор Реквием Рыцарь-вампир: обзор комикса Шикарное готическое тёмное фэнтези, полное секса, ужасов и гротеска, наконец-то вышло в России. Правда, не обошлось без цензуры.

Танкистка. Раз

Знайте: основатель группы Gorrillaz Джейми Хьюлетт — чокнутый на всю голову. Причём давно, с 1980-х. И это здорово. Его угарная серия «Танкистка» выглядит так, будто банда панк-девчонок захватила власть на съёмках «Безумного Макса», накачалась пивом, взорвала всё, что можно и нельзя, и уехала предаваться страсти с кенгуру-мутантами. Неполиткорректная, матершинная, сексуальная и уморительно абсурдная, «Танкистка» ворвалась в наш топ с автоматом в одной руке и реактивным дилдо в другой. Нам оставалось только покориться.

Спаун

Тодд Макфарлейн — рок-звезда от мира комиксов, а «Спаун» — его главный хит. Мрачный, стильный, брутальный и… очень неспешный. Эл Симмонс, убийца на службе ЦРУ, вернувшийся с того света, не супергерой. Его не подгоняют моральные принципы и чувство долга, а потому он может позволить себе обстоятельное самокопание и не торопится никого спасать. Первый том «Спауна» имеет историческое значение как для западной комикс-индустрии, так и для российской. Он дал старт издательству Image — пожалуй, первому после «большой двойки». А в России он стал самым мучительным долгостроем: первый анонс русского издания «Спауна» состоялся ещё в начале 2000-х.

Паучьи миры

Пожалуй, самый масштабный кроссовер, выходивший на русском языке. В талмуде — иначе не скажешь — объёмом свыше шестисот страниц нашлось место, кажется, всем героям с паучьими силами, которые появлялись в комиксах Marvel и их адаптациях. Паукам угрожают таинственные Наследники, которые путешествуют между мирами и пытаются уничтожить всех людей-пауков Мультивселенной. История — под стать объёму — очень масштабна, но подкупает не только этим, но и многогранностью. В «Паучьих мирах» соседствуют сюжеты, написанные и нарисованные в самых разных стилях. Рядом со шпионским боевиком в научно-фантастических декорациях можно обнаружить, например, комедию, стилизованную под мультфильм 1960-х.

Понимание комикса

Уникальный комикс категории non-fiction, объясняющий, что такое комикс в принципе и почему рисованные истории ничем не хуже любого другого искусства. Комиксист Скотт Макклауд подробно и с примерами разбирает связь комикса с живописью и литературой, разные приёмы повествования, уровни абстракции, отличия западных комиксов и манги. «Понимание комикса» стоит прочитать всякому, кто хочет быть культурно подкованным человеком. А ещё оно отлично помогает перевоспитывать тех, кто всё ещё брюзжит про «качков в трико» и «картинки для дегенератов».