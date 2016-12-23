Слух: в Сеть утекли сюжеты «Стражей галактики 2» и «Тора 3: Рагнарёк»

Сегодня портал Screen Geek опубликовал несколько новых слухов, которые касаются сюжетов двух следующих фильмов Marvel — «Стражи Галактики 2» и «Тор 3: Рагнарёк». Представленный текст — лишь слухи от якобы достоверного источника издания, но всё равно будьте начеку, статья содержит жёсткие спойлеры.

Ниже начинаются спойлеры!

Стражи Галактики 2

Гигантская разумная планета Эго поначалу казаться главным злодеем, но на самом деле главным антагонистом окажется суперзлодейка Айеша. По комиксам она обладает сверхчеловеческой силой, ловкостью и выносливостью и вдобавок способна манипулировать космической энергией. Сыграет её актриса Элизабет Дебики («Великий Гэтсби», «Агенты А.Н.К.Л.»).

Вторым врагом будет Тазерфейс, которого сыграет Крис Салливан («Очень странные дела», «Морган»). Выглядеть он будет так:

Сильвестр Сталлоне и Шэрон Стоун сыграют представителей расы Древних. Это бессмертные пришельцы, которые нанимают Стражей остановить Эго. Позже выяснится, что всё это — лишь часть большого коварного плана Айеши.

Йонду и Небьюла присоединятся к команде Стражей вместе с новой героиней по имени Мантис, сводной сестрой Звёздного Лорда.

Точно появится корпус Нова и большую роль сыграет народ Крии.

Грут вырастет до своих нормальных размеров к концу фильма.

В ленте будет небольшая романтическая линия между Гаморой и Звёздным Лордом («срамные мысли!»).

Танос и Камни бесконечности в фильме упоминаются, но не появляются.

Окончание приведёт напрямую к фильму «Мстители 3: Война бесконечности».

Есть планы на продолжение, но официально Джеймс Ганн ещё не закреплён за новой частью. Хотя в Marvel у руля хотят видеть именно его.

В целом подробности совпадают с тем, что мы слышали ранее. Многие из этих фактов уже всплывали в интервью и презентациях, так что перед нам более-менее ясная картина. Но есть подозрения, что вторая часть уже не произведёт такого фурора как первая и будет больше похожа на другие типичные фильмы Marvel, чем на полюбившуюся всем космооперу о весёлых жуликах.

Тор 3: Рагнарёк

У фильма будет серьёзный тон с вкраплением юмористических моментов в духе фильма «Первый мститель: Другая война».

Локи — один из тех, кто отправит Халка на далёкую планету в качестве гладиатора. Позже туда отправится и Тор. Там он познакомится и подружится с воительницей Валькирией. Между ними вспыхнет искра, но парой они не станут.

Джейн Фостер, подруга Тора, в сценарии не упоминается.

Тор, Халк и Валькирия отправятся на поиски Камня Души, с помощью которого должны будут победить Локи и Хелу. Именно Хела помогла Локи захватить власть в Асгарде, но её главная цель — уничтожить Девять царств (иными словами — устроить Рагнарёк).

Хела предаст Локи, и в отместку он поможет Тору её одолеть. Однако после этого он предаст Тора и похитит Камень Души. Локи хочет встретиться с Таносом, чтобы отдать тому Камень Души и рассказать про местонахождение других Камней бесконечности. За это Локи хочет выступить на стороне Таноса в будущей войне.

За Хелу будет сражаться её чемпион по прозвищу Палач. Он служит Хеле, но не догадывается об её истинных планах. Когда станет известно, что Хела собирается уничтожить Девять Царств, Палач перейдёт на сторону Тора. Чемпион пожертвует собой, чтобы остановить натиск вражеской армии и дать Тору шанс на победу.

Среди прочих в фильме появятся демон Суртур и Волк Фенрис.

Один жив и находится на Земле среди людей. В конце фильма он вновь обретёт полную силу и в последней сцене даст отпор монстрам Рагнарёка.

Сиф, Воины древа и Хеймдалль вернутся. Хеймдалль умрёт.

У Доктора Стрэнджа будет камео.

Если сюжет «Стражей галактики 2» выглядит вполне закономерно, то подробности «Рагнарёка» обескураживают. Режиссёр Тайка Вайтити упоминал в своём интервью, что его фильм вообще не опирается на киновселенную Marvel, и что кино будет в духе «бадди-муви» и «роад-муви». И к чему все эти намёки и отсылки к фантастике 1980-х в ретро-логотипе? И как это стыкуется со сценой после титров в «Докторе Стрэндже», где Тор говорил, что они с братом отправляются искать отца?

Гибель Хеймдалля была весьма предсказуема на фоне теории о Камнях бесконечности, согласно которой Камнем Души являются его глаза. Удивительно другое — почему об этом не упомянуто в кратком содержании сценария?

Вот, собственно, и все спойлеры о двух грядущих фильмах Marvel. Что-то выглядит убедительно, но не факт, что хотя бы одна деталь окажется правдой.