Голливуд помешан на экранизациях комиксов и перезапусках классики. В этом нет ничего нового. Удивительно другое: из всего этого режиссёры порой умудряются делать действительно очень хорошее кино. Настоящим талантам коммерция не помеха: они превратят в шедевр даже полежалый перезапуск «Безумного Макса» и заставят нас плакать вместе с говорящим енотом. В 2017 году нас ждёт много любопытной научной фантастики, экранизации романов Кинга, французского BD и японской манги и, конечно, продолжения киновселенных Marvel и DC. И любой из этих фильмов может преподнести сюрприз.

15. Пираты Карибского моря:

Мертвецы не рассказывают сказки

Приключения с долей фэнтези. Премьера: 25 мая

Капитан Джек Воробей возвращается на экраны, чтобы сразиться с мистическим капитаном Салазаром из Бермудского треугольника. Для победы Воробью понадобится трезубец Посейдона. Основная история «Пиратов» кончилась ещё в третьем фильме, так что сюжет продолжения кажется слегка высосанным из пальца. Но эту серию ценят не за сценарии, а за морскую романтику, тёмную магию и головокружительные трюки. Этого и ждём.

Кроме того, пятые «Пираты» дадут Джонни Деппу шанс вернуться на голливудский Олимп. Актёра преследуют скандалы, в прокате провалились шесть его фильмов подряд. Но в роли Воробья он наверняка не подведёт. Вместе с ним во франшизу возвращается Орландо Блум, а недавно стало известно, что и Кира Найтли перестала отнекиваться и появится в фильме.

14. Чудо-женщина

Супергероика. Премьера: 1 июня

Главная супергероиня DC, амазонка Диана из Темискиры, наконец-то получила сольный фильм. Картина покажет её историю становления во времена Первой мировой. На закрытый от всего мира остров амазонок падает самолёт с красавцем-лётчиком (Крис Пайн). Следуя за ним, Диана (Галь Гадот) выходит в большой мир и пытается остановить войну.

Героиня, конечно, достойная, а Гадот отлично вписывается в роль. И вообще, посмотреть на «феминистский» блокбастер, снятый женщиной (режиссёром Патти Дженкинс), как минимум любопытно. Но после 2016 года фильмы по DC мы ждём с осторожностью. Трейлер обещает, что «Чудо-женщина» будет снята в тех же серых тонах, что и «Бэтмен против Супермена», но, в отличие от него, с капелькой юмора. И на том спасибо.

13. Тор: Рагнарёк

Супергероика. Премьера: 2 ноября

Пока Кэп и Старк дрались на гражданской войне, Тор бездельничал в отпуске, дожидаясь своего третьего сольного фильма. Чем именно он там займётся, пока неясно. Утекшие в сеть спойлеры намекают, что он сразится с Локи за власть в Асгарде. Но в сцене после титров «Доктора Стрэнджа» Тор заявляет, что братья намерены вместе искать своего отца Одина (да, кстати, Энтони Хопкинс всё-таки вернётся к этой роли). Точно известно, что Тору поможет Халк, который примерит гладиаторские доспехи. А главной злодейкой заявлена Хела, царица мёртвых.

Концепт-арты «Рагнарёка» впечатляют — ждём зрелищный блокбастер. И забавный, судя по тому, что снимает его режиссёр «Реальных упырей» Тайка Вайтити. Но всё же из трёх фильмов Marvel 2017 года этот наименее ожидаемый. Просто потому, что это Тор — над ним весело смеяться, но мало кто его действительно любит.

12. Лига справедливости. Часть 1

Супергероика. Премьера: 16 ноября

Центральный фильм киновселенной DC, ответ марвеловским «Мстителям». Для борьбы со злодеем Степпенвольфом Бэтмен собирает команду супергероев. В неё войдут Чудо-женщина, сверхзвуковой весельчак Флэш, киборг по имени Киборг и Аквамен с лицом кхала Дрого из «Игры престолов», не располагающим к шуткам про «самого бесполезного супергероя». А ещё появится возрождённый Супермен в новом чёрном костюме.

Ещё год назад фильм о таких героях попал бы в пятёрку самых ожидаемых. Но после «Бэтмена против Супермена» и «Отряда самоубийц» от Зака Снайдера и DC шедевра мы не ждём. Пусть хотя бы учтут ошибки, сделают монтаж связным, а сюжет не перегрузят отсылками и заделами на будущее.

11. Живое

Научная фантастика. Премьера: 18 мая

С Марса на МКС доставили для изучения образец органики. Тот оказался разумным, цапнул учёного за руку, и на станции воцарился хаос. Подходящая завязка для ужастика типа «Чужого». Но «Живое» режиссёра Даниэля Эспиносы больше похоже на очередной фильм из новой волны твёрдой НФ, начатой «Гравитацией» и «Интерстелларом». Трейлеры вызывают именно такую ассоциацию. Герои Джейка Джилленхолла, Райана Рейнолдса и прочих актёров парят в тщательно сымитированной невесомости и рассуждают о жизни во Вселенной.

Будет ли «Живое» достойно предшественников, судить трудно. Но следить за фильмом определённо стоит. Год назад мы недооценили «Прибытие» и не повторим этой ошибки.

10. Человек-паук: Возвращение домой

Супергероика. Премьера: 6 июля

С недавних пор Человек-паук переехал в киновселенную Marvel. Поэтому его киносерию снова перезапускают в первом совместном фильме Sony и Marvel Studios. Фильм о «сверхновом» Пауке, хвала святому Стэну Ли, не будет пересказывать историю становления (в самом деле, хватит убивать дядю Бена!), а просто расскажет об очередном приключении Питера Паркера. На сей раз ему противостоит Стервятник в исполнении Бэтмена-Бёрдмэна Майкла Китона.

Фрагменты, показанные прессе, намекают, что супергероика будет густо перемешана с молодёжной комедией в духе «Скотта Пилигрима». До его уровня «Человек-паук» едва ли допрыгнет, но наверняка станет достойным пополнением киновселенной.

9. Лего Фильм: Бэтмен

Супергеройская мульт-комедия. Премьера: 9 февраля

«Лего. Фильм» был хорош всем. Но лучше всего получился Лего Бэтмен: циничный, находчивый и работающий только в чёрном (или очень-очень тёмно сером). Теперь этот герой получил отдельный фильм. По сюжету Бэтмен опрометчиво пообещал усыновить Робина и теперь вынужден заниматься воспитанием трудного подростка. А тут ещё Джокер, Харли Квинн и Двуликий наводят шороху на Готэм. Твою ж мышь!

«Лего Фильм: Бэтмен» — самый ожидаемый мультфильм и самая многообещающая экранизация комиксов DC. В нём, в отличие от киновселенной DC, мы уверены. По трейлерам видно, что мультфильм будет уморительно смешным и сохранит всё, за что мы полюбили «Лего. Фильм». Жаль только, что голоса оригинальных актёров мы не услышим — Джокера, к примеру, озвучивает Зак Галифианакис.

8. Валериан и город тысячи планет

Космическая опера. Премьера: 20 июля

Люк Бессон экранизирует французский НФ-комикс из 1970-х, вдохновивший его на «Пятый элемент». Валериан и Лаурелин — суперагенты, которые следят за порядком, путешествуя в космосе и во времени. Название отсылает ко второму тому комикса, «Империя тысячи планет», но по трейлеру ясно, что сюжет фильма — смесь из разных томов и фантазий режиссёра.

Трейлер выглядит шикарно, как воплощённая мечта об идеальной космоопере с диковинными инопланетянами, полётами и битвами, заговорами галактических масштабов и воинственной красавицей в латексе. Но трейлер — ещё не фильм. Причины для опасений тоже есть. Бессон не снимал ничего значительного со времён «Пятого элемента». Хрупкий Дехаан и мрачная Делевинь — странный выбор на роли мужественного Валериана и соблазнительной Лаурелин. А сам комикс, конечно, классика, но его идеи давно растащили по «Звёздным войнам» и другим космооперам. «Валериан» обещает быть зрелищным, но старомодным.

7. Призрак в доспехах

Киберпанк. Премьера: 30 марта

В Голливуде решили снять адаптацию знаменитого киберпанковского аниме Мамору Осии. Новый фильм модно заранее ругать за кастинг: многих героев-японцев в фильме превратили в типичных американцев. Так, Скарлетт Йоханссон поставили на роль киборга Мотоко Кусанаги, которую теперь называют просто Майор. И похоже, её предысторию тоже поменяли: в трейлере героине намекают, что от неё скрывали её прошлое.

Справедливости ради, аниме и само изрядно отличалось от манги, по которой снято. А если не считать отступлений от канона, кино выглядит многообещающе. Трейлер сулит красочный киберпанк с атмосферой Японии близкого будущего и визуальными цитатами из оригинала. Большинство героев оригинала на месте, пускай и с новой внешностью. Да и азиаты тут есть — фильм стоит посмотреть хотя бы ради Такеши Китано, играющего директора Арамаки. Вот уж кто точно попадёт в свою роль!

6. Стражи галактики 2

Космическая опера. Премьера: 4 мая

Первые «Стражи галактики» были самым оригинальным фильмом студии Marvel со времён «Железного человека» и лишь чуть-чуть не дотянули до звания нашего фильма года в 2014-м (хитрый Нолан подставил ножку). Это был задорная космоопера о звёздных ворах со здоровой долей безумия. Кто бы мог подумать, что мы полюбим говорящего енота и будем плакать от слов «Мы есть Грут». Никому не хотелось расставаться с этими героями, и уж точно не студии Marvel, которая на них неплохо заработала.

Так что приключения команды суперраздолбаев продолжаются. Звёздный Лорд наконец-то встретится со своим отцом — живой и разумной планетой Эго в исполнении Курта Расселла. Прежде, чем вы спросите, — да, у планеты есть то, чем делают детей! К команде героев присоединятся лысая красотка Небьюла и пиратский капитан Йонду. Ну а главной звездой фильма обещает быть Бэби-Грут. Из огромного дендроида герой превратился в умильного малыша, который повысит градус мимимишности каждого кадра до астрономических значений.

5. Логан

Супергероика. Премьера: 2 марта

Уходит эпоха классических «Людей Икс», что будет дальше с киновселенной — неизвестно. А пока Хью Джекман доигрывает последний фильм в роли брутального Росомахи, он же Логан.

Картина основана на комиксе «Старик Логан», но точной экранизацией не будет. По сюжету в мрачном будущем Росомаха и профессор Ксавье (Патрик Стюарт) начали стареть и терять суперсилы. Прежде чем уйти на покой, они решают спасти девочку Лору, клон Логана, от злодеев, которые намерены ставить на бедняжке эксперименты.

Первый «Росомаха» был провалом, второй — просто неплохим, так почему третий так высоко в топе? Это магия трейлера и промо-фото. Создатели «Логана» почти убедили нас, что сняли не обычную супергеройщину, а стильный постапокалиптический вестерн, нечто вроде «Безумного Макса» под музыку кантри. К тому же у фильма взрослый рейтинг R. Похоже, посмотрев на успех «Дэдпула» студия Fox дала создателям творческую свободу. Мы вправе рассчитывать, что последний выход Росомахи будет с огоньком.

4. Чужой: Завет

Космические ужасы. Премьера: 18 мая

Продолжение «Прометея» Ридли Скотта расскажет о корабле «Завет», который прилетел колонизировать планету, похожую на рай. Она оказалась прародиной Инженеров, создателей человечества. Что с ними произошло? И какие ещё тайны скрывает эта планета? На последний вопрос уже ответили в трейлере: зубастых Чужих она скрывает.

Пока не совсем понятно, как фильм стыкуется с «Прометеем». Создатели обещают, что андроид Дэвид и доктор Элизабет Шоу в фильме появятся, только не в главных ролях. А Майкл Фассбендер, которого вы видите в трейлере, это не Дэвид, а его близнец, новый робот Уолтер с «Завета».

«Прометей» нас разочаровал неудачным сюжетом и героями без инстинкта самосохранения. Но в сиквеле поменяли сценариста (прощай, Линделоф, мы не будем скучать!), а Скотт доказал «Марсианином», что он в хорошей форме. Ждём от «Завета» больше ответов на вопросы «Прометея», больше инфернального Майкла Фассбендера и, конечно, больше Чужих, хороших и страшных.

3. Бегущий по лезвию 2049

Киберпанк. Премьера: 5 октября

Классику киберпанка «Бегущий по лезвию» Ридли Скотт снял в 1982 году по отдалённым мотивам романа Филипа Дика. Продолжение выходит спустя тридцать пять лет — кажется, это рекорд. Постаревший, но всё ещё харизматичный Харрисон Форд снова играет Рика Декарда, отставного охотника на беглых андроидов. Но в центре сюжета не он, а новый герой в исполнении Райана Гослинга, выясняющий, где Декард пропадал все эти годы. В трейлере показано, как они встретились.

Раньше мы ждали «Бегущего» с осторожностью — мало ли в последние годы наклепали «возрождений классики»! Но всё поменял шикарный фильм «Прибытие» Дени Вильнёва — того же режиссёра, который снимает «2049». Теперь нам не терпится увидеть не столько сиквел культового фильма, сколько новый фильм человека, который так умело справляется с умной научной фантастикой.

2. Тёмная башня

Фэнтези-вестерн. Премьера: 27 июля

Цикл книг «Тёмная башня» в жанре тёмного фэнтези — пожалуй, самое масштабное произведение Стивена Кинга. Книги рассказывают о стрелке Роланде Дискейне, который путешествует по миру, похожему на Дикий Запад, преследует загадочного Человека в чёрном и ищет не менее загадочную Тёмную башню. Книги о Роланде пытались экранизировать давно, но спотыкались об объём: шутка ли, восемь томов. В итоге режиссёр Николай Арсель решил снять не адаптацию книг, а их продолжение.

Главная странность «Тёмной башни» — кастинг. Чернокожий Идрис Эльба в роли бледнолицего Роланда — такой же внезапный выбор, как американка Йоханссон в роли Мотоко. На роль Стрелка прочили Мэттью Макконахи, который бы отлично в неё вписался, однако теперь известно, что он играет Человека в чёрном. Но давайте до поры закроем глаза на цвет кожи: оба актёра отличные и наверняка справятся с ролями.

1. Звёздные войны: Эпизод VIII

Космическая опера. Премьера: 14 декабря

Об этом фильме мы знаем меньше, чем о других из списка. Его сюжет и даже его название держатся в секрете. Или, наоборот, мы знаем больше, чем надо. В Сеть то и дело утекали якобы пересказы сюжета, якобы черновые названия, якобы спойлеры. Скорее всего, поддельные, но мало ли.

Так или иначе, «Звёздные войны» вернутся. Мы увидим игру Марка Хэмилла в роли пожилого Люка. Узнаем, откуда у Рэй такие способности. Побываем в ранее неизвестных частях далёкой галактики. Посмотрим, как режиссёр «Петли времени» Райан Джонсон справляется с высокобюджетными проектами. А потом сломаем не одну клавиатуру, споря обо всём этом.

После удачного «Изгоя-один» у нас больше нет причин сомневаться в новой волне «Звёздных войн». Не факт, что восьмой эпизод окажется так же хорош. Но он, без сомнения, самый громкий и ожидаемый фильм 2017 года.

Всё ещё ждём Голос монстра Волшебная притча. Премьера: 23 февраля Этот фильм мы очень ждали год назад. И он вышел, но лишь на западных кинофестивалях, а российскую премьеру перенесли на 2017 год. Фэнтези-драма по книге Патрика Несса рассказывает о мальчике, который встречает чудовище — огромное говорящее дерево. Общаясь с ним, герой начинает лучше понимать себя и своих близких. Мы уже посмотрели «Голос монстра», и он действительно заслуживает ожидания. Пускай это тяжёлая психологическая драма, пускай это типичное «кино не для всех», глубокие философские вещи обязательно стоит время от времени смотреть. Просто чтобы становиться лучше.

А ещё мы ждём Kingsman: Золотое кольцо. Продолжение отвязного шпионского боевика Мэттью Вона впечатляет актёрским составом: Джулианна Мур, Джефф Бриджес, Ченнинг Тейтум, Винни Джонс, Холли Берри и Элтон Джон. Меч короля Артура. Мастер криминальной комедии Гай Ричи ударился в фэнтези. Артура играет Чарли Ханнем («Тихоокеанский рубеж»), и на начало фильма он не король, а скорее разбойник. Конг: Остров черепа. Приквел «Кинг-Конга» с участием Тома Хиддлстона — нет, не в роли обезьяны. Этот фильм студия Universal хочет связать общей вселенной со своим же «Годзиллой». Планета обезьян: Война. Мудрый шимпанзе Цезарь в исполнении великолепного Энди Сёркиса окончательно добьёт злобную человеческую расу, чтобы наступил мир оригинальной «Планеты обезьян». Дюнкерк. Самый ожидаемый нефантастический фильм — просто потому, что его снимает Кристофер «Гений» Нолан. В этой военной драме он расскажет об эвакуации, которая спасла британские войска от немцев в 1940 году.